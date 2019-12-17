Хет-Трик Владимира Морозова и другие достопримечательности предолимпийского Кубка мира

Для российских поклонников плавания этот турнир представлял интерес прежде всего по причине участия в нем Владимира Морозова.

Как, впрочем, и несколько последних. Начиная с 2013 года, когда бронзовый олимпийский призер впервые пустился в погоню за КМ, но уступил гораздо более искушенному Чаду ле Кло.

Три года спустя, опередив южноафриканца, он первым из россиян завоевал этот престижный трофей. А в 2018 году оказался уже вне конкуренции. Тогда, напомним, вторым в общем зачете с большим отрывом стал его товарищ по сборной России Кирилл Пригода. Примерно по тому же сценарию, напоминавшему игру в одни ворота, развивались события и в этом году. Не успев еще забыть неудачу на чемпионате мира в Кванджу (всего 0,08 секунды отделили там Владимира от пьедестала на 50 метров вольным стилем), в Токио он выиграл и эту дистанцию, и кролевую сотню, и «полтинник» на спине.

Регламент Кубка мира не ограничивает участникам количество стартов. Они могут выступать хоть во всех 32 видах программы, но в зачет идут лишь три лучших результата. Морозов, пловец широкого диапазона, предпочел сосредоточиться на перечисленных выше дисциплинах. И хладнокровно штамповал по три победы на каждом этапе. Одна из них (на 50 метров вольным стилем в Сингапуре) принесла ему, помимо

прочего, рекорд России – 21,27.

На чемпионате мира такой результат гарантировал бы ему серебро. Прежнее достижение – 21,44 – было установлено им же на чемпионате России 2017 года. Беспроигрышная серия продолжалась вплоть до Казани. А там морозовская коса нашла, как говорится, на камень. В роли камня выступил Владислав Гринёв.

На предыдущем этапе в Будапеште Владимир довольно уверенно обыграл бронзового призера чемпионата мира на стометровке кролем. (Там же, кстати, выиграв кролевые 50 метров, Морозов довел до сотни счет золотым кубковым медалям.) В столице же Татарстана Гринёв оказался чуть быстрее, нанеся ему первое поражение в кубковой серии. Досадное, но ничуть не повлиявшее на победный итог. В Дохе (Катар) Морозов остался верен своей наступательной тактике. Первым финишировав на 50 метров, он вошел в тройку пловцов, которым удалось одержать семь побед из семи возможных на одной дистанции.

Катинка Хоссу из Венгрии выиграла все старты на 200 метров баттерфляем, а литовец Данас Рапшис – на 400 метров вольным стилем. Накануне финиша мужской гонки лидер признался, что не прочь улучшить свою позицию в рейтинге кластера (то есть связки этапов в Казани и Дохе), который тоже существенно влиял на размер призового бонуса. В «домашних стенах» отличился и чемпион мира на 200 метров брассом Антон

Чупков. Эту дистанцию он преодолев чуть медленнее своего мирового рекорда, а на сотке впервые выплыл из 59 секунд, получив солидные премиальные баллы.

Морозову, в принципе, для сохранения титула достаточно было выиграть в Дохе хотя бы одну дистанцию из трех. Однако он не стал расслабляться. Особенно эффектно выглядел его победный полтинник на спине с отрывом всего 0,4 секунды от американца Майкла Эндрю. Под занавес Морозов прибрал к рукам и 100 м кролем, поднявшись на третье (после Чупкова и голландца Арно Камминги) место в кластере. И только решив все вопросы, признался, что подустал. К тому времени он и сам сбился со счета, сколько раз (то ли 110, то ли 120) стартовал за последние три месяца…

Отметим также Антона Чупкова, повторившего казанский успех. Но если дома он уверенно опередил соотечественника Кирилла Пригоду, то в Катаре буквально вырвал две сотые секунды у Камминги, который дважды – в Берлине и Будапеште – праздновал победу на этой дистанции. Голландец в итоге поднялся на третью строку кубкового рейтинга. Вторую же занял Данас Рапшис. Напомним, что в активе 24-летнего литовца – золото и серебро прошлогоднего чемпионата мира в короткой воде на 400 и 200 метров вольным стилем.

В отличие от мужского, судьба женского Кубка мира оставалась под вопросом вплоть до конца программы. Благодаря австралийке Кейт Кэмпбелл. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, она задала тон кубковой гонке уже со старта. А Катинка Хоссу, пятикратная обладательница главного трофея, впервые оказалась в роли догоняющей. И могла бы догнать, стоило Кейт оплошать на стометровке кролем.

Но та справилась с задачей, чуть недотянув до своего же рекорда КМ, установленного еще в августе, на китайском этапе. Причем вслед за ней финишировала Бронте Кэмпбелл, тоже олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира. В последний раз представительница Зеленого континента завоевала КМ в 2008 году. Проиграв старшей из сестер, «Железная леди», как величают Хоссу в плавательных кругах, выглядела явно раздосадованной и обещала взять реванш в следующем году.

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Из россиян всю дистанцию КМ-2019 преодолела и Виталина Симонова. Та самая, которая еще в 2011 году выиграла три золота чемпионата мира по плаванию в ластах. Вернувшись в бассейн, она особой славы

не снискала, а потом из-за дисквалификации была вынуждена надолго вообще расстаться с дорожкой. На счету Виталины – две победы и несколько призовых мест на этапах нынешнего Кубка. Включая серебро катарской пробы на стометровке брассом. Она поднялась довольно высоко – на восьмое место в рейтинге. Остается надеяться, что этими достижениями возвращение Симоновой в большое плавание не ограничится.