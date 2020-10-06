«Значок ГТО на груди у него»: как сдать нормативы по плаванию

И за какие ошибки ваш результат могут аннулировать.

Почти десять лет в нашей стране действуют нормативы ГТО, которые может пройти любой желающий и получить гордое звание «Готов к труду и обороне». Но как это сделать, не каждый представляет. В нашем материале мы расскажем, что требуется от кандидата и на что обратить особое внимание.

Что такое ГТО

Спортивно-культурный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это комплексная программа и нормативная база физического воспитания населения, направленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Традиции ГТО уходят корнями в советское прошлое. Впервые комплекс нормативов был введен в 1931 году и существовал вплоть до 1991 года. С распадом СССР комплекс подзабылся. Но в 2013 году власти страны возродили его с целью оздоровления нации и развития массового спорта.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку и выполнение людьми (от 6 до 70 лет и старше) нормативных требований. Всего установлено три уровня сложности, которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

Кроме того, в зависимости от пола и возраста кандидата на заветный значок предусмотрен определенный набор обязательных и необязательных спортдисциплин.

Плавание в ГТО

Плавание в комплексе занимает необязательную позицию, указано на тематическом портале Gto.ru. То есть к списку дисциплин, которые показаны для выполнения, каждый кандидат выбирает еще три по выбору.

Сдача норматива ГТО по плаванию осуществляется в бассейнах или специально оборудованных местах на водоемах. Адреса мест для сдачи ГТО в Москве, например, можно посмотреть на сайте мэра Москвы. Разрешается стартовать с постамента, сбоку или с воды (на усмотрение испытуемого).

Как сдавать ГТО

Все актуальные нормативы, соответствующие вашему возрасту, публикуются на сайте комплекса. Стартовать можно как удобно, в том числе и из воды. Не забывайте про рывок с бортика или с тумбочки – такой старт придаст вам импульса и позволит войти в воду с высокой скоростью, которую останется только поддерживать.

Способ плавания не регламентирован – вы можете выбрать наиболее удобный для себя. Важно касаться стенки бассейна или края специально оборудованной зоны бассейна любой частью тела в конце каждого отрезка дистанции и по финише.

Однако, если отнестись невнимательно к выполнению норматива, то результат комиссия может не зачесть. Наиболее распространенными ошибками в плавании являются ходьба или касание дна ногами, а также использование разделителей дорожек для плавучести и отталкивания.

Сдать норматив в плавании реально. Но чтобы результат вас удовлетворил, нужно поставить себе конкретную цель, ведь речь идет о спортивной дисциплине. Поэтому самое время с наступлением осенне-зимнего сезона записаться в бассейн. Ведь даже если вы не будете претендовать на «золото» ГТО, помните, что физкультура в воде имеет безусловную пользу для всего организма!