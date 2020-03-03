Новое достижение: сын «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой побил рекорд Гиннесса

Это на 5 метров больше, чем предыдущий рекорд, установленный французом Артуром Гуэран-Бойери.

Алексей Молчанов, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что для него подледное плавание — не просто увлечение, а дело всей жизни. Ведь большой вклад в развитие этого экстремального вида спорта внесла его мама — Наталья Молчанова.

Гибель королевы

2 августа 2015 года мир облетела печальная весть — суперзвезда мирового фридайвинга, знаменитая российская спортсменка Наталья Молчанова пропала без вести.

Это произошло во время ее погружения в Средиземном море. Наталья при этом не использовала ласты, ведь она ныряла просто «для себя», не участвуя в соревнованиях. Рядовое погружение для опытной спортсменки, на счету которой к тому времени уже было немало рекордов…

Да, глубина в том районе серьезная – от 35 до 65 метров. И все же Наталье приходилось и раньше нырять на такую глубину. Но в тот раз произошло, видимо, что-то необычное, и спортсменка не вынырнула в положенное время.

Ее долго искали — и местные спасатели, и испанская береговая охрана. Но безуспешно. 4 августа 2015 года Наталья Молчанова была официально признана погибшей.

Прославилась в 40 лет

Уже 20-летней девушкой Наталья получила звание мастера спорта по скоростным видам подводного плавания. Она могла бы стать знаменитостью уже тогда, но Наталья выбрала семью и надолго покинула большой спорт.

Ее возвращение произошло 20 лет спустя. Молчановой захотелось попробовать себя в таком экстремальном виде спорта, как фридайвинг. И плавание вновь увлекло ее — на долгих 13 лет, за которые Наталья успела 23 раза стать чемпионкой мира. Кроме того, ей принадлежит 41 мировой рекорд!

Чемпионка вырастила сына-чемпиона

Наталья была первой в истории женщиной, которой удалось нырнуть на глубину 101 метр на задержке дыхания. Установленный ею мировой рекорд по задержке дыхания составляет 9 минут 2 секунды.

Конечно, своими успехами Наталья скоро «заразила» и сына. Алексей Молчанов в июне 2012 года стал мировым рекордсменом, погрузившись с ластами на глубину 125 метров. Интересно, что в тот же день очередной рекорд побила и Наталья Молчанова.

Одним из наиболее ярких достижений матери и сына называют совместное преодоление арки Голубая Дыра, которая находится на значительной глубине в Красном море. Проплыть сквозь эту арку удавалось единицам, среди них Наталья Молчанова — первая из женщин.

Была против неоправданного риска

Именно Наталья стала в свое время основателем Федерации фридайвинга России. Она, как никто другой, понимала, с какими рисками связан этот вид спорта. И, по ее признанию, отговаривала сына становиться фридайвером.

Однако Алексей, вдохновленный примером мамы, все же пошел по ее стопам. И его появление в мировом фридайвинге было похоже на фейерверк — он буквально ворвался в этот мир, быстро завоевав место среди признанных чемпионов.

Осталась лучшей до конца

Незадолго до своей гибели, в 2015 году, Наталья Молчанова на чемпионате мира в Белграде стала обладательницей сразу двух золотых медалей. Ей было тогда 53 года, и она начинала подумывать об уходе из спорта – собиралась писать учебник, ведь она работала тренером-инструктором и уже была автором научных статей и учебных пособий по фридайвингу.

Что же произошло в тот роковой день, 2 августа? Специалисты выдвигают несколько версий. Скорее всего, Молчанова попала в сильное подводное течение, с которым не смогла справиться. Ее сын сказал в одном из интервью, что Наталья, вероятно, навсегда останется в море, добавив, что ей самой это понравилось бы, потому что она очень любила море.

«Королева фридайвинга», надо думать, гордилась бы сейчас своим сыном. Алексей не только продолжает ее дело, но и делает это с большим успехом, снова и снова достигая удивительных высот.

О жизни и достижениях Натальи Молчановой снят художественный фильм «Один вдох», премьера которого состоится 5 марта. Главную роль в нем исполнила Виктория Исакова.

А мы поздравляем Алексея Молчанова с победой и желаем новых рекордов и новых достижений!