Как Олеся Владыкина сумела вернуться в спорт, оставшись без руки

Глядя на эту удивительно красивую девушку, первая мысль, которая приходит в голову, — модель или актриса. Назвать Олесю Владыкину инвалидом просто не поворачивается язык.

До 20 лет Олеся спокойно училась, работала, тренировалась в бассейне и не могла даже подумать о том, что ее жизнь вскоре страшным образом изменится.

Вместе с подругой Сашей Малочуевой — тоже пловчихой – они отправились в Таиланд. Радостные, веселые красавицы с удовольствием путешествовали по экзотической стране. Отпраздновали Олесин день рождения 14 февраля.

А на следующий день автобус, в котором подруги ехали на экскурсию, перевернулся на высокой скорости. Выжили не все. Домой, в Россию, Олеся возвращалась без подруги. И без руки…

С детства боялась воды, поэтому занялась плаванием

Олеся с раннего детства чувствовала панический страх перед водой. Родители, вместо того, чтобы оберегать девочку от негативных эмоций, решили бороться с дочкиной фобией. И записали ее в бассейн.

В этой семье не принято было сдаваться трудностям и прятать голову в песок. Здесь царила спортивная закалка: мама занималась легкой атлетикой и вела группу шейпинга, брат Олеси – хоккеист, зимой вся семья часто выбиралась на лыжню, а летом Владыкины бегали в парке.

Так что тяга к спорту у Олеси – наследственная. Девушка, сумевшая преодолеть страх воды, быстро стала показывать отличные результаты в плавании, вошла в состав сборной Москвы, стала мастером спорта.

Пришлось совмещать учебу и работу

Поступив в вуз на факультет спортивного менеджмента, Олеся параллельно устроилась на работу. Нужно было зарабатывать – родители развелись, и маме было сложно одной с двумя детьми. Красавицу-блондинку с готовностью взяли в фирменный бутик Armani в ЦУМе.

Девушка с удовольствием окунулась в мир модной одежды, веселых вечеринок, ночных клубов… На плавание оставалось все меньше времени.

Там же, в бутике Armani, работала подруга Олеси – Саша Малочуева. Те последние два года девушки были неразлучными – вместе на тренировках, вместе на работе, вместе на отдыхе… Вот и в Таиланд поехали вдвоем.

Главное – жива

Как потом рассказывала в интервью Олеся, в момент аварии она задремала в автобусе, поэтому не сразу поняла, что произошло. А потом увидела мертвую Сашу… И осознала, что у нее самой больше нет левой руки.

В самые первые минуты, как признавалась Олеся, ей не хотелось жить. А потом пришло другое чувство: она все-таки жива, она видит, слышит, ходит. А Саши больше нет. Рука – да господи, забыть про эту руку, главное – жива!

В ожидании приезда медиков Олеся, как могла, поддерживала остатки искалеченной руки, пыталась остановить кровотечение. Сказались спортивная закалка и характер: девушка повела себя невероятно мужественно, запретив себе впадать в панику.

Вернулась в спорт уже через 2 месяца

Месяц после аварии Олеся провела в Таиланде, проходя реабилитацию. К счастью, страховка покрыла медицинские расходы.

Потом девушка вернулась в Москву. И еще через месяц решила возобновить тренировки в бассейне. Она решила для себя так: жизнь изменилась, но не стала хуже. Просто теперь надо учиться жить без руки, жить в новой реальности.

И у Олеси все получилось. Она позвонила своему тренеру – Сергею Жилкину – и попросилась на занятия. И узнала, что на каких-то несколько дней опередила его – он сам собирался ей звонить и звать обратно.

Олеся продолжала тренировки. Причем не в какой-то особой группе, а вместе со здоровыми спортсменами. Было трудно – казалось, что все на нее смотрят, показывают пальцем… Но человек может преодолеть и не такое.

За себя и за подругу

Олеся решила для себя так: она осталась в живых, а Саша погибла. Значит, теперь задача Олеси – жить за двоих. И, тренируясь, постоянно думала о любимой подруге. И не давала себе спуску – работала в бассейне за двоих, а то и за троих.

Такой подход быстро принес результаты. Невероятная сила воли Олеси, ее мужество и целеустремленность позволили ей уже через 5 месяцев после начала тренировок принять участие в Паралимпийских играх в Пекине. Это были триумфальные Игры для Олеси: она победила на 100-метровке брассом и установила мировой рекорд.

История паралимпийской чемпионки на этом не закончилась. Об Олесе заговорили, к ней выстроилась очередь из журналистов, ее пригласили на встречу с Президентом России, затем назначили послом на Олимпиаду в Сочи в 2014 году.

Но прежде были еще одни Паралимпийские игры – в 2012 году, в Лондоне. И здесь Олесю ждала золотая медаль, а также новый мировой рекорд, и вдобавок – бронзовая медаль.

Сегодня Олеся оставила большой спорт, уйдя из него непобежденной. Эта хрупкая девушка с внешностью сказочной принцессы доказала себе и всему миру: потеря руки – вовсе не повод ставить на себе крест. Жизнь продолжается.