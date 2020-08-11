Олеся Платонова и Александр Мальцев: новый дуэт синхронистов

Что такое синхронное плавание? По словам Олеси Платоновой, это когда сальто – не опасный трюк, а повседневное движение во время поворота, когда уроки делаешь, сидя в шпагате, а от каникул ждешь не отдыха, а втрое больше тренировок.

А еще только синхронистки понимают, каково это: мыться несколько раз подряд, но все равно чувствовать, что благоухаешь хлоркой после бассейна. И только настоящие синхронистки способны определить, с какой стороны шапочки должен находиться шов.

Все эти и многие другие секреты хорошо известны одной из самых красивых российских спортсменок Олесе Платоновой. В этом году ее спортивная карьера получила новый виток: прежде Олеся становилась чемпионкой среди юниоров, а теперь она будет выступать дуэтом с мужчиной-синхронистом – Александром Мальцевым.

За плечами у Александра уже немало серьезных достижений. Его называют самым титулованным в мире синхронистом: он успел завоевать 4 золотые и 2 серебряные медали, выступая на чемпионатах мира, а кроме того, на счету Мальцева 4 первых места на чемпионатах Европы.

В прошедшем сезоне наш спортсмен в паре с Майей Гурбанбердиевой одержал победу на Суперфинале в Будапеште, где проходили соревнования серии Международной федерации плавания.

Правда, еще недавно поговаривали о том, что он собирается покинуть большой спорт – из-за того, что смешанные дуэты в синхронном плавании («мужчина-женщина») не включены в олимпийскую программу. Впрочем, эта информация не подтвердилась, даже наоборот: теперь от дуэта Мальцев-Платонова болельщики и поклонники ждут новых побед и покорения новых высот.

И ребята уже радуют своих фанатов: пока что – эффектными совместными фото в Instagram. Они удивительно красиво смотрятся вместе, поражая невероятной растяжкой и отличной спортивной формой.

Надежда на новые олимпийские правила

Конечно, для мужчин-синхронистов очень несправедливым является тот факт, что смешанные дуэты не входят в олимпийскую программу. В одном из интервью Александр Мальцев признался, что не ждет ничего нового от Олимпийских игр в Токио, поэтому даже не расстроился, узнав, что их перенесли.

А вот Олимпиада-2024, по словам спортсмена, вполне может преподнести сюрприз: популярность синхронного плавания настолько возросла в последние годы, что, вполне вероятно, скоро смешанные дуэты смогут выступать наравне с остальными спортсменами. И, конечно, олимпийское золото – это главная цель Александра.

Почему он сменил партнершу

Майя Гурбанбердиева, с которой Мальцев выступал в прошлом сезоне, получила довольно серьезную травму, девушке нужно было перенести операцию на плече. А в спорте, как известно, простои недопустимы. Поэтому на то время, пока Майя восстанавливается, тренерский штаб решил укомплектовать дуэт перспективной молодой спортсменкой Олесей Платоновой.

Мальцев не исключает, что в дальнейшем вернется к дуэту с Гурбанбердиевой, пока же на их совместную работу с Платоновой возлагают большие надежды.

Мужчины-синхронисты потихоньку вытесняют женщин

На юношу, решившего заниматься не боксом или футболом, а синхронным плаванием, многие смотрят с усмешкой. И совершенно напрасно: еще в XIX веке этот вид спорта принадлежал исключительно представителям сильной половины человечества. А потом его почему-то стали считать женским.

Сейчас все возвращается к истокам. В синхронном плавании становится все больше мальчиков. И Мальцев в этом отношении сделал для популяризации этого вида спорта в нашей стране очень много: глядя на его успехи, в бассейн потянулись юноши, и теперь в России появляются все новые смешанные дуэты синхронистов. И это просто здорово: такие дуэты смотрятся очень красиво, синхронное плавание становится более зрелищным.

Как Мальцева бойкотировали в бассейне

Путь Александра к успеху был нелегким. Как вспоминает чемпион, девочки в бассейне с самого начала (а он пришел туда в 7 лет) относились к нему с подозрением и часто устраивали бойкоты, не желая тренироваться с мальчиком. им постоянно казалось, что Мальцев занимает «чужое» место.

И Александру было гораздо сложнее, чем девочкам: и морально, и физически. Например, долго не получалось садиться на шпагат, да и другие элементы давались с трудом.

Зато сегодня имя Александра Мальцева гремит по всему миру. Поклонники искренне убеждены: у дуэта Мальцев-Платонова – успешное будущее: ведь они оба молоды, талантливы и очень красивы.