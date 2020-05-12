Владимир Сальников и Александр Мальцев — о домашних тренировках, перспективах российского плавания и будущих соревнованиях

Пандемия коронавируса лишила спортсменов возможности не только выступить на Олимпиаде (провести Олимпийские игры планировалось в 2020 году, но теперь их перенесли на более поздний срок), но и полноценно тренироваться.

Многие спортсмены, вынужденные, как и все остальные, проводить время на самоизоляции, пытаются не потерять форму, тренируясь в домашних условиях. Но как это сделать пловцам? Ведь главное условие для их тренировок – это бассейн?

Выход нашли Юлия Ефимова, Шэрон Дэвис и некоторые другие пловцы: в своих аккаунтах они выложили видео домашних тренировок… на кухонном столе. Что ж, лучше так, чем совсем никак. И все же замена далеко не равноценная.

Проводить соревнования по плаванию нужно не раньше, чем через три месяца после окончания режима самоизоляции

В этом убежден глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. И его мнение, безусловно, имеет под собой серьезные основания: спортсменам понадобится не менее 3 месяцев, чтобы пройти полноценный цикл тренировок. Только после этого можно будет проводить соревнования.

Напомним, все учебно-тренировочные базы закрыты в нашей стране начиная с апреля. Как подчеркнул Сальников, в сложившейся ситуации плавание можно считать самым пострадавшим видом спорта: в домашней обстановке, не имея возможности плавать в бассейне, спортсмены лишаются возможности поддерживать форму.

Возможно, к тренировкам в бассейнах допустят некоторых пловцов

Как сообщил Владимир Сальников, Министерство спорта РФ в настоящее время ведет переговоры с Роспотребнадзором, чтобы добиться разрешения вернуться к тренировкам в бассейнах хотя бы отдельных групп пловцов.

По мнению Сальникова, подобное решение возможно, как только ситуация с коронавирусом войдет в наименее острую фазу.

Полноценный цикл тренировок предполагает 12-14 недель. Именно такой период определил Сальников как достаточный для подготовки к серьезным соревнованиям.

Как пловцы выходят из положения в домашних условиях

Спортивная форма пловцов, к сожалению, частично утеряна, — сиденье дома не прошло бесследно. Правда, по словам главы Всероссийской федерации плавания, наши спортсмены работают дома – тренеры разработали для них специальный четырехнедельный цикл, включающий упражнения, которые можно проводить в домашних условиях.

Эти тренировки транслируются в соцсетях и выложены на сайтах. Однако даже самые старательные тренировки «на суше» не способны заменить воду. Именно поэтому Сальников настаивает на трехмесячной подготовке спортсменов после выхода с карантина.

Как переносит режим самоизоляции единственный российский пловец-синхронист Александр Мальцев

Александр Мальцев – четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию – как и другие спортсмены, очень болезненно воспринял решение о переносе Олимпиады. По словам чемпиона, он очень болезненно переживает отмену тренировок на воде, скучает по бассейну.

Александр рассказал в интервью СМИ, что и в обычное время спортсмены порой остаются без тренировок на месяц-полтора – когда уходят в отпуск, но все же и в эти дни никто не запрещает им пользоваться бассейном, что они и делают.

И все же, учитывая тот факт, что ситуация от нас не зависит, Мальцев старается проводить время в самоизоляции с пользой. Помимо поддержания спортивной формы, пловец занимается учебой, пишет диссертацию, читает книги и смотрит хорошее кино.

Справка: Александр Мальцев с юности мечтал выступать в синхронном плавании, но этот вид спорта всегда считался у нас женским, и мальчиков в команды не принимали. И все же мечта Мальцева сбылась: в 2015 году он выступил в составе смешанного дуэта на чемпионате мира в Казани.

Затем последовали 4 золотых медали на чемпионатах Европы, 4 золота и 2 серебра на чемпионатах мира. Конечно, талантливый пловец рассчитывал продолжать спортивную карьеру, но, как и многим другим, ему пришлось остановиться – помешала роковая пандемия и связанные с ней ограничения.

Что ж, нам остается только надеяться на то, что в скором времени ситуация благополучно разрешится, и мы вновь будем болеть за наших спортсменов на соревнованиях.