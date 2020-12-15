Плавание с дельфинами: кому и для чего полезно общаться с китообразными

Поход в дельфинарий – это всегда зрелищно. Умные китообразные млекопитающие такое вытворяют на потеху публике, что многие не верят своим глазам – как вообще они это делают! А еще часто посещение морского аквариума можно совместить с непосредственным общением с дельфинами – поплавать с ними и покататься на них.

Сейчас в каждом крупном городе, где есть дельфинарии, предлагают такой вид развлечений. Только вряд ли это именно развлечение, поскольку уже давно специалисты доказали, что общение с умными китообразными благотворно влияет на физическое и психическое здоровье человека.

Сеансы плавания с дружелюбными млекопитающими стали практиковать заграницей три десятилетия назад как альтернативную психотерапию. А позже, с получением результатов общения человека и животного, выяснилось, что подобные заплывы полезны абсолютно всем. Так что же происходит в момент купания такого, от чего пловец ощущает себя гораздо лучше как физически, так и морально?

Психологи уверены, что плавание человека с дельфином – это процесс коммуникативный. Умнейшие млекопитающие используют невербальные средства общения, которые понятны людям. И с самой первой минуты пловец и его новый напарник понимают друг друга, при этом человек испытывает позитивные эмоции, успокоение, повышение настроения и прилив энергии.

Дельфинотерапию как дополнение к лечению используют в работе с людьми с ДЦП, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра. Положительная динамика, которую прослеживают специалисты, позволяет рекомендовать плавание с дельфинами и тем, кто пережил большую потерю, испытывает стресс, находится в состоянии невроза. И каких-то возрастных ограничений здесь нет – дельфины помогут залатать душевные раны любому человеку.

Если вы давно хотели поплавать с дельфинами, помните, что есть целый ряд необходимых требований, которые нужно неукоснительно соблюдать – для вашей и безопасности животного. Дельфинов нельзя обижать и грубо к ним относиться, они это чувствуют — в таком случае ни о каком контакте речи не будет.

Никакое принуждение, болезненные прикосновения неприемлемы. Умный пловец просто потеряет к такому партнеру интерес, уплывет и не вернется.

Кроме того, существует ряд общих противопоказаний, при которые сеансы дельфинотерапии запрещены. Это возраст до 5 лет, беременность, кожные и вензаболевания, эпилепсия, а также алкогольное опьянение.

В среднем стоимость 15-минутного сеанса плавания с дельфином варьируется в пределах 2500 — 3500 рублей. В Новосибирском Центре океанографии и морской биологии в выходные общение с млекопитающим одному человеку обойдется в 3500, паре – 6000 рублей.

А в столичном «Москвариуме» услуга предоставляется уже значительно дороже – 10 минут стоят 8000 рублей, 20 минут – 15000 рублей.