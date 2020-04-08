Чемпионка России по плаванию умерла в 32 года

Умерла чемпионка России по плаванию брасом Ксения Верещагина. Женщине было всего 32 года.

Грустная новость поступила 6 апреля. Как сообщила Всероссийская федерация плавания, перед кончиной спортсменка долго боролась с тяжелой болезнью.

Ксения Верещагина входила в состав сборной России. Свое золото на чемпионате России она получила в 2006 году в Москве на дистанции 200 метров. Также в ее копилке было пять серебряных медалей общероссийских соревнований. Девушка защищала честь страны на Олимпиадах 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине.