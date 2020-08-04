Как Майк Фелпс с акулой соревновался

Имя американского пловца Майкла Фелпса знакомо всем, кто хоть немного интересуется плаванием: он давно стал легендой.

А в 2017 году Майкл сумел удивить публику, проплыв стометровку наперегонки с акулой.

Правда, жизнью он при этом не рисковал: акула была не настоящей, ее заменили компьютерной симуляцией. Фелпс достиг финиша на пару секунд позже. Вскоре в Твиттере на него посыпались обвинения: подписчики выражали свое недовольство. Но они возмущались вовсе не проигрышем спортсмена, а тем, что ему не пришлось спасаться от настоящего хищника.

Передача, в которой вниманию зрителей предлагался сюжет с состязанием между Фелпсом и белой акулой, вышел на канале Discovery летом 2017 года. На чемпионе был моноласт, который должен был повысить скорость и без того быстрого пловца. И все же эта мера не помогла достичь победы.

Возможно, критику болельщиков вызвал тот факт, что видеосюжету предшествовала серьезная подготовка: в рекламных роликах Майкл Фелпс рассказывал, что ему приходится много тренироваться в открытом океане для предстоящего состязания с акулой. При этом он ни словом не упомянул, что акула будет поддельной.

Эти гонки канал решил провести в рамках Недели акул, и соревнования Фелпса с морским хищником должны были превратиться в событие недели.

Интрига – превыше всего!

Discovery смонтировал все ролики таким образом, что зрители и правда поверили: знаменитому спортсмену предстоит опасное приключение, ему придется плыть бок о бок с опаснейшим хищником! И канал сохранял интригу до последнего: зрители с замиранием сердца следили за поединком, не подозревая, что он смонтирован.

Кровожадные болельщики

«Я думала, что они хотят выставить Фелпса против настоящей акулы… Меня обманули!», «Я один не понял, что Фелпс соревнуется с ненастоящей акулой?» — такими были самые мягкие высказывания в соцсетях.

Почему-то любители плавания предвкушали по-настоящему опасный для жизни Фелпса заплыв. Неужели они и в самом деле в это верили?

Акула плыла по прямой за живой «приманкой»

Между прочим, совершенно безопасной историческую гонку назвать нельзя. Происходило все так. Майкл Фелпс плыл отдельно – на скорость. Отдельно плыла и настоящая белая акула. Только вот как устроителям удалось «уговорить» своевольного хищника двигаться строго по прямой, да еще на максимальной скорости?

Все дело в том, что акула не просто плыла – она гналась за гипотетической добычей. Впереди на приспособлении, напоминающем водный велосипед, двигался специальный человек. Даже подумать страшно, что произошло бы, если бы он неожиданно свалился в воду…

Неприятная неожиданность для серферов

Однако все обошлось, парень на водном велосипеде благополучно добрался до берега. Только вот серферам, которые развлекались, плавая недалеко от берега, не повезло: им пришлось в темпе вылезать на сушу, потому что, привлеченные возможностью добычи, сюда приплыли полтора десятка белых акул.

Напомним, Майкл Фелпс – 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира. Американский пловец является рекордсменом по числу золотых олимпийских медалей: их у него накопилось 23. Американские болельщики прозвали его «Балтиморской пулей» и «Летучей рыбой», отдавая должное его невероятной скорости в воде.

Из большого спорта Фелпс ушел в 2012 году, 27-летним. Однако этот уход оказался неокончательным: в 2014 году выяснилось, что он отобрался на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. И это было правильным решением: из Рио Фелпс увез пять золотых наград и одну серебряную. Только после этого спортсмен окончательно покинул профессиональный бассейн.

В 2016 году Майкл женился. Его супругой стала супермодель Николь Джонсон, которая родила спортсмену двоих сыновей.

Несмотря на разочарование болельщиков после «поддельных» соревнований с акулой, Майкл Фелпс по-прежнему остается одним из самых популярных спортсменов Америки.