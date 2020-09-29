Дважды в одну воду: почему пловец Андрей Гречин возвращается в спорт

В начале лета спортивный мир облетела новость, что бронзовый призер Олимпийских игр-2012, двукратный чемпион Европы, вице-чемпион мира и призер множества российских соревнований Андрей Гречин решил вернуться в большой спорт. Он признавался тогда журналистам, что очень соскучился по плаванию. И именно пандемия коронавируса помогла это понять.

«Лежал на диване в изоляции, как и все люди, размышлял о переносе Олимпиады и вдруг понял, что реально соскучился по плаванию. До такой степени хочется начать тренироваться, что ни о чем другом просто не могу думать», — рассказывал Гречин телеканалу RT.

Спустя три года (о завершении карьеры чемпион объявил в октябре 2017-го) Гречин намерен встать в строй. И первым шагом к возвращению для спортсмена станет его участие в Чемпионате России по плаванию на короткой воде. Состязания запланированы в Санкт-Петербурге с 14 по 19 декабря. Он уже подтвердил это в разговоре с РИА Новости.

Кстати, поддержал Гречина в намерении вернуться и его тренер, с которым спортсмен сотрудничал до Олимпиады-2016 – Геннадий Турецкий. Именно его отсутствие на мировых соревнованиях в Рио-де-Жанейро выбило пловца из колеи – наставника не только не взяли в команду, но и не допустили на заключительные сборы. И его поддержки Гречину очень не хватило.

О самой Олимпиаде спортсмен так и сказал: «Тяжело далась вся предолимпийская подготовка, да и сама Олимпиада-2016 зашла как-то совсем жестко».

Перенос Олимпиады в Токио на 2021 год стал поводом для Гречина задуматься. И спортсмен намерен отобраться в сборную и достойно представить страну в Японии в будущем году. Если же сделать этого не удастся, то пловец, по крайней мере, попытался:

«Буду знать, что сделал все возможное, чтобы использовать свой шанс. Получится — буду рад. Нет — как минимум приведу себя в нормальное физическое состояние».

Напомним, Андрей Гречин – 32-летний российский пловец, представлявший на соревнованиях Алтайский край. Спортсмен выступал вольным стилем. На Чемпионате России в 2009 году в возрасте 22 лет на стометровке побил рекорд Александра Попова, державшийся почти 15 лет, — он проплыл дистанцию за 47,59 секунды.