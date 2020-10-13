Телецкий «Титаник»: со дна горного озера на Алтае подняли затонувший 30 лет назад корабль

Телецкое озеро на юге Западной Сибири привлекает своей первозданной красотой тысячи туристов, исследователей, экстремалов. Но ошибок не прощает. Много тайн, в том числе и печальных, хранит безмолвный водоем и лишь немногим удается заглянуть в подводные «уголки памяти».

Сотрудникам дайвинг-станции «Зазеркалье», которая существует на базе Алтайского биосферного заповедника, во время одного из погружений удалось обследовать покоившийся на почти 20-метровой глубине под слоем ила теплоход «Ирбис».

Корабль находился на дне озера почти 30 лет.

Теплоход «Ирбис», оказывается, ходил по глади озера в течение трех десятилетий. Но в 1993 году затонул при загадочных обстоятельствах. Что тогда произошло — никто не знает, документы были утеряны.

«Находку мы сделали в 20 метрах от берега в заливе реки Камга Телецкого озера», — рассказывает Роман Воробьев. – «Он оказался погружен на глубину 10 м у носовой части и 17 метров у кормы. С 2017 года сотрудники Алтайского биосферного заповедника, включая директора заповедника, Игоря Калмыкова, регулярно погружались к затонувшему теплоходу и проводили мониторинг объекта на отсутствие явных следов разлива ГСМ».

Пробы воды показывали следы нефтепродуктов, неопасные для водоема и его биосферы. Однако то, что кораблю не место на дне чистейшего озера, стало понятно после первой «встречи» с ним.

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И время «Ирбиса» покинуть акваторию Телецкого наступило. «Особо охраняемая природная территория должна оставаться неизменной как над, так и под водой», — заметили дайверы и организовали в начале сентября операцию по судоподъему местного «Титаника» со дна.

«Работы проводились профессионалами ООО «ВК Подводтех» (Казань) под руководством главного технолога компании Алексея Смирнова при поддержке и под наблюдением сотрудников Станции подводных исследований Алтайского заповедника», — подчеркнул Роман Воробьев.

Сложность операции заключалась не столько в труднодоступности судна и его габаритах — 30 тонн железа длинной 21 метр, но и ответственностью перед озером. На территории водоема необходимо неукоснительное соблюдение экологических требований к работам в заповеднике:

«Запрещено размытие и перемещение грунта на дне, образование отходов в процессе работ, развертывание лагеря и какие-то либо работы на берегу – медведи, гуляющие в Прителецкой тайге, малопредсказуемы. Для уменьшения влияния работ на флору и фауну озера все манипуляции мы производили в легком водолазном снаряжении в толще воды с минимальным взаимодействием с донными отложениями», — объясняет Роман Воробьев.

Операция проходила в непростых условиях. Учитывать важно было и наличие большого количества коряг вокруг, и сплетение тросов перед теплоходом. Да и температура за бортом +9°С. Кроме того, свет до теплохода почти не доносился, да и прозрачность воды в Камгинском заливе оставляла желать лучшего. «Если потревожить ил, то видимость мгновенно становится нулевой», — добавляет Воробьев.

На первом этапе водолазными специалистами на берегу поселка Яйлю (центральная усадьба Алтайского заповедника) собрали плот площадью 36 м2, служивший водолазной станцией — с нее осуществлялось погружение. Разместили необходимое – генератор, компрессор, две палатки для хранения оборудования, переодевания и обогрева водолазов.

И уже после детального обследования дна, его профилирования, замеров толщины ила началась длительная и ответственная операция судоподъема.

«Поднимали мы теплоход с помощью системы грузоподъемных строп и судоподъемных понтонов. Всего было использовано 10 понтонов общей грузоподъемностью 70 тонн. Все оборудование было рассчитано с многократным запасом прочности», — рассказывает дайвер.

На закрепление понтонов, выравнивание судна на грунте и начало подачи воздуха в боковые понтоны понадобилось несколько часов. Но долгожданный момент наступил — теплоход медленно начал подниматься из воды, из прошлого в будущее, после 27-ми лет покоя.