Как Андрей Гречин сумел вовремя покинуть большой спорт

Имя российского пловца Андрея Гречина известно каждому, кто хоть немного интересуется плаванием.

На Олимпийских играх 2012 года он завоевал бронзовую медаль в эстафете, стал вице-чемпионом мира в 2009-м. Кроме того, Андрей – 2-кратный чемпион Европы, а уж в рамках российских соревнований побеждал множество раз за свою спортивную карьеру.

В детстве часто болел, поэтому родители привели в бассейн

Плавание любил старший брат Андрея. Младшего же родители в какой-то момент устали оберегать от каждого вируса – он постоянно простужался и болел. Чтобы мальчик закалился и окреп, его решили тоже привести в бассейн. И занятия понравились Андрею. Совсем скоро плавание целиком завладело им, он азартно принялся добиваться новых успехов.

Всегда защищал спортивную честь Алтайского края

Успехи не замедлили появиться. Когда Андрею исполнилось 15 лет, с родного Алтая он вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург. Именно в этом городе он окончил школу, продолжая параллельно посещать спортивную школу.

Впрочем, всю свою спортивную биографию Андрей Гречин выступал за родной Алтайский край.

Золото за золотом

Первый серьезные успехи пришли в 2007 году, когда 20-летний Андрей принял участие в Универсиаде, проходившей в Таиланде. И на стометровке свободным стилем, и в эстафете 4х100 он оказался лучшим.

Последовавший спустя год чемпионат Европы только подтвердил способности Андрея – вместе с Евгением Коротышкиным, Аркадием Вятчаниным и Григорием Фалько он установил мировой рекорд и завоевал золотую медаль по результатам комбинированной эстафеты 4х100.

Андрею 22 года – и он сумел побить рекорд России, продержавшийся 15 лет, установленный легендарным Александром Поповым в 1994 году. Теперь новый рекорд, принадлежавший Андрею Гречину, выглядел так: 100-метровка вольным стилем за 47,59 секунд.

Почетное второе место – сразу за Майклом Фелпсом

В 2009 году на чемпионате мира в Риме российские спортсмены взошли на пьедестал почета – впервые с 2003-го. Андрей Гречин, Евгений Лагунов, Александр Сухоруков и Данила Изотов по результатам кролевой эстафеты взяли серебро.

Это было серьезным достижением, сразу развернувшим спортивную общественность в сторону России. Они отстали всего на 0,31 секунды от команды США, которую возглавлял непобедимый Майкл Фелпс, 14-кратный олимпийский чемпион.

А 2010 год принес Андрею золото на чемпионате Европы в Венгрии. В 2012-м, на Олимпиаде в Лондоне, Андрей в составе команды завоевал почетное третье место.

Почему на Андрее «поставили крест»

К сожалению, после Лондонской олимпиады у Андрея были обнаружены сразу три позвоночные грыжи. Это стало причиной того, что его не включили в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира.

Журналисты тогда атаковали Андрея с вопросами – чувствует ли он, что в команде на нем поставили крест? И Андрей отвечал: крест на нем поставили еще раньше, в 2010-м, когда у спортсмена произошел разрыв легкого.

Тогда Андрей попал в больницу. И надолго. Горели торфяники, воздух был перенасыщен запахом гари… Врачи сказали тогда – судя по состоянию легких Андрея, похоже, что он ежедневно выкуривает по 2-3 пачки сигарет. А он к ним и не прикасался…

Уйти вовремя – искусство

В 2017 году 30-летний Андрей Гречин объявил о завершении своей спортивной карьеры. Причин для такого решения было несколько, одна из них – невозможность продолжать работать с тренером Геннадием Турецким. Без него Андрей не видел смысла в дальнейших тренировках.

Некоторое время Гречин прожил в Швейцарии, потом вернулся на родину – в Алтайский край. Многие думали – вот теперь-то он займется тренерской работой! Однако Андрей сразу пояснил: тренером быть не планирует – уж слишком много нервов требует эта работа.

Что ж, он ушел вовремя, именно в тот момент, когда почувствовал – пора. Пусть в жизни у Андрея Гречина все сложится наилучшим образом.