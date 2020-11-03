Маленькие покорители волны: чьи звездные дети освоили катание на серфе

Среди водных видов спорта все большую популярность в последние годы приобретает серфинг. О покорении волн верхом на доске европейцы впервые узнали в конце XVIII века, когда мореплаватель Джеймс Кинг из экспедиции Джеймса Кука на Гавайи опубликовал свои дневниковые записи о том, как местные жители скользят по поверхности воды. Но по-настоящему серфинг захватил мир лишь в начале XX века.

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Серфингом очень активно в последние годы стали заниматься отечественные звезды. Более того, к этому водному «аттракциону» селебрити влюбили и своих наследников. За прошедший сезон на доску встал Мартин Киркоров, 8-летний сын «короля» отечественной поп-эстрады. Об этом артист с гордостью рассказал в программе «Сегодня вечером» Максиму Галкину.

«Мне не было страшно», — заметил при этом Мартин.

Кадры покорения волн маленьким, но очень отважным серфером, привели в настоящий восторг собравшихся в студии. Оказалось, что Мартин – не любитель экстремальных видов спорта. Но отдыхавший с семьей Киркоровых рэпер Тимур Юнусов с дочкой Алисой смогли научить мальчика покорять волну.

«Одиннадцать минут продержались», — комментируя совместное видео, рассказала старшая сестра Мартина Алла-Виктория.

Девятилетняя дочка Филиппа Киркорова тоже научилась кататься на серфе. Ей это далось чуть легче, чем брату – девочка обожает экстремальные развлечения и аттракционы.

«Это не просто вид спорта, а мышление. Это о свободе!» — отметил Киркоров.

Не только сам рэпер Тимати, но и его шестилетняя дочь Алиса уже уверенно катаются на доске. Кстати, именно во время поездки в совместный отпуск с Киркоровыми на греческий остров Миконос, Алиса смогла по-настоящему покорить волну.

«Моей главной целью этой поездки было увидеть этот огромный прогресс!» — признавался тогда счастливый отец.

Кстати, считается, что в серфинг можно отдавать детей, начиная с 4 лет. Причем тренировкам на воде предшествует кропотливая работа на суше. Занятия с ребенком должен проводить сертифицированный тренер, отмечает портал Wave House.

Но не обязательно лететь на Гавайи, чтобы испытать себя и своего ребенка. Например, летом в России можно заняться вейксерфингом – когда вейкбордический катер на небольшой скорости дает метровую волну, а серфер, стартуя с воднолыжным фалом, в середине пути отпускает его и продолжает скользить по волнам.

Либо заниматься в специально оборудованных бассейнах с искусственной волной. Тимати сам посещает один из таких бассейнов, а также водит туда Алису.