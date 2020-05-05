Как легенда советского спорта Клавдия Алешина училась плавать на надутой наволочке

Клавдия Алешина была настоящей звездой советского плавания в 30-40 годах. Порой ее имя занимало чуть ли не всю таблицу рекордов страны целиком.

Со времени ее спортивной карьеры прошел почти век, однако до сих пор достижения Клавдии Алешиной остаются непревзойденными: она 178 раз сумела «обновить» рекорды Советского Союза, 40 раз выигрывала чемпионаты страны.

Вместо бассейна – труда, вместо резинового круга – наволочка

Возле дома в Ленинграде, где росла Клавдия, находилась большая фабрика, по широкой трубе прямо в Неву сбрасывалась вода. Уже весной температура воды становилась достаточной для того, чтобы девочка с удовольствием барахталась в трубе.

Плавать она поначалу не умела, и, чтобы лучше держаться на воде, использовала то, что было доступно: обычную наволочку, надутую воздухом.

Первые успехи в бассейне

К сожалению, фото сохранилось только такого качества…

Как можно научиться плавать в фабричной трубе? На первый взгляд, это кажется невероятным. Но факт остается фактом – записавшись через некоторое время в бассейн, Клавдия сразу стала показывать хорошие результаты. Всего спустя год ее фамилия уже была в списках участниц первой Всесоюзной спартакиады.

Еще год упорных тренировок – и Алешина становится рекордсменкой на 13 дистанциях.

Смелые эксперименты

В 30-х годах прошлого века техника плавания в стране только формировалась. Спортсмены «доходили» до всех тонкостей буквально методом проб и ошибок. Клавдия Алешина много экспериментировала, находя наиболее удачные приемы, учась правильно держать в воде руки, правильно дышать…

Опытным путем она постигала этот вид спорта, и помогало ей в этом отменное здоровье, — возможно, этим Клавдия была обязана маме, которая до 4 лет кормила дочку грудью. Добавьте сюда волевой характер девушки – она во что бы то ни стало хотела быть первой.

Единственный на весь город бассейн

В те времена в Ленинграде был всего один крытый бассейн, в котором спортсмены тренировались три раза в неделю по одному часу.

Впрочем, даже это не помешало Клавдии Алешиной победить опытных соперниц на соревнованиях в Норвегии. Девушка испытала подлинный культурный шок, впервые в жизни увидев роскошный водный стадион в Осло, — ведь в нашей стране тогда о подобном уровне и не мечтали.

До Второй мировой войны спортсмены из Советского Союза не участвовали в Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет не признавал достижений наших спортсменов, они считались неофициальными. А достижений было немало.

Например, в 1935 году Клавдия Алешина побила мировой рекорд на дистанции 400 метров на спине, преодолев ее за 6 минут и 7,2 секунды.

Победила мужчин из норвежской команды

Благодаря своей сильной воле, невероятной целеустремленности и большому опыту, Алешина держалась на воде лучше не только женщин-соперниц, но и мужчин.

В 1935 году Клавдия вместе с другой советской спортсменкой, Евгенией Второвой, участвовала в соревнованиях ватерполистов, — их в виде исключения приняли в мужскую команду, потому что в ней не хватало двух игроков.

Соперники – команда из Швеции – увидев в бассейне двух женщин, попытались было продемонстрировать галантность, но им просто не позволили это сделать, — Клавдия и Евгения играли ничуть не слабее мужчин, так что шведам пришлось забыть о попытках уступать. Алешина стала победительницей в том матче.

Спустя три года Клавдия приняла решение участвовать в марафонском заплыве на 3 километра в Париже, став единственной женщиной и выиграв эту дистанцию.

Во время войны Клавдия Ивановна занималась обучением молодых воинов, — тогда солдат готовили к тяготам фронта многие опытные спортсмены. А в 1943 году прибывшая из блокадного Ленинграда на чемпионат СССР Алешина сумела удивить и восхитить всех, завоевав 4 золотые медали.

Война окончилась, и Клавдия Алешина решила заняться тренерской работой. К тому времени спортсмены из Советского Союза уже получили право участвовать в Олимпийских играх, а также в других официальных спортивных соревнованиях.

Первая придумала тренировать детей с 4 лет

Прежде в нашей стране тренировать детей в бассейнах начинали с 11 лет. Клавдия Алешина решила: это поздно! Чтобы достичь высоких результатов, необходимо начинать раньше. И в 1953 году она стала набирать в свои группы ребятишек 4-5 лет.

И первые результаты не заставили себя ждать. На Олимпиаде в Австралии ее ученик Виталий Сорокин завоевал бронзу в составе эстафеты. Позднее отличилась и Татьяна Савельева – на Олимпийских играх в Токио она заняла третье место. Еще одна воспитанница Клавдии Алешиной – Наталья Сипченко – стала чемпионкой Европы, установив не один рекорд.

За такие достижения Клавдия Алешина была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Знаменитой спортсменки, уважаемого тренера не стало в 1993 году, она скончалась на 82-м году жизни.