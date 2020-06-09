Галина Прозуменщикова: золотая медаль – сразу после операции

Имя Галины Прозуменщиковой хорошо известно всем, кто хоть немного интересуется плаванием. «Золотая рыбка», как ее прозвали болельщики, привезла на родину, в Советский Союз, медали с трех Олимпиад.

Прежде победить на Олимпийских играх советским пловцам не удавалось. Кроме того, Галина 15 раз становилась чемпионкой СССР, 3 раза – чемпионкой Европы, поставила 6 мировых рекордов.

А ведь в детстве Галя панически боялась воды и даже чуть не утонула.

Детство в Севастополе – в одном шаге от гибели

Четырехлетняя Галя, прогуливаясь по Приморскому бульвару своего родного Севастополя, поскользнулась на ступеньках и через секунду уже беспомощно барахталась в волнах. Ее быстро вытащили, но страх перед стихией остался в девочке надолго.

Этот страх отравлял ей жизнь до 11 лет. Ее ровесники вовсю плавали и ныряли, ведь севастопольская детвора с ранних лет проводит все лето на море. А Гале страшно было войти в воду…

Поэтому, когда в их школу пришли набирать детей для занятий плаванием, Галя записалась чуть ли не первой. Очень уж ей хотелось победить этот страх. Хотелось стать такой же, как остальные дети, научиться плавать.

В 14 лет – мастер спорта

И у нее все стало получаться. Причем сразу. И уже к 13 годам Галина уже получила первый разряд по плаванию, а к 14 ей присвоили звание мастера спорта. Оказалось, что девочка, боявшаяся воды, обладает немалыми способностями к плаванию!

Это открытие очень обрадовало школьницу, и она с головой окунулась в спортивные тренировки. Теперь она не боялась воды – вода стала ее другом.

Скоро Галя установила юношеский рекорд страны – стала лучшей на стометровой дистанции. Ее отправили в Москву – участвовать в соревнованиях на приз «Комсомольской правды», и там она тоже победила.

Следующей ступенькой стала поездка в Лейпциг – там проходил чемпионат Европы.

Освоила новую дистанцию

Тренировки и соревнования доставляли Галине огромное удовольствие. Она будто наверстывала все, чего была лишена в детстве, получая радость от общения с водой. Ее любимой дистанцией была стометровка.

Но скоро пришлось привыкать плавать на 200 метров – а это означало перемену стратегии и принятие особенностей новой дистанции. 200 метров – это была олимпийская дистанция. А Галину пригласили в сборную страны, так что Олимпиада стала вполне реальной перспективой.

Победа после операции

Перед самой Олимпиадой 1964 года Галину внезапно настиг приступ аппендицита. Это было обидно – оказаться в больничной палате в то время, когда все ее подруги готовились к участию в Олимпийских играх. Речь шла о жизни спортсменки, операцию делать было необходимо, так сказали врачи.

А как же спортивные перспективы, долгожданные соревнования, победы? Казалось, самое время впасть в отчаяние. Но в палату к Гале прорвалась ее тренер – Елена Лукьянова. Поговорив со своей подопечной, она убедила девушку в том, что операция вовсе не означает конец карьеры.

И спустя всего 2 недели после операции, с едва затянувшимся швом, Галина продолжила тренировки. Благодаря своему упорству и работоспособности она сумела подняться на высшую ступеньку пьедестала почета Олимпийских игр в Токио. Впервые в истории наша пловчиха установила олимпийский рекорд, проплыв 200 метров за невероятно короткое время.

Высокогорная местность – не помеха победам!

В 1968 году Прозуменщикова отправилась на Олимпиаду в Мехико. Надо сказать, условия для спортсменов здесь осложнялись сильно разреженным воздухом, так как соревнования проходили в высокогорной местности. Было очень трудно, порой было почти невозможно сделать очередной вдох…

Но, несмотря ни на что, Галина завоевала на этой Олимпиаде две медали – серебряную и бронзовую. Это стало ее личной победой.

Высшее образование и рождение детей

Одновременно со спортивными достижениями Галина успевала вести активную жизнь – она получила диплом журфака МГУ, так как всегда мечтала работать журналистом, вышла замуж, родила дочку, затем — сына…

Но ничто не могло остановить ее победного шествия к вершинам спорта. Ей приходилось бороться с сильными соперницами, преодолевать собственную боль из-за многочисленных травм…

Красивый финал

На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Прозуменщикова получила бронзовую медаль. После этого она приняла решение уйти из большого спорта.

Некоторое время Галина работала спортивным журналистом, затем тренировала детей. Растила собственных сына и дочку, с удовольствием радовала семью вкусными блюдами…

Уже в 90-х Галина Прозуменщикова, легенда советского спорта, не раз принимала участие в соревнованиях ветеранов плавания, неизменно завоевывая медали на европейских состязаниях.

А в 2015 году спортсменки не стало. Однако ее имя и сегодня является для пловцов символом упорства и воли к победе.