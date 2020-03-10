Как погибший пловец Александр Макаров воспитывал характер

Те, кто интересуется паралимпийским спортом, хорошо знают это имя: в прошлом году юноша завоевал три медали на Лондонском чемпионате мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Омский спортсмен не справился с управлением, находясь за рулем внедорожника, и погиб в результате лобового столкновения с фурой. Трагедия произошла на трассе Омск-Новосибирск.

«Когда заканчиваются силы – тогда начинается характер»

Именно эти слова Александр повторял себе, когда чувствовал на тренировках: все, устал сверх всякой меры, сил нет. Так он говорил себе перед важными соревнованиями – и побеждал. Стать таким ему помогли родные – мама и бабушка.

Жизнь Саши до 13 лет протекала в основном в больницах. Доктора советовали ему заняться плаванием, а он не умел даже держаться на поверхности: слабые ноги не слушались, и мальчик сразу шел ко дну.

И все же он начал тренировки. Для начала – в нарукавниках и под присмотром бабушки. Но, как только появилась возможности, нарукавники тайком снял. Это произошло, когда мальчика привезли на море. Он тогда чуть не утонул. Начал отчаянно барахтаться руками, и вдруг почувствовал – вода ему не враг, а друг, она надежно держит. Тогда Саша и решил стать пловцом.

Долгий путь к золоту

В 13 лет вообще-то поздновато начинать заниматься плаванием, но это правило – для обычных спортсменов, а для паралимпийцев любой возраст – подходящий. Александр постепенно освоил все стили плавания, однако его любимыми стали длинные дистанции на спине.

Первый же чемпионат Омской области принес ему третье место. Впрочем, сам он называл этот эпизод «поражением». Саша стремился только к победам. И он увеличил нагрузку на тренировках, проводил в бассейне по много часов ежедневно.

Такое упорство помогло парню попасть в сборную России, и на Чемпионате мира в 2015-м ему достались серебро и бронза. Так и шло с тех пор – второе и третье места на всех соревнованиях. А ему нужно было первое!

И вот в 2019 году, наконец, Сашина мечта исполнилась: с Лондонского чемпионата мира он привез три золотых медали. То есть стал лучшим из 600 спортсменов, приехавших со всего мира. Долгожданная победа была ценна сама по себе, но она еще и давала Саше право участвовать в Паралимпийских играх 2020 года, которые будут проводиться в Токио.

Планы молодого чемпиона

Саша очень ждал Паралимпиады в Токио. К августу 2020 года – к началу Паралимпийских игр – он планировал усовершенствовать свои навыки, подготовиться так, чтобы продемонстрировать все свои умения и обязательно победить.

Александр Макаров собирался и после Паралимпиады продолжать свою спортивную карьеру, ведь ему было всего 23 года, уходить из спорта в таком возрасте еще рано. Своим кумиром, примером для подражания Саша называл Майкла Фелпса, который собирался уйти из спорта в 27 лет, но затем вернулся и завоевал 5 золотых и одну серебряную медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Саша воспитывал в себе такую же целеустремленность и волю к победе, как Майкл Фелпс. И люди, знавшие Сашу лично, подтверждали: этот парень – пример мужественности и упорства. Он всегда придерживался собственного правила: если хочешь быть лучшим – делай то, что другие делать не хотят.

Любил книги и тяжелый рок

Рядом с Сашей постоянно были три человека – мама, бабушка и тренер Андрей Франченко. Эти люди сделали все возможное для того, чтобы Александр, несмотря на проблемы со здоровьем, смог почувствовать себя не просто полноценным человеком, а победителем – самым сильным, самым умелым, самым способным. И он побеждал – для них и для себя.

Конечно, в его жизни было не только плавание. Саша любил читать книги и смотреть фильмы, он много общался с друзьями, а перед ответственными соревнованиями слушал тяжелый рок – такая музыка настраивала его на нужный лад. Он учился в Сибирском университете физкультуры и спорта – поступить туда ему посоветовал тренер, которого Саша очень уважал.

Он мечтал стать тренером и никогда не жаловался на свое физическое состояние. Невозможно поверить, что вот так, на взлете, оборвалась его жизнь.

В Паралимпийском комитете отметили, что Александра Макарова будет очень не хватать, что молодой целеустремленный спортсмен сделал очень много для повышения престижа российского паралимпизма.