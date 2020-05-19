Почему синхронистки не бреют ноги: Алла Шишкина и Юлия Ефимова – о секретах плавания

У зрителей, наблюдающих за выступлениями спортсменок-синхронисток, обычно возникает много вопросов.

О тонкостях и секретах синхронного плавания в своем Instagram рассказала двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

«10 фактов о синхронном плавании» от Аллы Шишкиной

Первый. Выступая в соревнованиях, спортсменки ярко красятся. Но используют не водостойкую косметику, как можно подумать, а грим на масляной основе – или же кремообразный.

Второй. Опытные пловчихи могут задерживать дыхание на 4 минуты и больше, но допустимое регламентом время – 45 секунд. Превышать его нельзя – за этим следит рефери.

Третий. Синхронистки, естественно, тщательно следят за собой, их тела – безупречны, только вот ноги они перед соревнованиями не бреют. Как объясняет Шишкина – это нужно, чтобы лучше чувствовать уровень воды в бассейне.

Четвертый. Спортсменки болезненно воспринимают, когда зажим для носа дилетанты называют прищепкой, затычкой или еще как-нибудь.

Пятый. Обычно тренировки проходят в защитных очках, но за месяц до соревнований девушки начинают тренироваться без них.

Шестой. На первый взгляд кажется, что все девушки в команде похожи, словно близнецы. На самом деле их родные и друзья сразу отличают «свою».

Седьмой. На Чемпионате мира выступает команда из 12 человек. А вот олимпийская команда должна состоять лишь из 8 человек.

Восьмой. Наши синхронистки – лучшие в мире, так было и остается с 1998 года.

Девятый. Родители синхронисток быстро «вычисляют» своих дочек по ногам.

Десятый. Эти «русалки» умеют разговаривать под водой!

Алла Шишкина не только двукратная олимпийская чемпионка. Она 14 раз становилась чемпионкой мира, 5 раз – чемпионкой Европы, завоевала Кубок европейских чемпионов. А ведь поначалу она мечтала вовсе не о плавании: с 5 лет Алла занималась балетом и музыкой.

Но увиденные по телевизору выступления синхронисток вызвали у маленькой Аллы такой восторг, что она твердо решила стать такой же. Родители прислушались к дочке и отвели ее в секцию синхронного плавания. С тех пор прошло больше 20 лет, за плечами Аллы – множество побед.

Прочитав «10 фактов о синхронном плавании» от Аллы Шишкиной, 6-кратная чемпионка мира Юлия Ефимова решила ответить подруге в том же стиле и опубликовала на своей странице «10 интересных фактов о плавании».

«10 интересных фактов о плавании» от Юлии Ефимовой

Первый. Оказывается, в бассейне тоже потеют. Причем так же интенсивно, как при занятиях спортом на суше.

Второй. Профессиональные пловцы бреют все тело, причем насухо, что, конечно, неприятно и даже больно, зато помогает в нужный момент сберечь доли секунды.

Третий. Знаменитый олимпийский чемпион Марк Спитц носил густые усы. Когда у него спросили – почему он их не сбреет, он пошутил: мол, усы помогают ему лучше чувствовать воду, потому он и побеждает. На следующие соревнования чуть ли не все пловцы приехали с усами!

Четвертый. Длина реки Амазонки составляет 5 268 километров, и она считается одной из самых опасных. Великий пловец Мартин Стрел проплыл ее всю за 66 дней, при этом позволял себе лишь 5-часовой отдых каждые сутки.

Пятый. Вы точно не знали о том, что первые в истории очки для плавания сделали из черепашьего панциря!

Шестой. Брасс считается особенно полезным стилем для похудения – во время плавания брассом сжигается больше всего жиров.

Седьмой. Находясь в воде, человек чувствует себя более легким на 90%, чем на суше.

Восьмой. В олимпийском бассейне содержится 1 миллион 900 тысяч литров воды!

Девятый. Раздельный купальник назвали «бикини» не просто так: его создатель утверждал, что появление девушек в таких купальниках произведет такую же реакцию, как взрыв атомной бомбы.

Десятый. Если заниматься плаванием каждый день – гарантированно повысится либидо.

Юлия Ефимова трижды поднималась на пьедестал почета на Олимпиадах. Кроме того, она – 6-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы.

Юлия Ефимова знаменита, среди прочего, тем, что в 2009 году на чемпионате мира в Риме, плывя дистанцию 50 метров брассом, впервые принесла победу России в этом виде спорта.

У Юли – рекордное для России и СССР количество медалей, привезенных с чемпионатов мира, — 17. Среди них – 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.

А вам интересно было прочитать необычные факты о плавании от двух наших прославленных чемпионок?