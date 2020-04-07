Плавание и коронавирус: венгерские спортсмены больны, а белорусы пандемию игнорируют

Тревожная ситуация, сложившаяся в мире из-за пандемии коронавируса, коснулась и спортивной жизни. Отменяются и переносятся соревнования. Закрываются бассейны. Заболевают спортсмены…

Российские синхронисты вернулись домой, прервав сборы

Как рассказала журналистам главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, нашим синхронисткам пришлось покинуть базу в Новогорске, где проходили спортивные сборы. Тренировки продлились всего 3 дня, после чего у одного из спортсменов, находившихся там, был диагностирован коронавирус.

По словам Покровской, наши спортсменки оказались по результатам обследования «чистыми», однако в сложившейся ситуации продолжать тренировки было бы неправильно. Всем очень хотелось продолжать работать, но здоровье – свое, членов команды и близких – дороже спортивных успехов.

В Федерации плавания Венгрии коронавирусом больны 9 человек

В первых числах апреля стало известно, что в венгерской Федерации плавания обнаружено 9 человек, зараженных коронавирусом. Среди них – два пловца, остальные – тренеры и обслуживающий персонал.

Положительный тест на CoViD-19 сдали Богларка Капаш – чемпионка мира прошлого года по заплыву на 200 метров баттерфляем, и Доминик Козма, получивший бронзу на чемпионате мира 2017 года.

Все 9 человек, как выяснилось, перед прохождением обследования вернулись из-за границы. Их отправили на двухнедельный карантин.

Белоруссия продолжает игнорировать коронавирус

Недоумение вызывает поведение председателя Белорусской федерации плавания Эллы Селицкой, которая заявила: «Главное – чтобы не закрыли спортивные объекты!». На фоне устрашающих цифр, характеризующих стремительное распространение вируса по планете, подобные заявления выглядят, как минимум, необычно.

Надо сказать, Белоруссия вообще упорно игнорирует коронавирус. В этой стране, как и прежде, проводятся массовые спортивные мероприятия, футбольные и хоккейные матчи с большим количеством зрителей.

При этом Министерство здравоохранения Белоруссии не озвучивает точного количества тех, кто заразился в их стране. Известно лишь о двух умерших с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Элла Селицкая больше всего обеспокоена тем, чтобы не прерывались тренировки спортсменов и не нарушался их режим подготовки к соревнованиям. Она подчеркивает: самое главное – не допустить закрытия спортивных объектов.

Как борется с коронавирусом олимпийский чемпион

Еще в конце марта стало известно о том, что коронавирусом заразился Кэмерон Ван дер Бург – чемпион олимпиады в Лондоне, двукратный чемпион мира по плаванию.

Спортсмен нашел в себе силы рассказать миру о своих ощущениях. Он подчеркнул: несмотря на богатырское здоровье, молодой возраст (31 год), физическую выносливость и здоровый образ жизни, этот вирус – самое страшное, что он переносил в своей жизни.

Две недели пловца мучила сильнейшая лихорадка, потом ему пришлось бороться с выматывающим остаточным кашлем и невероятной слабостью. По словам спортсмена, даже обычная непродолжительная ходьба теперь вынуждает его отдыхать несколько часов.

Кэмерон Ван дер Бург сильно истощен. Он подчеркивает: все спортсмены, которые перенесут этот вирус, потеряют практически всю физическую подготовку. Южноафриканский пловец призвал всех позаботиться о своем здоровье, потому что оно гораздо важнее любых соревнований.

Напоминаем, из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести на неопределенный срок Олимпиаду в Токио, которую планировалось провести летом этого года. Однако олимпийский огонь остается в Японии, страна обязательно примет спортсменов, как только это станет возможным.

А пока главная задача всех и каждого – не допустить распространения вируса по планете. Будем надеяться, что в скором времени решение проблемы будет найдено.