«Не так быстро, как хотелось бы»: пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на 100 метров

В конце ноября юный пловец обновил время в дистанции на 100 метров на спине.

20-летний российский пловец Климент Колесников, которого называют русским Майклом Фелпсом, после перерыва из-за пандемии коронавируса высказывал сомнения, что у него получится вернуться в прежнюю форму. Он – двукратный чемпион мира 2018 года на короткой воде, трехкратный чемпион Европы-2018, рекордсмен мира на 50-метровой дистанции в плавании на спине. Однако, ему удалось не только благополучно вернуться в большой спорт, но и установить новый мировой рекорд.

Климент Колесников 21 ноября выступил в составе смешанной эстафеты в Будапеште на этапе Международной лиги плавания (ISL). На дистанции 100 метров спортсмен установил новый мировой рекорд в плавании на спине. Ему хватило 48,58 секунды.

Предыдущий показатель в 48,88 принадлежал китайскому спинисту. Несмотря на то, что установленный Колесниковым рекорд не будет признан Международной федерацией плавания, однако, для самого спортсмена это значительный прорыв.

Сам Колесников рассказал РИА Новости, как поддерживал форму в период самоизоляции и отмены соревнований.

«До августа я тренировался дома и занимался на «удаленке» общей физической подготовкой с тренером по залу. А потом начал расплываться, начал входить в форму. И в начале сентября сели в Турцию на сбор. Как ни странно было, не тяжело начинать плавать», — рассказал пловец.

Тренировки по видеосвязи не вызвали сложностей у спортсмена, но Климент соглашается, что работа в зале и «дистант» — это все-таки не одно и то же. И после стартов юноша признался: «Морально было тяжеловато осознавать, что плаваешь не так быстро, как хотелось бы». Тем не менее, это не помешало сомнениям взять верх, и пловец смог показать лучший результат.

Колесников сейчас нацелен взять новую высоту – олимпийскую. Юноша надеется, что Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021-й год, все-таки состоится. Пловец согласен на любые условия, ему неважно, допустят на заплыв зрителей на трибуны или нет.

«Считаю, что это гораздо важнее для зрителей увидеть соревнования, чем для нас — полные трибуны или нет», — высказался спинист.

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