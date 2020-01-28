Евгения Чикунова: принимала ли 14-летняя спортсменка допинг?

Это произошло в апреле прошлого года, на чемпионате России. 14-летняя юниорка Женя Чикунова, неожиданно для болельщиков, опередила на 200-метровой дистанции пятикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову. В итоге у Чикуновой – победа, у Ефимовой – только третье место.

Почему Чикунова после победы не попала в национальную сборную?

На чемпионате России спортсмены проходили отбор на чемпионат мира 2019 года, и, если судить по результатам, одной из главных претенденток в нашу сборную должна была стать Чикунова.

Однако Женя не попала на эти соревнования. Такое решение принял тренерский штаб национальной сборной. Дело в том, что Евгения планировала участвовать в юношеском чемпионате Европы.

А на ЧМ в Кванджу поехали девушки, которым достались 2-е и 3-е места, — Мария Темникова и Юлия Ефимова.

Правда, блестящие результаты на чемпионате России позволили девушке выступить на чемпионате мира в плавании брассом на 200 метров.

Обвинения в допинге: обоснованы или нет?

После победы юной Чикуновой над прославленной Ефимовой в интернете стали появляться обвинения: ее подозревали в употреблении допинга. Мол, иначе победа была бы просто невозможна.

Личный тренер Евгении, Юрий Маслов, в конце концов, просто запретил своей подопечной заглядывать в интернет: уж очень сильно Женя расстраивалась, видя злобные нападки многочисленных недоброжелателей.

Кроме того, Маслов рассказал журналистам о том, что Женя никогда не принимала никаких запрещенных в спорте препаратов, — ни разу за те 7 лет, что он с ней работает. «Абсолютно чистая девочка», «никакого допинга», — подчеркнул тренер и добавил, что при правильной работе Женя совсем скоро станет настоящей звездой спорта, у нее есть для этого все предпосылки.

Тренер был против выступления Жени на взрослом чемпионате мира

Это может показаться странным на первый взгляд, но Юрий Маслов поддержал решение своих коллег не допускать Женю к участию в чемпионате мира. Как пояснил тренер Чикуновой, она просто «еще маленькая». И речь идет даже не о физических данных, — в этом отношении Евгения достаточно сильна и натренирована.

Просто в 14-летнем возрасте тяжело принимать участие в таких масштабных соревнованиях – с психологической точки зрения. По мнению Юрия Маслова, расти нужно поэтапно: сначала – юниорский чемпионат Европы, потом – взрослый, и только после этой «закалки» можно отбираться на взрослый чемпионат мира.

Победа на чемпионате России – не случайный результат!

Тренер Евгении Чикуновой, по его признанию, рассчитывал, что девушка займет на чемпионате России третье место. Однако Женина победа его даже не удивила: он рассказал журналистам, что она действительно очень много тренировалась, показывая превосходные результаты на сборах перед соревнованиями. Так что эта победа стала заслуженным итогом, а вовсе не случайностью и не следствием приема допинга.

Уедет ли Чикунова в Америку?

Среди прочих негативных постов, появившихся в интернете после победы Евгении, можно было увидеть и утверждения, что спортсменка не собирается оставаться в России, что она будет тренироваться в Европе или даже уедет для этого в Америку.

Однако личный тренер Жени опровергает все эти домыслы. Он подчеркивает: Женя – «наша, российская, питерская», и уезжать из страны юная «звездочка» не планирует.

При этом Юрий Маслов всегда повторяет, что у него и в мыслях нет внушить Жене «звездную болезнь», что он не пытается «сотворить кумира». Просто идет естественный процесс – признанные чемпионы постепенно уступают место новым, юным. Так было всегда и так будет.

И в настоящее время Евгения вовсе не «почивает на лаврах», а продолжает много тренироваться, направив всю волю и все усилия на новые победы. Помимо ее коронного стиля – брасса – девушка делает ставку еще и на комплексное плавание. А ее поклонникам остается только пожелать Евгении новых успехов и внимательно следить за достижениями новой российской звездочки – будущей чемпионки.