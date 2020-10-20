Секрет Эвелины Бледанс: для стройной фигуры актриса выбирает плавание в ластах

Звезда рассказала в интервью Елене Малышевой про технику, которая помогает держать мышцы в тонусе.

Пользе плавания портал Teleprogramma.pro посвятил отдельный материал. О том, что этот вид спорта идеально подходит большинству людей на планете — известно давно. И многие отдают предпочтение как раз водным процедурам в бассейне (коих великое множество), в погоне за стройной фигурой и крепким иммунитетом. В том числе и звезды шоу-бизнеса.

Секреты красоты Эвелины Бледанс попыталась выведать телеведущая Елена Малышева. Она задалась вопросом: «Эвелине 51 год. Но разве можно подумать об этом, когда тебя встречает стройная жизнерадостная хозяйка?»

Малышева навестила Бледанс в ее загородном особняке, чтобы выведать не только бьюти-тайны, но и секрет «вечной» молодости актрисы.

Действительно, фигуре Бледанс может позавидовать любая юная девушка. И за этой стройностью стоит целый комплекс упражнений и правил, которым звезда подчинила свою жизни. Среди физических нагрузок для стройности Эвелина занимается плаванием в ластах.

«Я плаваю в ластах. Это очень тяжело. У меня очень классное плавание, я лягу покажу, — решилась продемонстрировать на суше свою методику Эвелина. Она легла на спину и подтянула ноги: «Плывешь, и ноги, и пресс прорабатывается. Нога идет вся – и внутренняя и внешняя».

Оказывается, что плавание в ластах как отдельная разновидность физической нагрузки эффективно влияет на «проблемные» места прекрасной половины человечества. Эти уникальные резиновые и силиконовые приспособления помогают нагрузить мышцы ног, начиная от ягодичных и заканчивая икроножными.

Задействуются и мышцы пресса, как заметила Бледанс. Поэтому желающим сбросить лишний вес и укрепить конечности стоит всерьез задуматься о том, чтобы попробовать технику с ластами.

Причем, техника плавания с ластами довольно простая. Перед тренировкой уделите больше внимания разминке на суше. Как следует разогрейте мышцы ног, особенно, икроножные. После погружения в воду начните чередовать заплывы в полную силу с передышками, для начала сделав 7-10 циклов, рекомендует портал Slimming-Club. После отдыха, если силы у вас еще остаются, можете повторить.

Кстати, Эвелина Бледанс призналась, что очень хотела бы начинать каждое свое утро в бассейне. Но это пока — недостижимая цель. И все же как только у нее появляется такая возможность, она старается ее не упустить.