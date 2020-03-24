Как Денис Панкратов в 90-х «взломал» плавание

Сегодня Денис Панкратов известен как спортивный комментатор, однако не так давно — в 90-х — его имя гремело в мире спорта.

Панкратов за сравнительно недолгую спортивную карьеру успел стать легендой баттерфляя – самого сложного стиля в плавании. Ему принадлежит первая и пока единственная победа России в баттерфляе — на чемпионате мира 1994 года.

На Олимпиаде-1996 в Атланте (США) Денис Панкратов завоевал золото на дистанциях 100 и 200 метров. Тогда же он установит сразу несколько мировых рекордов, при этом его рекорд на 200-метровке баттерфляем никто не мог побить на протяжении 5 лет.

Он изобрел уникальный метод, ведущий к победам

Каждый пловец хорошо знает: баттерфляй – это очень сложно. Спортсмену необходимо совершать синхронные движения ногами и руками, при этом тело движется волнообразно, а делать вдохи почти некогда.

Денис Панкратов, стремясь к победам, изобрел совершенно уникальный способ: он попробовал преодолевать под водой огромные расстояния, не тратя времени на выныривание и лишние движения. Он умудрялся стремительно и плавно скользить под водой, используя силу ног и пресса, активно задействовав мышцы спины.

Началось со спора

А мысль эта пришла Панкратову случайно: в бассейне на тренировки нужно было проплыть за 11 секунд 25 метров. И Денис поспорил с товарищами, что сможет преодолеть все это расстояние под водой и уложится в нужное время. Никто не поверил. А он проплыл — и даже быстрее, чем было надо.

С тех пор он не переставал экспериментировать. На заплывах за ним любопытно было наблюдать — после старта все дорожки буквально «взрывались», кипели пеной и брызгами, а дорожка Дениса оставалась гладкой

Он шел словно торпеда под водой, не молотя руками и ногами по поверхности, экономя силы для главного. И только к середине дистанции он выныривал, оказавшись неизменно далеко впереди остальных.

Хитрость? Можно и так сказать. Но формально Денис не нарушал правил, он просто использовал известные всем законы физики: под водой скорость всегда выше, а, выныривая на поверхность, ее приходится терять и набирать заново. Правда, для того, чтобы воспользоваться этим физическим законом, нужны очень сильные ноги и тренированное тело.

Как из-за Панкратова меняли правила

После победы Дениса в Атланте Международная федерация плавания забеспокоилась. И на очередном конгрессе были изменены правила: в баттерфляе отныне позволялось плыть под водой не более 15 метров после старта и после каждого поворота, а дальше необходимо было оставаться на поверхности.

Чиновники объяснили: они волнуются о безопасности спортсменов. Мол, длительное нахождение под водой может привести к гипоксии и даже смерти.

Запретили – потому что был лучшим

В действительности они опасались тотального преимущества одного спортсмена, которому удалось победить водную стихию, — Дениса Панкратова. Было похоже, что теперь элемент соревнования остался в прошлом: умение Дениса находиться под водой дольше других лишало состязания зрелищности и отнимало у других пловцов шансы на победу.

После изменения правил тотальное преимущество Панкратова перестало быть таким эффектным. Он плавал еще 6 лет, однако что-то в нем, видимо, «сломалось» — пропал кураж, появились скука и безразличие…

У него отняли главное, что привлекало его в этом виде спорта, — блеск и возможность быть первым. Отняли магию – ведь никто не мог с ним сравниться, пока он шел подобно торпеде под водой.

Стал журналистом и комментатором

Сегодня Денис Панкратов – известный спортивный журналист и комментатор, телеведущий, вице-президент Всероссийской федерации плавания. Но люди, интересующиеся спортом, по-прежнему видят в нем легенду, блестящего пловца, непобедимого и удивительного, результаты которого в плавании баттерфляем под водой никто не смог повторить.

И комментатор он, кстати, неподражаемый. Именно Денис Панкратов в паре с Дмитрием Губерниевым комментировали, например, чемпионат мира в Кванджу прошлым летом. Их называют «дуэт-балаган» — за элементы шоу во время работы, за дружеские подколки и определенную смелость.

Денис Панкратов уже не выигрывает с блеском Олимпиады, но он сохранил этот блеск, перебравшись в кабину комментатора.