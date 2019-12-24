«А мы работаем на результат!»: секреты тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской

А тренером года стала легендарная Татьяна Покровская, тренер сборной России по синхронному плаванию, воспитавшая многих чемпионов.

Татьяна Покровская – не просто тренер. Она действительно – легенда: вот уже 19 лет Татьяна Николаевна тренирует сборную России по синхронному плаванию, и за эти годы наши спортсменки ни разу не занимали место ниже второго.

Тренер-тиран или властный наставник?

О властном характере уникального тренера ходят легенды. Она не жалеет ни себя, и других. Ее главное правило – никакой халтуры! Тем, кто себя жалеет, не место в сборной России, убеждена Татьяна Николаевна.

Все ее подопечных хорошо знают: здесь нельзя проявлять слабость. Она на корню выжигает любые признаки бесхребетности, требуя максимальной отдачи. Ведь только так и можно воспитать настоящих бойцов-чемпионов.

В то же время Покровская не соглашается, когда слышит в свой адрес определение «тиран». Тиран, с ее точки зрения – это такой тренер, который не стесняется оскорблять спортсменов и не чурается рукоприкладства. У нее же совсем другие методы – железная дисциплина и воля к победе.

Тяжелые тренировки? Да!

Пожалуй, российская школа синхронного плавания предполагает самые длительные и жесткие тренировки. А как иначе – ведь нужно побеждать довольно сильных соперников!

В одном из интервью Покровская рассказала, как часто жалуются испанские синхронистки и их тренеры: мол, они работают на зрителя, стараются выглядеть воздушными и грациозными, а побеждают все равно русские.

На эти жалобы Татьяна Николаевна спокойно им отвечает: «А мы работаем на результат!». И этим все сказано: в спорте только результатом измеряется – кто сильнее.

Как обычно проходят тренировки наших спортсменок? В 11 часов – утренняя тренировка продолжительностью 3,5 часа. Затем – обед и немного отдыха, а с 18.00 до 22.00 – вторая водная тренировка.

Но и это еще не все: поздно вечером девочки-синхронистки отправляются в тренажерный зал, полтора-два часа занимаются акробатикой и хореографией, — без этого никак не обойтись.

Когда же впереди – серьезные соревнования или Олимпийские игры, спортсменки проводят на тренировках чуть ли не круглые сутки. Или ты делаешь свое дело до конца – или занимаешься чем-то другим, убеждена Покровская.

«Нам скрывать нечего»

В отличие от многих других тренеров, Покровская не привыкла скрываться от посторонних глаз. Она спокойно привозит своих девочек на все соревнования, спокойно проводит тренировки, — пусть все смотрят, что скрывать? Пусть соперники изучают поставленную программу, делают выводы, Покровской не жалко.

И нечестной борьбы наши синхронистки никогда не вели. Не в привычках российских спортсменов – распускать сплетни, ходить по трибунам, запугивать своих соперников… Борьба ведется в открытую.

«Меня не нужно любить»

В мире спорта ходит выражение: «Покровская и слона научит танцевать». Возможно, это преувеличение, а возможно, и нет – кто проверял?

Сама Татьяна Николаевна не устает повторять: мне нужно, чтобы мои спортсменки верили в меня как в специалиста, а любить меня не нужно, зачем меня любить? Ее принцип – если уж работаешь, то отдавай работе всю себя, живи этой работой, а иначе для чего это все?

Сама она действительно живет работой. И именно работа помогла Покровской пережить тяжелую утрату – недавно за один год скончались ее любимый муж и 15-летняя красавица-внучка. Тогда она думала, что все – это конец, больше жить незачем, больше она ничего никогда не создаст.

Но… Прошла тренировка. За ней – вторая. И так, мало-помалу, Татьяна Николаевна снова втянулась в свое дело, обрела силы жить заново.

Две «победные» майки Покровской

Покровская не может назвать себя суеверной. Вот только все знают: на соревнованиях ее можно увидеть на трибуне либо в розовой, либо в зеленой майке. Вариантов нет! Потому что эти майки – счастливые, «победные»: Татьяна Николаевна купила их когда-то после первой победы нашей сборной на чемпионате мира, в далеком 1998 году.

С тех пор она надевает их на все соревнования и уверяет: они приносят удачу. Даже вопроса такого не появляется – надеть или нет, это давно уже – закон. И об этом знают все ее «девчонки», и, видя из бассейна на трибунах своего тренера в розовой или зеленой майке, они знают: будет победа!

Мы поздравляет Татьяну Покровскую с получением звания «Тренер года» и желаем новых успехов в таком нелегком деле – выращивании чемпионов.