Как чемпионка Восточной Германии Корнелия Груммт-Эндер стала «позором нации»

Она 4 раза была лучшей на Олимпиаде, каждую из золотых медалей завоевывая с мировым рекордом. А потом она не захотела оставаться в ГДР. Родной отец предал Корнелию, и она стала врагом для своей страны.

Вместо танцев – бассейн

Белокурая девочка, родившаяся осенью 1958 года в восточно-германском городе Карл-Маркс-Штадте, «заболела» плаванием в 5 лет. После ее первых впечатляющих побед журналисты наперебой брали у нее интервью, желая узнать: как ей удается все время отдавать тренировкам, ни на что не отвлекаясь? Ведь в юном возрасте так много соблазнов!

А Корнелия просто не представляла себе другой жизни. «Я могла бы пойти на танцы. Но иду в бассейн», — простодушно отвечала юная чемпионка. И добавляла, что плавание – это настолько прекрасно, что ей и в голову не придет променять тренировки на что-то другое.

Эпоха доминирования ГДР началась с Корнелии

Восхождение к спортивным вершинам Корнелия начала в 1972 году, когда ей едва исполнилось 13 лет. Именно тогда на чемпионате в Мюнхене способная девочка завоевала три серебряных медали.

Спустя год состоялся первый чемпионат мира по плаванию. И сразу стало ясно: в женском плавании безусловное преимущество – у команды ГДР, а безусловной звездой этой команды к тому времени уже стала Корнелия Эндер.

Сомнительная история с инъекциями

Следующие 4 года – это время безоговорочного доминирования Корнелии. Девушка завоевала 8 золотых медалей на мировых чемпионатах, лишь слегка «разбавив» этот золотой поток двумя серебряными медалями. Ей принадлежат 23 мировых рекорда!

Все газеты, захлебываясь, называли ее лучшей спортсменкой мира, — это звание держалось за ней в 1973 и 1975 годах. Достижения Корнелии заняли почетное место в Книге рекордов Гиннеса.

На Олимпиаде 1976 года девушка получила 4 золотых медали, сопроводив каждую из них мировым рекордом.

В те годы контроль препаратов, которые принимали спортсмены, не осуществлялся так тщательно, как сегодня. Уже гораздо позднее, в начале 90-х, Корнелия рассказывала: перед соревнованиями тренер и врачи сборной ГДР делали ей какие-то инъекции, объясняя, что они помогут спортсменке «восстановить силы». Корнелия заметила резкий рост мышечной массы перед Олимпиадой, но решила, что это результат усиленных тренировок.

Как бы там ни было, Корнелия долгое время оставалась гордостью восточной Германии.

Воспитание в «красной» семье

Корнелия росла в очень патриотичной семье: ее мама работала медсестрой, а отец служил офицером национальной армии ГДР. Как рассказывала сама Корнелия, семья была «красной, краснее некуда».

И дочку родители, разумеется, воспитывали в таком же духе, — она была настоящей «спортсменкой и комсомолкой», ну и красавицей – симпатичной блондинкой с открытым доброжелательным лицом.

Девочка росла, взрослела. Ей многое становилось понятным. Постепенно Корнелия вышла из-под контроля авторитарных родителей. В какой-то момент она решила уйти из большого спорта и серьезно заняться медициной. Тогда же в ее жизни появился Штефен Груммт: высокий красивый парень, член национальной сборной ГДР по бобслею.

Лишь один «недостаток», по мнению германских властей, был у Штефена: моральная неустойчивость. Штефен был подвержен, как тогда выражались, «тлетворному влиянию Запада».

Корнелия вышла замуж за Штефена, и за молодой семьей установили постоянную слежку. Под их окнами без устали дежурили агенты службы безопасности ГДР – штази. Досье на них пополнялось самыми интимными подробностями, которые исправно поставляли лучшие друзья Штефена и Корнелии…

Как олимпийская чемпионка сделалась «позором семьи и нации»

Время шло, в семье спортсменов родились и подрастали две дочери, но слежка за ними, как за «неблагонадежными», продолжалась. И Штефен с Корнелией, не выдержав такого давления и чувствуя все нарастающий протест против властей ГДР, решились на побег.

Они уехали в отпуск в Венгрию вместе с дочками, которым в то время было 10 лет и 4 года. И там попытались перейти границу, перерезав колючую проволоку. Но их обнаружили и вернули домой.

А там неудавшихся беглецов уже поджидали агенты. «Сдал» Корнелию и ее мужа ее собственный отец. Почувствовав неладное, он произвел обыск в их квартире и доложил «наверх»: исчезли все ценные вещи, включая кубки и медали Корнелии, а также дорогие подарки от главы государства.

Последовали многочисленные допросы, но тут подоспело крушение Берлинской стены, и вопросы к семье спортсменов-перебежчиков отпали сами собой. Можно сказать – им просто повезло: неизвестно, чем закончилась бы эта отчаянная попытка уйти из-под тотального контроля несколькими годами ранее.

Отца так и не простила

Сегодня Корнелии Груммт-Эндер – 61 год. Она счастливо живет вместе с мужем в деревушке под Майнцем, их дочери давно уже взрослые семейные фрау, у них свои дети. Корнелия, как и хотела, получила в свое время специальность врача-физиотерапевта, долго работала в этом направлении. Штефен тоже трудился – по спортивной линии.

Иногда им приходится давать интервью для СМИ. И в таких случаях Корнелия говорит: никогда, ни разу за всю жизнь она не говорила с отцом и матерью о том, что им пришлось пережить во время побега в Венгрии и потом в штази.

Похоже, «золотая девочка» Восточной Германии так и не простила своего чересчур патриотичного отца. Его нет в живых уже больше 15 лет, а Корнелия до сих пор с болью вспоминает те дни, когда она и ее семья оказались под жестким прессом властей «благодаря» родному отцу.