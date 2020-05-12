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Владимир Сальников и Александр Мальцев — о домашних тренировках, перспективах российского плавания и будущих соревнованиях

Пандемия коронавируса лишила спортсменов возможности не только выступить на Олимпиаде (провести Олимпийские игры планировалось в 2020 году, но теперь их перенесли на более поздний срок), но и полноценно тренироваться.

Владимир Сальников и Александр Мальцев — о домашних тренировках, перспективах российского плавания и будущих соревнованиях
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Фото: КП/Владимир Веленгурин. Пловец-синхронист Александр Мальцев. Фото: КП/Фролов Михаил

Многие спортсмены, вынужденные, как и все остальные, проводить время на самоизоляции, пытаются не потерять форму, тренируясь в домашних условиях. Но как это сделать пловцам? Ведь главное условие для их тренировок – это бассейн?

Выход нашли Юлия Ефимова, Шэрон Дэвис и некоторые другие пловцы: в своих аккаунтах они выложили видео домашних тренировок… на кухонном столе. Что ж, лучше так, чем совсем никак. И все же замена далеко не равноценная.

Проводить соревнования по плаванию нужно не раньше, чем через три месяца после окончания режима самоизоляции

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Фото
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Фото: КП/Владимир Веленгурин

В этом убежден глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. И его мнение, безусловно, имеет под собой серьезные основания: спортсменам понадобится не менее 3 месяцев, чтобы пройти полноценный цикл тренировок. Только после этого можно будет проводить соревнования.

Напомним, все учебно-тренировочные базы закрыты в нашей стране начиная с апреля. Как подчеркнул Сальников, в сложившейся ситуации плавание можно считать самым пострадавшим видом спорта: в домашней обстановке, не имея возможности плавать в бассейне, спортсмены лишаются возможности поддерживать форму.

Возможно, к тренировкам в бассейнах допустят некоторых пловцов

Как сообщил Владимир Сальников, Министерство спорта РФ в настоящее время ведет переговоры с Роспотребнадзором, чтобы добиться разрешения вернуться к тренировкам в бассейнах хотя бы отдельных групп пловцов.

По мнению Сальникова, подобное решение возможно, как только ситуация с коронавирусом войдет в наименее острую фазу.

Полноценный цикл тренировок предполагает 12-14 недель. Именно такой период определил Сальников как достаточный для подготовки к серьезным соревнованиям.

Как пловцы выходят из положения в домашних условиях

Спортивная форма пловцов, к сожалению, частично утеряна, — сиденье дома не прошло бесследно. Правда, по словам главы Всероссийской федерации плавания, наши спортсмены работают дома – тренеры разработали для них специальный четырехнедельный цикл, включающий упражнения, которые можно проводить в домашних условиях.

Эти тренировки транслируются в соцсетях и выложены на сайтах. Однако даже самые старательные тренировки «на суше» не способны заменить воду. Именно поэтому Сальников настаивает на трехмесячной подготовке спортсменов после выхода с карантина.

Как переносит режим самоизоляции единственный российский пловец-синхронист Александр Мальцев

Синхронист Александр Мальцев. Фото
Пловец-синхронист Александр Мальцев. Фото: КП/Фролов Михаил

Александр Мальцев – четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию – как и другие спортсмены, очень болезненно воспринял решение о переносе Олимпиады. По словам чемпиона, он очень болезненно переживает отмену тренировок на воде, скучает по бассейну.

Александр рассказал в интервью СМИ, что и в обычное время спортсмены порой остаются без тренировок на месяц-полтора – когда уходят в отпуск, но все же и в эти дни никто не запрещает им пользоваться бассейном, что они и делают.

И все же, учитывая тот факт, что ситуация от нас не зависит, Мальцев старается проводить время в самоизоляции с пользой. Помимо поддержания спортивной формы, пловец занимается учебой, пишет диссертацию, читает книги и смотрит хорошее кино.

Пловец-синхронист Александр Мальцев. Фото
Пловец-синхронист Александр Мальцев. Фото: КП/Фролов Михаил

Справка: Александр Мальцев с юности мечтал выступать в синхронном плавании, но этот вид спорта всегда считался у нас женским, и мальчиков в команды не принимали. И все же мечта Мальцева сбылась: в 2015 году он выступил в составе смешанного дуэта на чемпионате мира в Казани.

Затем последовали 4 золотых медали на чемпионатах Европы, 4 золота и 2 серебра на чемпионатах мира. Конечно, талантливый пловец рассчитывал продолжать спортивную карьеру, но, как и многим другим, ему пришлось остановиться – помешала роковая пандемия и связанные с ней ограничения.

Что ж, нам остается только надеяться на то, что в скором времени ситуация благополучно разрешится, и мы вновь будем болеть за наших спортсменов на соревнованиях.

Тэги

Александр МальцевВладимир Сальниковолимпиада 2020самоизоляцияШэрон ДэвисЮлия Ефимова
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