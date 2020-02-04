Почему мама чемпионки Дарьи Васькиной не хотела отпускать ее в плавание

Девушке нет еще и 18, однако она уже сумела показать, на что способна: на счету Дарьи – серьезные победы.

В 2018 году она стала чемпионом России в комбинированной женской эстафете. Тогда же Васькина установила юношеский рекорд Европы. В том же году, участвуя в юношеских Олимпийских играх, Дарья завоевала 2 золотые медали – в смешанной эстафете и в стометровке на спине.

Наконец, на прошедшем летом прошлого года чемпионате по водным видам спорта в Кванджу наша спортсменка сумела взять бронзу, не «дотянув» две сотых секунды до юношеского рекорда мира.

Мама была против плавания

Интересно, что Даша – дочь Елены Шубиной, российской пловчихи, завоевавшей бронзу на олимпийских играх в Барселоне. Однако мама, по словам Дарьи, после той Олимпиады ушла из спорта, более того – она всегда говорила, что ее дети не должны иметь ничего общего с плаванием. Видимо, Елене хотелось оградить своих детей от непомерных спортивных нагрузок, о которых она знает не понаслышке.

Маленькую Дашу мама стала возить на занятия художественной гимнастикой. Но в какой-то момент в ее жизни появился и бассейн – требовалось укрепить здоровье постоянно кашляющей девочки. А потом встал выбор, и Даша, не задумываясь, отдала предпочтение плаванию.

А маме пришлось забыть о давнем «табу»: увидев, что ее дочь способна в плавании на многое, она теперь поддерживает Дашу и во всем ей помогает.

В школе не знают о Дашиных победах

Дарья Васькина – ученица обычного 11 класса обычной школы. Девушка признается, что совмещать учебу и спорт очень трудно: среди оценок у нее примерно поровну троек и четверок, а ведь в этом году предстоит сдавать экзамены. По словам Даши, одноклассники не слишком интересуются ее спортивными успехами, похоже, они просто не в курсе, что с ними вместе учится чемпионка.

Среди школьных предметов Дарье больше других нравится биология. Она хорошо понимает, что для нее важно получить образование: ведь спорт – это не навсегда.

Как Дарья увидела трущобы в Аргентине

Участвуя в юношеских олимпийских играх в Аргентине, Дарья получила возможность не только проявить свои удивительные таланты, но и увидеть новую страну — совсем непохожую на нашу. Как рассказывала Дарья в интервью, Буэнос-Айрес – настоящий «город контрастов»: совсем рядом высятся невероятные небоскребы и режут глаз нищие трущобы.

Именно рядом с трущобами пришлось жить спортсменам во время Олимпиады. Наблюдение за жизнью их обитателей поразило юных чемпионов, прежде им такого видеть не доводилось.

А в целом Дарье понравилось участвовать в крупных соревнованиях. Ей удавалось сохранять спокойствие, успешно справляясь с волнением. Может быть, потому, что рядом была мама – она следила за выступлением дочки с трибун и, конечно, очень поддерживала ее.

Успех в Буэнос-Айресе позволил Даше отобраться на чемпионат мира в Кванджу, и там девушка тоже показала отличные результаты: дистанция 50 метров на спине принесла Даже бронзу, что очень неплохо для ее возраста.

Главный тренер сборной: «Отдых – только лет через 10!»

Успехи Дарьи Васькиной в плавании накладывают на девушку определенные обязательства. Как заявил главный тренер сборной России по плаванию, Сергей Чепик, теперь Даше предстоит много работать, а отдохнуть получится не раньше, чем лет через десять.

В интервью, которое Чепик дал на пресс-конференции после соревнований в Кванджу, журналисты услышали: Васькиной предстоит участвовать, как минимум, в двух Олимпиадах. Но, по словам Чепика, девушка вряд ли на этом остановится: после спортивных успехов обычно хочется продолжать и продолжать.

Что ж, нам остается только пожелать Дарье Васькиной новых побед в ее любимом виде спорта – плавании, а также успешного окончания школы и радости от новых успехов!