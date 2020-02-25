Тайны синхронного плавания: о чем не рассказывают спортсменки

Это очень красивое зрелище – синхронное плавание. Но вряд ли обычные зрители, наблюдающие за выступлением спортсменок, в курсе особых ухищрений, к которым прибегают эти «русалочки».

Да, синхронистки и их тренеры владеют некоторыми секретами, позволяющими им добиваться высоких результатов и при этом сохранять красоту и зрелищность.

Их легкие – почти как у Ихтиандра

Пожалуй, самое главное умение для синхронисток – способность надолго задерживать дыхание. Чтобы развить легкие, девочек учат специальному упражнению: они должны набрать в грудь воздух, а потом проплыть под водой 50 метров. Но и это еще не все – после 10-15 секунд на поверхности им нужно повторить упражнение, и так – 8 раз.

По словам олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, она вполне может не дышать 4,5 минуты, — при условии, что находится в это время в состоянии покоя. Объем легких у синхронисток достигает 6 л (у всех остальных женщин этот показатель в 3 раза меньше!).

Их прически держатся на желатине

Наверняка многим зрителям интересно: как синхронисткам удается сохранить невредимой прическу во время выступлений? Для этого девушки используют одну хитрость: они закрепляют волосы при помощи желатина. Он хорошо держит гладкую прическу, но потом спортсменкам стоит немалых трудов избавиться от плотной корки: иногда приходится вымачивать волосы в очень горячей воде целый час, а то и два.

Они перестали ярко краситься

Еще недавно синхронистки, прежде чем начать выступление, наносили на лица поистине «боевую раскраску». Нужно было, чтобы их лица не терялись и даже на расстоянии «прочитывались» эмоции.

Но в последние годы эта тенденция устарела. Теперь судьи требуют, чтобы макияж спортсменок был более натуральным, потому что чрезмерно ярко раскрашенные лица портят картинку на экране телевизора. Наша синхронистка Наталья Ищенко рассказывала в интервью о случае, когда российских спортсменок перед самым стартом заставили стереть косметику – судьи решили, что они выглядят слишком «агрессивно».

У них на самом деле закрытые купальники

Издали кажется, что девушки выступают порой почти обнаженными – так, две-три бретельки, перекладинка и много блесток. На самом деле, к костюмам «русалок» предъявляются очень строгие требования. Все учтено до мелочей, до миллиметра промерены разрешенные вырезы.

Но ведь и фигуру продемонстрировать хочется! Чтобы соблюсти баланс между жесткими требованиями и красотой, костюмеры подбирают для купальников ткань, которая по цвету повторяет оттенок кожи. А его уже дополняют материалом других цветов, блестками и прочими декоративными элементами.

Никаких колец, серег и татуировок!

Строгие правила запрещают синхронисткам надевать на себя что-то, кроме купальника, зажима для носа, заколок и украшений для волос. Серьги, кольца, цепочки – все под запретом. Как и татуировки.

Но не все девушки согласны подчиниться этим запретам. Татуировки носит, например, олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, — на ее кожу нанесены изображения 17 бабочек. Чтобы ее не дисквалифицировали, перед каждым выступлением Настя закрашивает своих бабочек специальным тональным кремом.

Девочкам с неизящными щиколотками путь закрыт

В синхронное плавание приходят совсем маленькие девочки – в 5-6 лет. И уже на этом этапе тренеры обращают внимание на физические параметры. В будущей синхронистке все должно быть прекрасно, но особенно – ноги. Успеха достигнут лишь длинноногие девушки с тонкими щиколотками, этот параметр ставится выше, чем тонкая талия.

Кроме того, важен рост: самые высокие спортсменки могут рассчитывать на возможность сольного или дуэтного выступления, «дюймовочкам» же предстоит выступать только в составе группы.

Если же в период полового созревания девочка начинает стремительно набирать вес – ее ждет отчисление из секции синхронного плавания. Что поделаешь – условия здесь жесткие, соревноваться могут только стройные спортсменки. Именно для этого тренеры с самого начала внимательно оценивают не только внешний вид самих девочек, но и рост и вес их мам и пап: чтобы понять, какой вырастет будущая чемпионка.

Конечно, это далеко не все секреты синхронного плавания, о многом знают только сами девушки и их тренеры.