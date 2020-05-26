«Советский баттерфляй»: как Леонид Мешков установил главный рекорд под пулями фашистов

Советский пловец Леонид Мешков был уникальным человеком. Он не только поставил 13 мировых рекордов, - благодаря ему появился такой термин, как «советский баттерфляй».

Кроме того, Леонид Мешков, родившийся в 1916 году, с началом войны ушел добровольцем на фронт. Получил ранение, был комиссован, но все-таки нашел в себе силы вернуться в большой спорт и в послевоенные годы установил еще несколько рекордов.

Родом с Волги – значит, отличный пловец

Леонид вырос на берегу Волги, неподалеку от Волгограда, который тогда назывался Царицын, а позднее получил название Сталинград. Как и все местные мальчишки, он с раннего детства умел плавать и не боялся ни холодной речной воды, ни течения.

После семилетки Леня поступил в техникум, успевая в свободное время заниматься плаванием под руководством инструктора по физкультуре. Оказалось, что природа наградила Мешкова редким чувством воды и огромной выносливостью. Скоро он стал лучшим пловцом в Сталинграде.

Обидное поражение

Зимой 1935 года его отправили в Москву – на соревнования. Которые Леонид бесславно проиграл – ведь ему впервые пришлось выступать в настоящем бассейне, и это оказалось сложным.

Неудача только подстегнула азартного юношу, он принялся усиленно тренироваться, и уже летом того же года он победил на Спартакиаде, установив рекорды СССР на дистанциях 100 и 200 метров.

Побеждал, плавая в одежде и с оружием

С того дня начала свой отсчет спортивная карьера талантливого пловца. Молодой человек поступил в институт физкультуры в Ленинграде, и уже в 1938 году стал чемпионом СССР в прикладном виде плавания – на 50-метровой дистанции в одежде.

Через год – первое место на 200-метровой дистанции брассом и победа на дистанции 50 метров в одежде с винтовкой. При этом Леонид ставит рекорд за рекордом. В 1940-м он стал мастером спорта. А через год началась война.

Доброволец-разведчик

В первый же день, 22 июня, Мешков написал заявление – он стремился на фронт добровольцем. Военкомат направил его разведчиком в дивизию народного ополчения. В бою под Кингисеппом бойцы взвода, в котором воевал и Мешков, отбили атаку немцев, уничтожив при этом 40 человек неприятеля и взорвав две бронемашины.

Но были не только победы – были и потери. Летом 1941-го Леонид потерял друга – Евгения Белковского, чемпиона СССР по плаванию, который тоже храбро воевал на фронте.

Однажды понадобилось провести оперативную разведку в тылу противника, для этого было необходимо переправиться через реку Лугу. На лодках это сделать оказалось невозможным.

Подвиг Леонида Мешкова

И тогда командование обратилось к чемпиону-пловцу Леониду Мешкову. Вместе с одним из товарищей Леонид ночью переплыл быструю реку. Бойцы проникли на территорию, занятую фашистами. Им удалось узнать дислокацию огневых точек противника и выяснить численность личного состава.

А вот обратный путь оказался опасным и чуть не погубил отважных ребят. Немецкие посты обнаружили наших бойцов, когда они спускались к реке. Их осветили прожектором и открыли огонь.

Товарищ Леонида – боец Кулаков – был ранен и потерял сознание. И Мешков сумел не только вернуться в свою часть и доложить добытые сведения, но и спасти товарища – он взвалил Кулакова себе на плечи и вместе с ним переплыл Лугу под огнем неприятеля.

Правая рука не действовала – его ранили. Левой Мешков крепко прижимал к себе потерявшего сознание товарища. Плыть пришлось только с помощью ног… Благодаря своему мужеству и высокому мастерству разведчик Мешков благополучно добрался до своих, выполнив боевое задание, и спас друга.

За этот подвиг Леонида наградили орденом. После долгого лечения в госпитале Мешкова выписали, но на фронт он больше не попал. Его комиссовали – ведь правая рука была серьезно повреждена, осколок врачи не стали удалять – это было слишком опасно.

Военный инструктор

Чтобы восстановить подвижность суставов, Леонид до кровавого пота занимался на тренажерах, таскал тяжелые сумки, наполненные кирпичами… Став военным инструктором, он обучал молодых солдат преодолевать с оружием водные препятствия.

В 1943 году Мешков стал призером в четырех дисциплинах на чемпионате СССР. После снятия блокады Ленинграда спортсмен-фронтовик преподавал плавание в Нахимовском училище.

Новые рекорды

И после войны Мешков продолжал участвовать в соревнованиях и устанавливать рекорды. 30 лет Леонид Карпович проработал на кафедре физического воспитания МГУ.

Знаменитого пловца не стало в марте 1986-го – он прожил 70 лет и по некоторым дисциплинам остался вечным рекордсменом: дистанции 400 и 500 метров брассом, на которых он поставил мировые рекорды, в 1948 году были исключены из списка программ соревнований, так что Леонид Мешков остался лучшим и непревзойденным.