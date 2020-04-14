Ксения Верещагина: почему молодая спортсменка рано ушла из плавания

На прошлой неделе не стало чемпионки России по плаванию 2006 года – Ксении Верещагиной.

Участница Олимпийских игр 2004-го (Афины) и 2008 годов (Пекин) скончалась на 33-м году жизни. Что же произошло?

Родина Ксении — Кирово-Чепецк Кировской области. Именно здесь впервые проявились ее способности — девочка пришла заниматься в детско-юношескую спортивную школу, работавшую при клубе «Олимпия». Ее первым тренером стала Наталья Козлова — заслуженный тренер России.

В 13 лет – первые победы

В 2000 году состоялся чемпионат России среди детско-юношеских спортшкол, и Ксения показала отличные результаты: стала лучшей в заплывах на 100 и 200 метров брассом. Благодаря этим достижениям Верещагину включили в сборную страны. Надо полагать, такой прорыв стал возможным благодаря тому, что Ксения перебралась в Волгоград и стала тренироваться у Виктора Авдиенко.

Прошло всего 2 года, и вот уже Ксения снова поднимается на высшую ступеньку пьедестала почета – она завоевывает золото в первенстве России среди юниоров, проходившем в Ростове-на-Дону. Дистанция 200 метров принесла ей золотую медаль, а стометровка – бронзовую.

В том же году Верещагина участвовала в спортивных юношеских играх среди стран СНГ, Балтии и регионов России. Соревнования принесли ей первое место по результатам 100-метровой и 200-метровой дистанции брассом, а также в эстафете 4 по 100, то есть она стала трехкратной чемпионкой.

Стала чемпионкой России

На некоторое время блестящие победы Ксении Верещагиной сменились более спокойным периодом. 2003, 2004 и 2005 годы принесли спортсменке лишь вторые места на чемпионатах России – три раза подряд Ксения получала серебряную медаль за результаты на 200-метровой дистанции брассом.

Зато 2006-й стал для девушки победным – Верещагиной досталась золотая медаль на чемпионате России по плаванию на дистанции 200 метров брассом.

Рано ушла из спорта

Так получилось, что Ксения рано покинула плавание – уже в 20 лет. Ее подруга, призер Олимпийских игр Станислава Комарова, вспоминает о Ксении как о светлом, невероятно позитивном человеке. По словам Станиславы, Ксения умела любые неприятности воспринимать с улыбкой, а пребывание в центре внимания никогда не было для нее чем-то тяжелым – наоборот, совершенно естественным состоянием.

На протяжении 10 лет Ксения Верещагина боролась с доброкачественной опухолью мозга.

Одна из коллег и соперниц Ксении – Елена Богомазова – написала на своей странице в Instagram: «Девочка наша, огонек, ангел… Мы тебя очень любим и будем помнить всегда. Ты отчаянно боролась в бассейне, зале, в жизни. Ты умница с улыбкой на лице и светом в душе…»

Уход молодой способной спортсменки стал ударом для всех, кто ее знал.