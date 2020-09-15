С какого возраста можно отдавать ребенка на плавание и сколько стоит снаряжение

Родители в начале учебного года часто начинают выбирать секцию для своего ребенка. Почему бы не остановиться на плавании?

С началом нового учебного года родители задумываются о дополнительном образовании своих детей. В какую секцию отдать, почему и как выбрать ту самую, чтобы надолго, а еще и по любви? И часто в списке приоритетных появляется плавание, о пользе которого известно давно. Именно этот вид спорта, как и, кстати, шахматы, показан практически всем для общего развития.

Кстати, плавание с 1896 года стало олимпийским видом спорта, но покорить водную стихию люди сумели очень давно. Находки археологов свидетельствуют, что научиться управлять руками и ногами в воде человечеству пришлось ради добывания пищи.

Возраст

Родители, решившие отдать свое чадо в плавание, как правило, намереваются пойти с ним по одному из двух путей – либо организовать активный досуг и подружить с водой, либо вырастить спортивного атлета. В первом случае речь идет об оздоровительном формате секции, во втором – спортивном.

И специалисты считают, что торопиться ни в одном из этих случаев не стоит, несмотря на популярность грудничкового плавания и прочих секций раннего развития. Оптимальным считается возраст — 6 лет, самым ранним возможным – 4 года. Но первые занятия и у любителей, и у будущих профессионалов уроки будут одинаковыми, на них дети постигают основы, закрепляют их в умения и формируют в навыки. И уже после этого этапа методика обучения в группах будет различаться.

Спортивно-оздоровительное плавание

Группы, мини-группы и индивидуальные занятия – вариантов выбора секции масса. И все они направлены на общее укрепление организма. Ведь при занятиях этим видом физкультуры задействованы основные группы мышц, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы, и регулярные тренировки ведут к совершенствованию как тела, так и духа.

Хороший аппетит и обмен веществ, крепкий сон и прекрасное настроение, хорошая осанка, крепкие мышцы и сердце – это то, ради чего стоит задуматься о занятиях на воде, кстати, не только маленьким, но и взрослым.

Несмотря на оздоровительную направленность плавания, первое время организм ребенка может выдать обратное. Частые простуды – это реакция на адаптацию, ее нужно просто пережить. И она ни в коем случае не является показателем к прекращению занятий. Иммунитет укрепляется, и в дальнейшем чадо уже будет болеть все реже, причем даже в периоды сезонного подъема ОРВИ.

Спортивное плавание

По федеральному стандарту прием детей в спортшколы по плаванию ведется с 6 лет. В таких организациях учтены все требования этого вида спорта, а также ведется строгий учет посещаемости и успеваемости, нарушение которого чревато отчислением. Причем с каждым годом правила только ужесточаются. Так ребенок с самых первых занятий учится ответственности и самоконтролю – без этих базовых качеств в большом спорте никуда.

И в спортшколах, кроме плавания, будущие мастера спорта занимаются общей физподготовкой в зале, на тренажерах, бегают кроссы летом, и встают на лыжи зимой.

Снаряжение

Плавание считается одним из бюджетных видов спорта по затратам на снаряжение. Плавки-купальник, очки, шапочка – это все, что требуется для посещения тренировки. Средний бюджет на экипировку составит около 2 – 2,5 тыс. рублей. В расчет мы не берем стоимость абонемента и банные принадлежности.

Тренер/секция/школа

Важную роль при занятиях плаванием играют условия и тренер. Требования СанПин при организации секций с бассейном включают наличие гардероба, раздевалки, душевой, ножной ванны, качество и температуру воды в бассейне. И если тут все однозначно, то с тренерами много нюансов. То, что специалист, которому вы доверяете ребенка, должен иметь профильное высшее образование (тренер-преподаватель по плаванию), а также спортивную квалификацию, — бесспорно. В детско-юношеских школах как раз трудятся именно дипломированные специалисты.

В фитнес-клубах, которые обычно предлагают секции оздоровительного плавания, дело может обстоять иначе – здесь часто трудятся инструкторы, получившие лишь базовое образование, или прошедшие курсы по плаванию, или студенты спортивных вузов. Поэтому выбирая секцию, обращайте внимание на квалификацию тренера, не стесняйтесь спрашивать подтверждающие документы, это важно.