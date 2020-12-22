«Это какой-то космос»: 58-летняя Алена Свиридова о фридайвинге как возможности познать себя

Певица Алена Свиридова недавно призналась, что в детстве мечтала о… жабрах! Впечатлившись фантастикой Александра Беляева о человеке-амфибии, знаменитая артистка пронесла свою мечту сквозь десятилетия и исполнила ее. Нет, не буквально – жабры не выросли. Она научилась обходиться без дыхания под водой. Минувшей осенью 58-летняя Алена Свиридова начала практиковать фридайвинг.

Звезда рассказала порталу Teleprogramma.pro, что вдохновилась красивыми подводными съемками французских фридайверов Жюли Готье и Гийома Нери. Это абсолютно завораживающие короткометражки, в которых чемпионка Франции по фридайвингу на протяжении нескольких минут танцует под водой.

«Такие красивые съемки, это что-то феноменальное, и это настолько фантастически выглядело, что я вспомнила свои детские мечты и поняла, что если кто-то так может, то значит я тоже попробую», — рассказала Алена Свиридова.

Певица недолго думала и вышла на связь с Алексеем Молчановым, четырнадцатикратным чемпионом мира по фридайвингу, чтобы научиться чему-то подобному под его руководством.

«И понеслось! Это, на самом деле, очень интересно – такая история, когда ты пытаешься расширить человеческие возможности. Мне всегда казалось, что нам дано гораздо больше, чем мы используем. И это оказалось очень интересно, и очень завораживающе, ты переступаешь какую-то черту. Ведь потребность дышать – она же такая инстинктивная, и ты усилием воли ее немножко подавляешь по причине того, что у человека кислород ведь в крови, и ты можешь достаточно долгое время именно быть на нем», — делится впечатлениями Свиридова.

Самым сложным для певицы оказалась не задержка дыхания – ее певческий опыт помогает, а необходимость расслабляться.

«При переходе за грани возможного ты должен быть абсолютно расслабленным, что в нашем ритме жизни практически нереально – это опять нужно превозмочь себя и свою природу», — объясняет звезда.

Сейчас Алена Свиридова тренируется в бассейне. С первых занятий звезде удалось погрузиться на три минуты. И она признается, что с нетерпением ждет, когда сможет попрактиковаться в открытой воде. «У меня такая мечта – поплавать с китами. Я однажды это делала, но поскольку навыков фридайвинга у меня не было, то мы просто плюхались, на сколько могли задерживали дыхание. Но это совсем не то», — вспоминает артистка.

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Мировой рекорд – более 9 минут под водой – принадлежит матери Алексея Молчанова, Наталье. Кстати, о спортсменке в этом году на большие экраны вышел фильм «Один вдох». Пять лет назад рекордсменка пропала без вести во время погружения.

«Самое сложное – это поверить, что ты можешь обмануть рефлекс, что ты амфибия, — признается Свиридова. И рассуждает: «Мы же вышли из воды, хочется возродить в себе эту память на уровне организма, что ты это можешь, что это не опасно. В какой-то момент наступает паника, что тебе не хватает воздуха, нужно вдохнуть, но ты должен еще более спокойно сделать несколько специальных движений, и этот проходит. И ты опять в этом спокойствии продолжаешь находиться под водой. Это какой-то космос, на самом деле!».

Начинающая звездная ныряльщица отметила, что тренировки по фридайвингу благотворно влияют на самочувствие и психику.

«Это расслабление, которого ты достигаешь на тренировке, продолжается и за пределами бассейна. Ты приходишь после занятия и спишь как младенец. В голове не остается ничего, что тебя там мучило, поток мыслей, дел, проблем, преследующих тебя, просто исчезает. Наступает покой очень классный! И я думаю, что это состояние очень полезно для организма».

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