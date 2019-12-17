На казанском этапе Кубка мира Мария Баклакова осталась без медали

Впрочем, от пловчихи из Чайковского откровений и не ждали. Для тех, кто знал, через что ей пришлось пройти, место в финале на 400 метров кролем уже стало добрым знаком.

На свой первый большой пьедестал Маша поднялась десять лет назад, выиграв на всероссийском турнире «Веселый дельфин» три дистанции и набрав лучшую сумму в многоборье. Год спустя тринадцатилетняя Баклакова дебютировала на международной арене. Из турецкого Трабзона, где проходил Олимпийский юношеский фестиваль, она вернулась с пятью золотыми медалями: за 200 и 400 метров вольным стилем, а также за три эстафеты.

Сезон-2012 был отмечен выигрышем кролевой стометровки на юниорском первенстве России с рекордом страны для девушек. Но куда большим сюрпризом для самой спортсменки и её наставницы Людмилы Малышевой стала бронза взрослого чемпионата на 200 метров. Тем более что результат укладывался в отборочный норматив для участия в олимпийской эстафете. Уже в ранге члена олимпийской сборной Маша

отправилась в Антверпен на юношеское первенство Европы, где две личные победы дополнила тремя эстафетными.

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Правда, в Лондоне наши девушки не блистали. Квартет в составе Баклаковой, Елены Соколовой, Вероники Поповой и Дарьи Белякиной не смог пробиться в финал кролевой эстафеты 4х200 метров. Впрочем, для Маши, как самой юной в российской команде, важно было не столько турнирное место, сколько возможность окунуться в атмосферу грандиозного спортивного фестиваля, получить импульс для движения вперед.

Как бы то ни было, в Чайковском после Лондона её встречали как героиню. Еще бы: город с давними традициями в зимних видах спорта впервые чествовал олимпийца по плаванию. Подведя итоги олимпийского сезона, ВФП назвала спортсменку из Пермского края «Открытием года». А родная спортшкола «Дельфин» тогда не знала отбоя от ребят, жаждущих им заняться…

Дорогу в бассейн «Темп» Маша узнала еще до того, как начала плавать. Потому что не раз приходила туда с родителями, чтобы поболеть за старших брата и сестру. Когда отец, бывший лыжник, и мама, в молодости увлекавшаяся легкой атлетикой, решали, куда отдать Ивана, выбор пал на плавание. Его примеру последовала и подросшая Катя, попав к той же Людмиле Малышевой. Так что для младшей Баклаковой иной вариант попросту не рассматривался. Поскольку Малышева была занята старшими ребятами, поначалу она оказалась у другого тренера. А когда тот задержался в отпуске, Машин папа попросил Людмилу Александровну за ней присмотреть. После чего они уже не расставались. А у девочки, попавшей в более опытную компанию, появились хорошие ориентиры.

К тому времени Людмила Малышева имела уже прочную тренерскую репутацию. В Чайковский она с мужем, тоже выпускником Челябинского института физкультуры, приехала более тридцати лет назад. Сначала работала в местном инфизкульте. Когда был построен «Темп» и при нем открыт «Дельфин», она перешла туда. Во многом благодаря усилиям Малышевой эта школа стала основным поставщиком сборной края.

А усилия пришлось приложить немалые! Потому что на долгое время тренерский коллектив школы остался… у разбитого корыта. Почти в прямом смысле: бассейн оказался закрыт. «Темп» был возведен в 1990 году по однотипному проекту с бассейном «Дельфин» в городе Чусовой. А там в 2005 году произошла трагедия. Из-за обрушения кровли погибли десятки людей. В связи с чем была проведена инспекторска проверка всех аналогичных бассейнов. И хотя по результатам экспертизы к «Темпу» серьёзных замечаний не было, его закрыли на капитальный ремонт. А открыли лишь в начале 2013 года.

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Для большинства юных пловцов из Чайковского этот вынужденный простой стал приговором. Маша Баклакова оказалась счастливым исключением. Им пришлось заниматься в бассейне Института зимних видов спорта, где всего три дорожки. Тренер начала чаще вывозить подающую надежды ученицу на сборы, уделять ей максимум времени и внимания. И та оправдала ожидания. Уже в 12 лет выполнила норматив

мастера спорта, что большая для такого возраста редкость. И даже опередила прогнозы, попав в олимпийскую команду…

А потом… Потом случилось то, что никаким прогнозам не поддается. Маша травмировала спину. Настолько серьезно, что для лечения и восстановления пришлось пропустить несколько сезонов. К тренировкам она

вернулась лишь в 2016 году, когда поезд на Игры в Рио-де-Жанейро уже ушел.

Итогами первых после долгого перерыва стартов (это был краевой чемпионат) пловчиха с наставницей остались довольны. Мария выиграла четыре дистанции, а на 50 метров дельфином обновила рекорд края. Они не скрывали, что уже в новом сезоне намерены вернуться в сборную страны. Что и подтвердилось: в Тайбэе, на Всемирной летней универсиаде, Баклакова плыла в финалах двух эстафет вольным стилем – 4х200 и 4х100 метров, где наши команды завоевали, соответственно, золото и серебро.

Самое же серьезное испытание выпало на её долю не в бассейне, а на суше. Позапрошлым летом, в ночь с 21 на 22 июля, она с братом возвращалась с дачи отца. За рулем«Нивы» был Иван. Не рассчитав на узкой

проселочной дороге скорость, он не справился с управлением. Брат погиб на месте. Маша с тяжелыми травмами была доставлена в отделение реанимации городской больницы. Она перенесла несколько сложных операций. Питание ей вводили через трубочку. В Пермском крае был объявлен сбор средств на дорогостоящую «пластику» талантливой пловчихе. Иван Баклаков остался в памяти близких и друзей как человек исключительно позитивный и ответственный. Он бережно опекал сестер, стал хорошим мужем и отцом. И хорошим примером для юных подопечных своего тренера. А их – талантливых и целеустремленных – у Малышевой немало, есть с кем работать.

Из них выделяется Алина Михайлова, к 13 лет годам успевшая выиграть несколько первенств края и стать призером финала «Веселого дельфина». Того самого, с которого, напомним, начинала Мария Баклакова. Её карьера в спорте, впрочем, тоже еще не закончена. Вернувшись в очередной раз на водную дорожку, студентка Чайковского института физкультуры стала в Неаполе бронзовым призером Универсиады-2019 на 200 метров вольным стилем, а вместе с Ириной Кривоноговой, Ириной Приходько и Елизаветой Клеванович поднялась на третью ступень пьедестала аналогичной эстафеты.

Не отрекаются любя… Это написано поэтессой Вероникой Тушновой и спето Аллой Пугачевой по другому поводу. Но, думается, к Машиному роману с плаванием имеет прямое отношение. Ему она была предана всецело и осталась верна, несмотря на жестокие удары судьбы. Мы можем лишь гадать, каким будет продолжение. Одно бесспорно: даже если Баклакова не сумеет подняться в спортивную элиту, главную победу в своей жизни она уже одержала.