Судьба Шаварша Карапетяна: трижды оказывался на месте, где гибли люди

Пловец Шаварш Карапетян навсегда вошел в историю мирового плавания не только как 17-кратный чемпион мира по плаванию и 13-кратный чемпион Европы, поставивший 11 мировых рекордов.

В первую очередь Шаварш Владимирович – человек, спасший за свою жизнь десятки человек в различных авариях.

То ли так складывалась судьба, то ли Карапетян относится к людям, не способным пройти мимо чужой беды, только он трижды оказывался на месте, где страдали люди. И спасал их, рискуя собственной жизнью.

Спас 30 человек, не дав автобусу сорваться в ущелье

В январе 1974 года Шаварш ехал в автобусе по горной дороге – возвращался с тренировочной базы домой, в Ереван. В какой-то момент мотор в автобусе начал барахлить, и водитель остановил его и вышел, чтобы посмотреть, в чем дело.

Автобус стоял на крутом подъеме. Стоило водителю выйти, как неуправляемая машина двинулась вниз с горы. Могло бы произойти непоправимое – в салоне находилось 30 пассажиров. Если бы не Карапетян. Он сидел сразу за кабиной шофера. Сильным ударом локтя он пробил стеклянную перегородку и сумел остановить опасное движение вниз, к ущелью, а потом направить автобус вверх по склону.

Если бы не эти его решительные действия – люди в автобусе неминуемо погибли бы, сорвавшись в пропасть. Шаваршу тогда было 20 лет.

Падение троллейбуса – вытащил 46 человек из воды

В сентябре 1976 года 23-летний Шаварш, как обычно, совершал пробежку вдоль берега Ереванского водохранилища. Вместе со своим братом Карапетян пробежал уже 20 километров.

В этот момент ребята заметили неладное. Троллейбус с пассажирами, проехавший мимо них по песчаной дамбе, вдруг начал клониться на сторону, а потом сорвался на полной скорости в водохранилище.

Братья бросились к месту происшествия, на бегу сбрасывая одежду. Раз за разом Шаварш нырял в воду, температура которой была в тот сентябрьский день 13 градусов. Не думая о себе, он вытаскивал людей с глубины 10 метров. Для этого парню пришлось разбить заднее стекло троллейбуса.

В тот страшный день пловец вытащил ровно половину пассажиров, оказавшихся в железной могиле, — 46 из 92. К сожалению, спасти удалось лишь 20 человек из этих 46… Его брат вместе с прибывшими спасателями откачивал людей.

Под конец Шаварш потерял сознание – такой нагрузки не выдержал даже натренированный организм спортсмена. Его вытащили – всего окровавленного, изрезанного осколками.

Подвиг обернулся для Карапетяна серьезными последствиями. Он тяжело заболел – его терзала пневмония, осложнившаяся серьезным сепсисом. Полтора месяца отважному парню пришлось провести на больничной койке. В легких образовались спайки, которые при глубоком вдохе причиняли сильную боль.

Из спортивного короля – в офицеры

Врачи запретили Шаваршу заниматься плаванием. Но упрямый спортсмен продолжал тренировки, постепенно возвращаясь в строй. Еще 4 года после того страшного происшествия Карапетян оставался в составе сборной страны по плаванию.

В 1977 году он в очередной раз сумел стать чемпионом Европы, установив при этом свой 11-й мировой рекорд. Но силы были уже не те. Сам Шаварш говорил, что был королем спорта, а стал всего лишь офицером. И он принял решение – уйти из спорта. Ведь это тоже надо делать вовремя.

О его подвиге узнали только через 6 лет

О спасении Карапетяном людей хотели написать в газете, но материал печатать запретили: в Советском Союзе троллейбусы не должны были тонуть! Только в 1982 году из Москвы в Ереван приехал журналист Сергей Лесков. Он нашел Карапетяна, нашел свидетелей его подвига и написал статью, которая была опубликована в «Комсомольской правде».

Только тогда спасенные им люди, как и остальные жители страны, узнали, наконец, имя своего спасителя. Люди приезжали к Шаваршу, благодарили его со слезами на глазах.

Мало того – даже супруга Карапетяна узнала о подвиге мужа из газеты! Он ей никогда об этом не рассказывал…

Не только в воде, но и огне — потушил пожар

Судьбе было угодно, чтобы подвиги Карапетяна продолжались. Спустя 9 лет после трагедии с троллейбусом в Ереване загорелось здание Спортивно-концертного комплекса. Шаварш не мог пройти мимо – он немедленно схватил брандспойт и бросился в огонь, чтобы попытаться потушить очаг возгорания и спасти самое красивое здание города.

Снаружи пожарные поливали его водой, а он прорвался сквозь стену огня и оказался в центре пожара. Ему удалось потушить очаг возгорания. А потом Шаварш месяц провел в больнице с тяжелыми ожогами. По его словам, в огне ему было труднее, чем под водой.

Жизнь после спорта

С 1991 года Шаварш Карапетян с семьей живет в Москве. У него взрослые дети – сын и две дочери.

О его подвиге когда-то говорили с трибуны ООН. А в наше время ему посвятили рэперскую композицию. И по сей день спасенные им люди и их родные помнят руки мужественного человека, вытаскивавшие их из ледяной воды.