Как выбрать бассейн для плавания: 6 важных параметров

Все больше людей выбирают для себя плавание – ведь этот вид спорта позволяет тренировать все группы мышц, стать более подтянутым, улучшить состояние здоровья и внешний вид.

Прежде чем начать занятия, важно правильно выбрать бассейн. Их сегодня много, особенно в больших городах. Мы расскажем, на какие параметры следует обратить внимание.

Размеры бассейна

Если вас интересует именно спортивное плавание, отдайте предпочтение бассейну с длиной дорожек 25 или 50 метров, ширина при этом может быть от 11 до 25 метров, в зависимости от количества дорожек.

Лучше выбрать бассейн с наибольшим числом дорожек, чтобы во время занятий не пришлось сталкиваться с другими посетителями. Очень хорошо, если дорожки разгорожены буйками, — так сразу видно границы.

Глубина

Это очень важная характеристика. Обычно спортивный бассейн имеет комбинированную глубину: в начальной части она составляет примерно 1,3-1,4 метра, то есть по грудь человеку среднего роста, а к дальней части глубина увеличивается.

Но некоторые бассейны устроены таким образом, что начальная глубина в них составляет 2 метра, и этот вариант не подойдет начинающим пловцам, которые еще неуверенно чувствуют себя на воде.

Если вы планируете заниматься прыжками в длину, учтите: глубина такого бассейна должна быть больше, чем в обычном, чтобы обеспечить спортсменам безопасное погружение под воду. В зависимости от высоты вышки глубина в таких сооружениях может доходить до 4-5 метров.

Температура воды

Обычно в спортивных бассейнах поддерживается температура воды от 24 до 28 градусов: это считается оптимальным. Конечно, можно найти воду, подогретую до 32 градусов, но подобные изыски предназначены не для спортивных достижений, а, скорее, для релакса в воде.

Кстати, если одна из ваших целей посещения бассейна – похудеть, то чем прохладнее будет вода, тем скорее вы добьетесь результата. Ведь в холодной воде тело тратит больше энергии.

Если же вы страдаете от проблем с суставами или хотите оздоровиться и уменьшить частоту простудных заболеваний, — конечно, вам подойдет более теплая вода.

Способ дезинфекции

В спортивных бассейнах воду обычно хлорируют либо проводят комбинированную очистку. При этом второй вид очистки предпочтительнее, так как позволяет снизить воздействие на кожу хлорки.

Имейте в виду: если чувствуется резкий запах хлорки – лучше не посещать такой бассейн. Излишне хлорированная вода может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз и носа, раздражение кожи и даже тяжелую аллергическую реакцию. У некоторых в результате вдыхания паров хлора может развиться бронхиальная астма.

Бассейн, в котором вода очищается комбинированным методом, определить нетрудно. В нем почти не пахнет хлоркой, в крайнем случае, можно ощутить совсем слабый запах. Безопасные дезинфекторы для воды стоят недешево, так что стоимость абонемента в бассейн – еще один способ узнать, качественно ли здесь проводится очистка воды.

Условия посещения

Не стоит раздражаться, если для посещения бассейна от вас требуют справки врачей – дерматолога, венеролога, гинеколога, а также просят сделать анализы. Подобные справки – гарантия безопасности для посетителей.

Если же в бассейн запускают всех подряд, без проверки состояния здоровья, — это повод задуматься. Скорее всего, в таким бассейне администрация ценит свой доход выше, чем безопасность клиентов.

Кроме того, понаблюдайте: не плавают ли рядом с вами люди с какими-то кожными высыпаниями и другими проблемами, нет ли граждан, находящихся в алкогольном опьянении, — таких тоже не должны допускать к плаванию в общем бассейне.

Порядок посещения

Прежде чем приступить к тренировкам, убедитесь в том, что у вас есть все необходимое:

Резиновые тапочки

Два полотенца – для лица и тела

Шапочка для волос

Очки для плавания

Купальный костюм из хлороустойчивой ткани

Если хотите нырять, вам понадобится зажим для носа

Увлажняющий лосьон для тела – его нужно наносить после посещения бассейна, чтобы не пересушить кожу.

Наконец, проверьте: устраивает ли вас график посещения бассейна, не будет ли совпадать время ваших тренировок с временем посещения больших групп пловцов, например, детей? Ведь в этом случае в бассейне просто будет тесно и шумно, и вы не получите от занятий никакого удовольствия.

Если вы уже выбрали бассейн, начинайте тренироваться 2-3 раза в неделю по часу, постепенно доводя количество тренировок до 5 в неделю. Результаты зависят только от вашего упорства.