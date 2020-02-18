Как 83-летняя Нина Максимова стала чемпионкой мира по зимнему плаванию

Февраль этого года для 83-летней Нины Максимовой поистине победный: она стала чемпионкой мира по зимнему плаванию!

Жительница Перми, давно известная в своем родном городе, теперь – мировая знаменитость: на чемпионате в Словении Нина Алексеевна получила две золотые медали, быстрее всех преодолев дистанции 25 и 50 метров вольным стилем.

Обогнала 70-летних

Озеро Блед, на котором проходили состязания по зимнему плаванию, славится своей красотой. Нина Максимова прежде не была в Словении и удивилась, узнав, что население этой страны даже меньше, чем в Пермском крае!

Впрочем, ни эмоции, ни новая обстановка не помешали Нине Алексеевне показать превосходные результаты. Отвечая на вопросы журналистов, она скоромничала: мол, в ее возрастной категории у нее там и соперниц-то почти не было.

И все же нескольких 70-летних пловчих наша спортсменка обогнала, хоть ей и пришлось нелегко: температура воздуха на тот момент достигала всего +12 градусов, а вода в озере и вовсе была нулевой температуры, на грани замерзания.

Всего же в зимнем плавании соревновалось более тысячи спортсменов из 36 стран мира, так что медали Максимовой – весомый вклад в копилку побед российских пловцов.

«Железная бабушка»

По признанию Нины Максимовой, она всю жизнь любит плавать, а вот соревноваться – не любит, потому что сильно переживает на старте. Что ж, видимо, у нее получается преодолеть свое волнение и собрать всю волю, иначе не было бы никаких побед.

Вот и год назад, участвуя в чемпионате мира и Кубке Арктики по ледяному плаванию, что проходил в Мурманске, Нина Алексеевна завоевала серебро, при этом золото не досталось никому.

Ледяная вода – серьезное испытание для любого спортсмена, а тем более – в столь почтенном возрасте. Позднее Нина Алексеевна призналась: у нее сводило плечо во время движения, однако она справилась с трудностями и сумела достичь финиша. Спортивные комментаторы, не в силах скрыть своего восхищения, называли ее «железной бабушкой», а родные с гордостью повторяли: «Это нормально, это русский дух!».

«Железная»? Но в 2008 году, встав на третью ступеньку пьедестала почета на чемпионате мира в Лондоне, она была «бронзовой». А в 2016 и 2018 годах, в Тюмени и в Таллине, – «серебряной». И вот теперь стала «золотой».

Вместе с мужем – «моржи» с юности

Для кого-то окунуться в ледяную воду – настоящая пытка. А для Нины Алексеевны и ее мужа Вадима Федоровича – привычное удовольствие!

Нина с 6 лет обожала плавать. Летом ее не вытащить было из пруда, который находился поблизости от дома бабушки. Правда, лето в Пермском крае очень короткое, а единственный бассейн на весь город не в состоянии был вместить всех желающих. И тогда Нина попробовала окунуться в зимнюю Каму.

Река оказалась очень холодной, но девушке понравилось! Со временем «моржевание» стало для нее необходимостью. И мужа она себе выбрала с таким же увлечением: на протяжении многих лет он был председателем клуба «Тонус», в котором объединились любители зимнего плавания.

Спортивная семья

И другие виды спорта в этой семье в почете. Например, и Нина Максимова, и все ее родные жить не могут без велосипедов. За свою жизнь они «намотали» на них 15 тысяч километров, а однажды объехали вокруг Азовского моря, — это 1300 километров. Супруг Нины Алексеевны – многократный чемпион Перми и Пермской области по бегу, и в соревнованиях по плаванию побеждал неоднократно.

При этом учтите, что Вадим Федорович на 5 лет старше своей супруги, ему исполнилось уже 88 лет! А сохранить молодость, здоровье и свежесть чувств им, без сомнения, помогает спорт. Они всюду вместе – и на лыжной прогулке, и в велосипедном путешествии, и на городском пляже, где обязательно купаются круглый год.

«Золотую бабушку» на соревнованиях активно поддерживают сын Сергей, внуки и правнуки. Они заранее заказывают Нине Алексеевне номер в отеле в том городе, куда ей предстоит отправиться, и во время заплыва не сидят на трибуне, а размахивают самодельными плакатами и, срывая голос, кричат: «Нина! Вперед! Ты лучшая!». Может быть, ее победы – это еще и следствие вот такой фанатской поддержки?

Сын Нины Максимовой, отвечая на вопросы журналистов, смеется: «Нам уже говорят – уберите свою бабушку, а то из-за нее снова поднимут пенсионный возраст!».

Мы желаем Нине Алексеевне новых побед, крепкого здоровья и долголетия!