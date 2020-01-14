Марк Спитц: почему лучший спортсмен мира ушел из плавания 22-летним

Американского пловца Марка Спитца можно с полным правом назвать баловнем судьбы. Он легко достигал таких вершин в спорте, которые для многих остаются недоступными.

И при этом лучший спортсмен 1972 года покинул мир плавания очень рано, когда ему было всего 22, оставшись непобежденным.

Свое детство Марк провел на Гавайях, на берегу Тихого океана. И, конечно, это волшебное место сделало свое дело, заставив мальчишку влюбиться в океан. Маленький Марк почти не уходил с пляжа, и к 6 годам уже отлично плавал.

Позднее стало ясно: именно эти годы оказали на мастерство и характер будущего чемпиона самое большое влияние.

Тренер-легенда

А потом семья вернулась на родину Марка – в Калифорнию. Но он не забыл волнующие ощущения, которые радовали его во время плавания. И в 9-летнем возрасте Марк записывается в школу плавания, и вытягивает счастливый билет – его тренером становится легенда Америки, Шэрм Чавура.

Прошел всего год, а Марка было не узнать, — из способного любителя плавания он превратился в подтянутого профи, побив все мыслимые рекорды для своего возраста. Таких результатов он смог добиться, во-первых, благодаря неустанной работе тренера, а во-вторых, конечно же, благодаря уникальным природным данным.

Отец пожертвовал ради карьеры сына своим комфортом

К тому времени, как Марку исполнилось 14 лет, его отец, Арнольд Спитц, уже понимал: мальчик – настоящая звезда, его талант нуждается в надлежащей огранке. И в 1964 году, буквально наплевав на свою собственную карьеру и пожертвовав своей спокойной жизнью, Арнольд перевозит семью в другой город, — все ради того, чтобы Марк мог тренироваться у лучших тренеров и развивать свои способности.

Любимый баттерфляй

Надо сказать, Марк показывал отличные результаты во всех стилях плавания, однако самым любимым для него всегда оставался баттерфляй.

Уже в 15 лет Марк, участвуя в спортивных играх в Израиле, завоевал 4 золотые медали. О юном чемпионе заговорили уже не только в Америке, но и далеко за ее пределами.

Первый же взрослый чемпионат США по плаванию (Марку – 16) снова принес победу – золото за стометровку баттерфляем. Марку 17 лет – и у него 5 золотых медалей на Пан-Американских играх! Добавьте к этому мировой рекорд в плавании на спине: Спитц преодолел 400 метров всего за 4 минуты 10 секунд.

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Победы на Олимпиаде 1968 года

К моменту начала Олимпиады-1968 в Мексике Спитц уже считался признанным фаворитом. И юноша не обманул ожиданий миллионов болельщиков.

Правда, в силу возраста и горячего характера Марк немного поторопился с прогнозами: отправляясь в Мексику, он самоуверенно заявил журналистам, что обещает привезти с Олимпиады 6 золотых медалей. В действительности же количество наград ограничилось четырьмя (из них — 2 золота).

Возможно, было бы и 6 медалей, но этому помешали два обстоятельства: сильная простуда, которую Марк перенес накануне, и смена тренера. Амбициозный парень был, конечно, расстроен: не на такие результаты он рассчитывал.

Следующие 4 года, готовясь к Мюнхенской олимпиаде, Спитц работал, не жалея себя. За это время он три раза был назван лучшим пловцом мира, побеждая в множестве заплывов и устанавливая рекорды.

Золото Мюнхена

И упорная работа не прошла даром. Когда наступило время выступать на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, Марк Спитц блистал!

Семь стартов – и семь золотых медалей. А еще – семь мировых рекордов! Это было похоже на чудо: непобедимый, лучший, потрясающий, — какими только эпитетами не награждала Спитца пресса.

«Лучший спортсмен планеты 1972 года» — с таким званием покидал Марк Спитц Олимпийские игры в Мюнхене.

Триумфальный уход и… отмена триумфального возвращения

К сожалению, Олимпиада в Мюнхене оставила в душе Марка не только радость побед, но и горечь и отчаяние, — как и на многих других спортсменов и зрителей, на него произвел сильное впечатление теракт, произошедший в разгар соревнований и унесший жизнь 11 израильских спортсменов.

Ощущение триумфа смешалось с шоком, страхом, горем. И 22-летний Марк Спитц объявил о завершении спортивной карьеры. Вероятно, это решение было им принято на фоне тяжелой психологической травмы.

Что ж, уход получился очень эффектным: за плечами совсем еще молодого пловца было 33 мировых рекорда и 9 олимпийских медалей, не считая множества других наград.

В 1989 году мировое спортивное сообщество было приятно удивлено известием о том, что Марк Спитц планирует вернуться в плавание. Тогда ему уже исполнилось 39 лет, и он решил участвовать в Олимпиаде-1992.

Многие надеялись на чудо – но чуда не случилось: он не прошел отборочные соревнования. Неудивительно: за минувшие годы подросли и набрались сил десятки новых чемпионов, а сам Марк, конечно, уже находился далеко не в прежней форме.

Но, несмотря на этот эпизод, болельщики все равно запомнили Марка Спитца ослепительным, невероятным, непобежденным пловцом, – чемпионом на все времена.