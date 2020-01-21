Тренер паралимпийцев Вадим Морозов: «Жалеть нельзя!»

Более 25 лет он тренировал наших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, и его воспитанники добивались невероятных результатов.

Среди самых известных подопечных Вадима Морозова – 3-кратный чемпион Паралимпийских игр Дмитрий Кокарев. Заслуженный тренер Российской Федерации не считал себя звездой, он был уверен, что просто выполняет то, что должен, — свою работу. Но выполнял ее всегда на «отлично».

Трудные успехи

За последние 10-15 лет паралимпийское движение в нашей стране набрало невиданные обороты. Тем, кто следит за успехами нашей сборной, наверняка часто приходит мысль: как? Как это вообще возможно – из беспомощного, казалось бы, инвалида сделать чемпиона, победителя?

Вадим Морозов рассказывал в интервью, что, когда он начинал свою работу, никаких методик для тренировки инвалидов не было, ему приходилось действовать интуитивно. А первым его учеником стал молодой рабочий с завода – Валерий Лебедев. У него не было ноги, но парень очень хотел научиться плавать, и более опытные тренеры отправили его к Вадиму.

Благодаря упорным тренировкам Лебедев достиг немалых успехов: он был призером и чемпионом самых разных соревнований, входил в сборную страны…

Надо сказать, серьезно развивать спорт для инвалидов у нас начали только в 90-х годах. Работать с инвалидами, как рассказывал Морозов, в какой-то момент стало даже «модно».

Главное – правильно ставить цели

У Вадима Морозова часто спрашивали – насколько сложно работать с такими людьми, ведь, например, Дмитрий Кокарев признавался, что только держаться на воде ему пришлось учиться два года?

И тренер отвечал: просто он всегда верил в положительный результат. Группе инвалидов, с которыми занимался, Морозов четко ставил цели. Сначала – стать мастером спорта. Потом – войти в состав сборной России. А после этого ребята уже настолько заражались от него уверенностью и азартом, что сами начинали стремиться к большему – победить на чемпионате Европы, мира, стать чемпионами Паралимпийских игр!

«Диме повезло с родителями»



Благодаря своему опыту Морозов обычно сразу видел: выйдет толк из новенького или нет. Когда в его группу попал Дмитрий Кокарев, сразу стало ясно: это – будущий чемпион.

Но многое в таких случаях, как признавался Морозов, зависит от родителей: насколько они готовы уделять ребенку время и внимание, возить его на тренировки. Многие способные ребята бросали плавание только потому, что некому было ими заниматься, возить в бассейн.

Диме Кокареву в этом отношении повезло. Вообще же, как отмечал Вадим Морозов, в бассейне у людей с физическими недостатками проходит всякое стеснение, они быстро раскрепощаются и начинают получать огромное удовольствие от плавания.

Когда же Морозову порой высказывали свое недовольство другие посетители бассейна, — мол, пусть переносит занятия, нам неприятно смотреть на инвалидов! – Морозов отвечал: наденьте черные очки, если не можете смотреть, ведь инвалиды – такие же люди, как и вы. Так опытный тренер учил здоровых людей терпимости, сочувствию, пониманию…

«Когда Кокарев победил, я от радости кричал»

Пожалуй, победами Дмитрия Кокарева Морозов гордился больше всего. Ведь этот парень с тяжелым ДЦП поначалу нуждался в долгих индивидуальных занятиях в воде, он почти не двигался, родители его носили, одевали, раздевали…

Зато потом, когда организм парня окреп, он показал удивительные спортивные результаты. Когда Дмитрий в первый раз победил на Паралимпиаде, Морозов, по его признанию, испытал огромную гордость и радость за своего подопечного, он даже кричал, не в силах сдержать эмоций.

О жалости лучше забыть…

Когда у Морозова спрашивали, какие чувства в нем побеждают во время работы, — желание вырастить чемпионов или жалость к больным людям? – тренер отвечал: «Если бы я их жалел, они бы не стали спортсменами». Он признавался, что работа его тяжела, что он проводит с подопечными гораздо больше времени, чем с собственной дочерью, да и они находятся с ним больше, чем со своими родителями.

И все-таки Вадим Юрьевич, надо полагать, не променял бы свою работу ни на какую другую. Он научился относиться к больным людям как к здоровым, переступать через жалость. Ведь только так и возможно помочь человеку почувствовать себя не хуже других.

Вадима Юрьевича Морозова еще долго будут с теплом и благодарностью вспоминать все его многочисленные ученики – и ставшие чемпионами, и не ставшие. А еще – их родители. Такие люди, как Морозов, встречаются, к сожалению, нечасто. Светлая ему память.