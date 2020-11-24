«Плывем» с чемпионкой: Юлия Ефимова показала, какие упражнения помогут заменить плавание

В ситуации, когда бассейн недоступен, знаменитая пловчиха советует ориентироваться на несколько имитирующих водные процедуры занятий.

С наступлением второй волны коронавируса многие заведения усилили меры по защите своих клиентов. Например, в театрах, как мы знаем, теперь заполненность залов не должна превышать 25%.

В бассейнах – аналогично жесткие условия. Одновременно в воде можно находиться максимум пяти людям, где на каждого должно приходиться минимум 5 кв. метров площади или 10 кв. метров дорожки. В таких обстоятельствах не каждый может полноценно тренироваться и получать необходимую нагрузку.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трехкратный Олимпийский призер Юлия Ефимова записала видео для тех, кому сейчас бассейн недоступен. Но тренировки пропускать не хочется и нужно удерживать достигнутые результаты – физическую форму и технику.

«Очень многие спрашивают меня, чем можно, какими упражнениями можно заменить бассейн, тренировки в бассейне. Практически невозможно, скажу честно, потому что для того, чтобы плавать, нужно плавать в бассейне, нужно чувство воды», — признала пловчиха.

Однако Олимпийская чемпионка знает несколько упражнений, имитирующих плавание в бассейне. Они не помогут плыть быстрее, подчеркивает пловчиха, но позволят держать форму и усовершенствовать технику. Звезда спорта продемонстрировала их, сняв свою тренировку на видео.

Первое упражнение Ефимова советует делать лежа на устойчивой плоскости – на диване или столе. Упор идет на бедра, весь корпус висит в воздухе – важно поймать баланс и при этом хорошо держаться.

Далее нужно перевернуться и сымитировать плавание на спине. Все движения чемпионка советует делать так, будто вы действительно находитесь в воде. Пробуйте «плавать», используя все водные стили, которые вам доступны.

Кроме того, Юлия Ефимова показала еще несколько упражнений на коврике. Отдельно на суше она продемонстрировала «волну», при которой задействованы все группы мышц. Как при самом настоящем плавании.

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