Что такое экстремальный триатлон или заплыв по «мертвому» озеру

Плавание как самостоятельная дисциплина уже давно существует в истории мирового спорта. Но водные заплывы включены в качестве составляющей в некоторые виды физической активности. В мультиспортивной гонке под названием триатлон именно плаванием открывается трасса для спортсмена.

В этом сезоне Федерация триатлона России впервые решила испытать на прочность спортсменов в экстремальном триатлоне. И выбор пал на территорию Республики Алтай, а именно Улаганский район. Бросить вызов себе и дикой природе осмелились 16 спортсменов, среди которых даже были 2 девушки.

«Одна из самых высокогорных трасс в мире, ледяная вода и зверский рев финишеров. Тебе мало быть просто крепким, чтобы пройти это испытание», — анонсировали организаторы мероприятие.

И в последний летний месяц триатлонисты вышли на старт. Началась гонка с заплыва по «мертвому озеру» Чейбеккель. По поверьям, здесь не обитает никакая живность. С научной же точки зрения высота озера не позволяет фауне подняться из притоков.

Горный водоем, расположенный на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря, стал настоящей темной лошадкой для пловцов. Температура воды +7 градусов Цельсия, и 2,5 километра таинственной водной глади. Спортсменам нужно было проявить серьезную силу и преодолеть себя.

«Никогда в жизни я не плавал в такой холодной вроде, и опыта такого у меня не было», — рассказал победитель первой экстремальной гонки, красноярец Константин Сухачев. – «Я не знал, к чему готовиться, и готовился к привычной обычной воде в +13 градусов. Надел гидрокостюм и стартовал. А старт у нас был в 6 утра, было очень холодно на улице».

Именно заплыв на два с половиной километра для всех участников стал сложнейшей частью гонки. Гидрокостюм в 7-градусном озере позволил ощущать некоторое время воду как 13-градусную, и первые 100-200 метров было вполне комфортно. Но вскоре тело стало замерзать.

«Лицо свело и щеки, они были открытые. Перестал чувствовать ноги, — вспоминает триатлонист. – «Метров за 500 до финиша стало темнеть в глазах».

Общая протяженность экстремальной трассы составила 226 км. Их нужно было пройти менее чем за 16 часов непрерывной гонки. После ледяного озера спортсменов ждали 180 км идеально гладкого асфальта Чуйского тракта с набором высоты 1600 м. И далее —

«вертикальный забег» на Акташский ретранслятор, где набор высоты составил 2000 м, а высшей стала точка на 3038 м, со спуском обратно к озеру Чейбеккель.

Именно Константин Сухачев показал лучшее время в личном зачете. Экстремальную трассу он преодолел за 12 ч 37 мин 24 секунды.