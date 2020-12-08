Как не простудиться после бассейна: простые правила, про которые многие забывают

Зимой профилактика простуды и укрепление иммунитета становятся актуальны как никогда. Поэтому с наступлением холодов многие спешат приобрести абонемент в бассейн, ведь о пользе плавания наслышан каждый. Но только не все помнят, что существует несколько простых правил, которые позволят сделать водные процедуры безопаснее для самочувствия и организма. И касаются они элементарных вещей.

Итак, многие тренеры и инструкторы советуют любителям плавания во время нахождения в воде активнее двигаться. Это очевидная вещь, но почему-то некоторые, погружаясь в воду, как будто бы замирают и экономят силы. Чем активнее ваша тренировка, тем эффективнее занятие, тем быстрее вы достигнете желаемого результата и не замерзнете.

Выбирайте бассейн, в который включена сауна. Если это фитнес-клуб, то там по умолчанию есть тепленькие места, которые предусмотрены именно для прогрева после бассейна. Чтобы не упускать этот полезный этап из своего тренировочного процесса, имейте запас времени – достаточно 15-20 минут. Сауна должна быть не горячей.

Если сауны нет, то подойдет теплый душ. Постойте под ним, разогрейтесь и уже тогда продолжайте гигиенические процедуры.

После водных процедур не торопитесь скорее одеться и убежать. Опять же, важно иметь достаточно времени не только на посещение бассейна, но и все необходимые манипуляции — после. Этап просушки почему-то многим кажется не таким уж и важным. А между тем, на влажные волосы, мокрую шею при распахнутом воротнике и подобные ошибки даже легкий ветерок действует не самым хорошим образом. Запланируйте себе 20-30 минут на этот этап.

Вода из бассейна в ухе – не значит сразу отит. Если сделать все правильно после того, как она оказалась внутри слухового прохода. Считается, что если попрыгать на одноименной ноге, то жидкость выйдет. Если не получилось, то не старайтесь «достать» ее ватными палочками – сделаете только хуже. Естественная защитная смазка – сера – не позволит патогенам размножаться, а вот если вы избавились от нее, тогда до отита точно недалеко.

Эти элементарные, но важные этапы и правила помогут вам быстрее адаптироваться к бассейну, а организму – окрепнуть. И работают они как для взрослых, так и для самых маленьких.

Но если вы все-таки простудились, терапевты советуют возобновлять тренировки не раньше, чем через две недели после выздоровления.

Смотрите также