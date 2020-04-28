Коронавирус «убивает» плавание: наши чемпионы могут навсегда потерять форму

Отменены и перенесены знаковые соревнования, включая Олимпийские игры 2020 года. Закрыты бассейны, спортзалы, катки и корты. Что произойдет со спортсменами, лишенными привычного графика тренировок?

Почему мы можем потерять преимущество в мировом спорте

А вот что. Всего 6 недель без полноценной нагрузки – и профессиональный спортсмен необратимо теряет необходимую форму. Он уже не вернет ее никогда. Это значит, что нам следует забыть о победах России на грядущих чемпионатах. И это касается не только плавания, но и других видов спорта.

Вы скажете – ведь пандемия затронула не только Россию, и в других странах спортсмены тоже сидят дома и не тренируются? В том-то и дело, что тренируются. На закрытых спортивных базах.

По крайней мере, так обстоит дело в Китае, Корее и Японии, а ведь именно эти страны в последнее время считались основными соперниками России на чемпионатах.

По мнению призера Олимпийских игр по плаванию Антона Чупкова, ничто не заменит пловцу настоящего бассейна. Конечно, спортсмены продолжают тренироваться в домашних условиях, но это все не то – «Чувство воды очень быстро теряется». Антон добавил, что это очень плохо – оставаться такое длительное время вне своего «родного дома» — бассейна.

Шэрон Дэвис осваивает «плавание на столе»

Британская спортсменка Шэрон Дэвис, серебряный призер Олимпийских игр, опасаясь потерять форму, тренируется дома – выполняет плавательные движения, закрепив нижнюю часть тела на поверхности стола. Шэрон выложила в своем аккаунте видео: одетая в купальник, плавательную шапочку и защитные очки, она энергично «плывет», причем разными стилями – кролем и баттерфляем.

«Это то, что вы делаете, когда у вас нет бассейна!» — такую подпись поставила британка к своему видео.

Юлия Ефимова плавает на кухне

Домашними тренировками приходится довольствоваться и российской спортсменке Юлии Ефимовой, шестикратной чемпионке мира по плаванию. Она тоже показала в своем Instagram фрагмент такой тренировки. Для Юли вынужденная самоизоляция – не повод прекращать регулярные тренировки, пусть даже вход в бассейн пока закрыт.

Вообще-то Юлия придерживается того же мнения, что и Антон Чупков: «Заменить тренировку в бассейне фактически невозможно. Пловцу необходимо именно плавать в воде, нужно чувствовать воду, а теряется это чувство очень быстро».

Но, раз уж так получилось, наша чемпионка старается хотя бы поддерживать форму – по мере возможностей. И делится своими тренировками со своими подписчиками.

Конечно, повторить то, что вытворяет Юля на обычном кухонном столе, простому смертному невозможно, ведь это похоже на фантастику. Но – почему бы не попробовать?

Во Владивостоке готовятся к приезду российской сборной по плаванию

А тем временем столица Приморья делает все для того, чтобы принять на сборы российских спортсменов достойно. Пусть даже пока неизвестно, когда это произойдет.

Воспользовавшись временным затишьем, в учебно-спортивном комплексе «Олимпиец» начали демонтаж старого оборудования, после которого планируется установка новой современной системы вентиляции воздуха.

Кроме того, проходит переоборудование душевых кабин и раздевалок. Будет переоборудован и сам бассейн.

Ожидается, что работы будут завершены к 30 июня. Наличие качественной системы вентиляции – это необходимое условие для подготовки будущих олимпийских чемпионов. Остается лишь надеяться на то, что такая серьезная подготовка не пройдет напрасно, что все страхи и ограничения из-за коронавируса останутся позади, и что через короткое время режим тренировок наших пловцов восстановится.

Мы снова будем побеждать. Как вы считаете?