За что китайского пловца Сунь Яна дисквалифицировали на 8 лет 

Китайский пловец Сунь Ян, дисквалифицированный в феврале этого года на 8 лет из-за скандала с допингом, вызвался на себе испытать средства борьбы с коронавирусом.

28-летний Сунь Ян – 3-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по плаванию. Молодой человек сам обратился в китайское министерство здравоохранения. Он попросил, чтобы его включили в группу спортсменов-добровольцев, которых решено подвергнуть испытаниям для выявления средств борьбы с коронавирусом.

Вещи, которых боится COVID-19

Уже сегодня известно, что для коронавируса страшны следующие вещи:

Влага – в ней тонут более крупные частицы

Температура выше 26-27 градусов по Цельсию

Высокое содержание в крови человека кислорода

Соединения хлора, которые используются для очищения воды в бассейне.

А это значит – наиболее подготовлены к встрече с вирусом спортсмены-пловцы.

Какой эксперимент проводят над Сунь Яном

В настоящее время у Сунь Яна проходит 14 тренировок в неделю. Во время одной из тренировок было решено ввести в его кровь коронавирус, — чтобы исследовать в дальнейшем состояние здоровья пловца.

Первая доза была введена 28 февраля. 1 марта Сунь Яна обследовали врачи – и не обнаружили никаких отклонений от нормы! Правда, он признался, что чувствует некоторый упадок сил, но врачи объяснили: это вполне может быть психосоматическим эффектом и скачком адреналина.

3 и 5 марта Сунь Ян получил повторные инъекции коронавируса. Его состояние продолжают контролировать медики. По ситуации на 12 марта спортсмен оставался абсолютно здоровым. Исследования продолжаются.

Всем – плавать!

Приободренные выводами медиков, власти КНР призвали население своей страны интенсивно заниматься плаванием. Бассейны Китая теперь работают круглосуточно.

За участие в рискованном эксперименте правительство КНР не только обещает Сунь Яну звание Героя, но и гарантирует пожизненное обеспечение всех членов его семьи вплоть до третьего поколения.

8 лет дисквалификации за удар по пробиркам

Напомним, в феврале 2020 года суперзвезду китайского спорта Сунь Яна дисквалифицировали сроком на 8 лет. Это очень суровое наказание, ничего подобного раньше не происходило.

А началось все еще в 2014 году. Тогда на одном из внутренних турниров Сунь Ян сдал антидопинговую пробу, и она оказалась положительной. Было решено снять его с соревнований на 3 месяца.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая проходила в 2016-м, ситуация повторилась. Французский спортсмен объявил во всеуслышание, что видел мочу Сунь Яна, и она была фиолетового цвета. Правда, не совсем было понятно, откуда такая информация…

В сентябре 2018 года домой к Сунь Яну прибыли допинг-офицеры, которым было поручено взять у него анализы. Сдать мочу спортсмен отказался, а кровь офицерам удалось у него взять.

Но чуть позднее он расколотил пробирки с собственной кровью молотком, который заботливо протянула Сунь Яну его мать. По другой версии – пробирки разбил по приказу матери Сунь Яна охранник семьи.

Поскольку материал, взятый для анализов, не сохранился, подтвердить наличие в крови пловца запрещенных веществ не смогли. Однако вызывающее поведение Сунь Яна стало причиной сурового наказания – дисквалификации на 8 лет. Правда, предыдущие награды и титулы у него не отобрали – хотя вполне могли.

Почему Сунь Яна все ненавидят?

Интересно, что поведение Сунь Яна не только лишило его возможности выступать, но и сделало буквально изгоем. Соперники-пловцы в один голос утверждают: победы Сунь Яна достигнуты нечестным путем, китаец – мошенник.

Многие спортсмены отказываются пожимать ему руку. На чемпионате мира в Кванджу, прошедшем прошлым летом (Сунь Ян занял там 1-е место на дистанции 400 метров), австралийский пловец Мак Хортон, ставший вторым, отказался подниматься на один пьедестал с Сунь Яном для награждения. Это вызвало очередной скандал – болельщики разделились на два лагеря, одни поддерживали австралийца, другие возмущались такой демонстрацией неприязни.

Примеру австралийца последовал британец Данкан Скотт – и рассвирепевший Сунь Ян чуть не избил его прямо у бассейна.

Возможно, участие Сунь Яна в эксперименте по борьбе с коронавирусом изменит ситуацию в его пользу.