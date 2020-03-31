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Как Андрей Гречин сумел вовремя покинуть большой спорт

Имя российского пловца Андрея Гречина известно каждому, кто хоть немного интересуется плаванием.

Как Андрей Гречин сумел вовремя покинуть большой спорт
Гречин (слева) на чемпионате мира по плаванию в Казани. Фото: Википедия

На Олимпийских играх 2012 года он завоевал бронзовую медаль в эстафете, стал вице-чемпионом мира в 2009-м. Кроме того, Андрей – 2-кратный чемпион Европы, а уж в рамках российских соревнований побеждал множество раз за свою спортивную карьеру.

В детстве часто болел, поэтому родители привели в бассейн

Плавание любил старший брат Андрея. Младшего же родители в какой-то момент устали оберегать от каждого вируса – он постоянно простужался и болел. Чтобы мальчик закалился и окреп, его решили тоже привести в бассейн. И занятия понравились Андрею. Совсем скоро плавание целиком завладело им, он азартно принялся добиваться новых успехов.

Всегда защищал спортивную честь Алтайского края

Успехи не замедлили появиться. Когда Андрею исполнилось 15 лет, с родного Алтая он вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург. Именно в этом городе он окончил школу, продолжая параллельно посещать спортивную школу.

Впрочем, всю свою спортивную биографию Андрей Гречин выступал за родной Алтайский край.

Золото за золотом

Первый серьезные успехи пришли в 2007 году, когда 20-летний Андрей принял участие в Универсиаде, проходившей в Таиланде. И на стометровке свободным стилем, и в эстафете 4х100 он оказался лучшим.

Последовавший спустя год чемпионат Европы только подтвердил способности Андрея – вместе с Евгением Коротышкиным, Аркадием Вятчаниным и Григорием Фалько он установил мировой рекорд и завоевал золотую медаль по результатам комбинированной эстафеты 4х100.

Андрею 22 года – и он сумел побить рекорд России, продержавшийся 15 лет, установленный легендарным Александром Поповым в 1994 году. Теперь новый рекорд, принадлежавший Андрею Гречину, выглядел так: 100-метровка вольным стилем за 47,59 секунд.

Почетное второе место – сразу за Майклом Фелпсом

В 2009 году на чемпионате мира в Риме российские спортсмены взошли на пьедестал почета – впервые с 2003-го. Андрей Гречин, Евгений Лагунов, Александр Сухоруков и Данила Изотов по результатам кролевой эстафеты взяли серебро.

Это было серьезным достижением, сразу развернувшим спортивную общественность в сторону России. Они отстали всего на 0,31 секунды от команды США, которую возглавлял непобедимый Майкл Фелпс, 14-кратный олимпийский чемпион.

А 2010 год принес Андрею золото на чемпионате Европы в Венгрии. В 2012-м, на Олимпиаде в Лондоне, Андрей в составе команды завоевал почетное третье место.

Почему на Андрее «поставили крест»

К сожалению, после Лондонской олимпиады у Андрея были обнаружены сразу три позвоночные грыжи. Это стало причиной того, что его не включили в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира.

Журналисты тогда атаковали Андрея с вопросами – чувствует ли он, что в команде на нем поставили крест? И Андрей отвечал: крест на нем поставили еще раньше, в 2010-м, когда у спортсмена произошел разрыв легкого.

Тогда Андрей попал в больницу. И надолго. Горели торфяники, воздух был перенасыщен запахом гари… Врачи сказали тогда – судя по состоянию легких Андрея, похоже, что он ежедневно выкуривает по 2-3 пачки сигарет. А он к ним и не прикасался…

Уйти вовремя – искусство

В 2017 году 30-летний Андрей Гречин объявил о завершении своей спортивной карьеры. Причин для такого решения было несколько, одна из них – невозможность продолжать работать с тренером Геннадием Турецким. Без него Андрей не видел смысла в дальнейших тренировках.

Некоторое время Гречин прожил в Швейцарии, потом вернулся на родину – в Алтайский край. Многие думали – вот теперь-то он займется тренерской работой! Однако Андрей сразу пояснил: тренером быть не планирует – уж слишком много нервов требует эта работа.

Что ж, он ушел вовремя, именно в тот момент, когда почувствовал – пора. Пусть в жизни у Андрея Гречина все сложится наилучшим образом.

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