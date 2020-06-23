Почему пловец Владимир Буре долго не общался со своими сыновьями – знаменитыми хоккеистами

Владимира Буре недаром называют легендой советского спорта. Он не просто отец Павла и Валерия Буре – невероятно талантливых хоккеистов. Он – 4-кратный олимпийский чемпион по плаванию.

А еще фамилия Владимира Буре нанесена на Кубок Стэнли – это огромная честь.

Уйдя из большого спорта, Владимир Валерьевич перебрался за океан. В США он работал тренером в клубах НХЛ, в которых выступали его сыновья-хоккеисты.

Сын ватерполиста и джазовой певицы

Отец Владимира, Валерий Буре, когда-то был успешным ватерполистом: с 1929 по 1936 годы он выступал за сборную СССР. А потом… неосторожный анекдот о Сталине – и спортсмену пришлось пройти ужасы репрессий.

Его сослали в холодный Норильск. Здесь Валерий начал работать на заводе и тренировать команду пловцов в одной из секций. Здесь же познакомился с одаренной джазовой певицей Людмилой. Правда, после свадьбы петь ей уже было некогда. Людмила Буре стала обычной секретаршей.

В 1950 году в семье родился сын, которого назвали Владимиром. А уже в 1956-м Валерия реабилитировали, и семья Буре перебралась в Москву.

Отец воспитывал строго

Владимир Валерьевич не раз вспоминал в интервью: отец никогда не баловал его комплиментами. Даже после удачного заплыва обязательно говорил: «Ты мог проплыть еще лучше».

Этот метод воспитания Владимир Буре использовал и с собственными сыновьями. Надо сказать – результаты получились невероятными: И Владимир, и оба его сына – настоящие спортивные легенды.

Первые победы

Первым тренером Владимира стал его отец, который научил сына максимально эффективно использовать возможности собственного тела.

Ужа в 16 лет Владимир Буре стал третьим на серьезном Всесоюзном чемпионате. А спустя 2 года пришла победа – первое место в заплыве на 1500 метров.

1971-1975-й – годы расцвета спортивной карьеры Владимира. Он безоговорочно побеждал на всех чемпионатах СССР. На Олимпиаде-1972 взял бронзу, на чемпионате мира 1975 года – серебро, 5 раз становился рекордсменом Европы.

Спортивный журналист

В какой-то момент карьера Владимира Буре пошла на спад. Пожалуй, последним его громким выступлением можно считать Спартакиаду 1979 года, на которой он завоевал серебряную медаль в эстафете. После смерти отца в 1974 году тренироваться становилось все сложнее, к тому же прибавились неудачи в личной жизни…

Словом, Буре решил распрощаться с большим спортом. Вместо этого он начал тренировать команду ЦСКА, а параллельно занялся спортивной журналистикой: писал для «Московского комсомольца», вел передачи на радио «Маяк», работал комментатором на ТВ. Среди всего прочего Владимир Буре комментировал соревнования по плаванию на Московской Олимпиаде-80.

Прогнали с ТВ за незаконнорожденную дочь

А потом стали достоянием общественности некоторые подробности личной жизни Буре. Узнали о том, что у него родилась дочь вне брака. Этого оказалось достаточным, чтобы лишить его работы на телевидении. Владимира не приняли в партию, а беспартийному отставному спортсмену почти невозможно было найти достойную работу.

Работа в Америке и возвращение в Россию

Осознав, что на родине он стал персоной «нон грата», Буре принял решение перебраться в США. Там уже успели стать знаменитостями его сыновья – Павел и Валерий Буре. Там опытный тренер устроился в НХЛ, затем работал тренером по физподготовке в клубах «Ванкувер» и «Нью-Джерси».

В Россию легендарный пловец вернулся только в 2010 году – по приглашению Вячеслава Фетисова, своего давнего друга. Некоторое время Буре был вице-президентом хоккейного клуба ЦСКА, а потом – тренером по физподготовке сборной Белоруссии.

Почему он долго не общался с сыновьями

У Владимира и его жены Татьяны долгое время был вполне счастливый брак. В семье росли двое сыновей – крепкие спортивные парни, будущие хоккеисты-чемпионы.

Но спустя 9 лет брак рухнул. Татьяна узнала, что у Владимира была вторая семья, в которой росла внебрачная дочь. Владимир ушел из семьи. Правда, на любовнице он все равно не женился, но и прошлую счастливую жизнь было не вернуть.

Павел и Валерий долго не могли простить отца, не желали с ним общаться. Потом постепенно отношения наладились.

А в Америке Владимир Буре женился во второй раз, и в 1996 году снова стал отцом – у него родилась дочь Екатерина.

Проблемы со здоровьем

После прохождения 55-летнего рубежа на спортсмена навалились проблемы со здоровьем. В Америке ему сделали шунтирование сердца. Несмотря на сложную операцию, Буре уже спустя 3 недели начал тренировки: играл в теннис, бегал, много ходил. Казалось, здоровье восстановилось.

Но через несколько лет понадобилось провести еще одно шунтирование, и во время операции у спортсмена остановилось сердце. С большим трудом врачи заставили его снова биться, но Владимир Буре пережил тяжелый инсульт, после которого долго восстанавливался.

За свои многочисленные заслуги и победы Владимир Буре награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое отличие». В этом году ему исполняется 70 лет.