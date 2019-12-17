Евгений Рылов: «Стараюсь думать не о соперниках – о результате»

Из четырех стилей плавания «спина» – самый противоестественный. То есть не свойственный живой природе. У прочих сами названия (кроль, дельфин, он же баттерфляй) указывают на их вполне естественное происхождение. Вместе с тем у этого способа есть ценное для любителей преимущество: неспешно плывя на спине, можно дышать полной грудью и любоваться небом.

Однако профессионалам в погоне за скоростью не до красот природы. К тому же горизонт для них сужен бортиками бассейна, а взгляд чаще упирается в крышу. Наподобие той, под которой пловцы выясняли отношения в олимпийском Риоде-Жанейро. Где Евгения Рылова после финиша на 200 метров больше всего занимало табло. Тогда его фамилия высветилась третьей… Повышенный интерес к воде, как утверждает бабушка олимпийского призера, он начал проявлять сызмальства: «Из ванной по часу мог не вылезать, сидел и булькал». Происходило это в городе Новотроицке, что в Оренбургской области. Женя вполне мог стать неплохим футболистом. По примеру отца, игрока местной команды «Носта», а ныне – тренера челябинского «Металлурга». Или легкоатлетом, как мама, мастер спорта.

Дорогу же в бассейн «Волна» ему помог открыть случай. Играя на горке, мальчик упал, врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника и рекомендовали родителям отдать сына в плавание. Хотя и футболу он отдал должное, чередуя бассейн с кожаным мячом, пока не пошли первые обнадеживающие секунды в воде.

Первые уроки Рылову преподал тренер детской спортшколы Геннадий Шишин. Ему ассистировал сын Андрей, в ту пору студент оренбургского института физкультуры. Потом его опекала Ольга Андреева. Под её началом Женя, не сильно выделявшийся способностями на фоне сверстников, но азартный и упертый, уже в десять лет выполнил второй взрослый разряд. Причем на 800 метров кролем – дистанции нелегкой самой по себе, а для такого возраста – тем более. А потом случилось то, что едва не поставило крест на его спортивной карьере. Марина Крылова, разведясь с Михаилом Рыловым, переехала с сыном на родину, в подмосковное Фрязино.

В местном бассейне «Олимп» только что открылась секция плавания. В ней парнишка прозанимался года полтора, но без особой пользы, это было сродни топтанию на месте. Между тем Андрей Шишов, получив диплом тренера, оказался поблизости – в Видном. Туда еще раньше перебрались его родители. Геннадий

Викторович работал в детском оздоровительнообразовательном центре «Дельфин», куда и определил сына. И хотя в названии этого учреждения слово «спорт» отсутствовало, молодого амбициозного специалиста это не смутило. Он загорелся идеей создать спортивный класс, заручился поддержкой директора центра Гульнары Романадзе и приступил к делу.

У видненского «Дельфина» есть филиал в поселке Развилка. Это рядом с МКАД, если ехать по Каширскому шоссе. Именно на этой скромной базе (4 дорожки по 25 метров) и начался смелый эксперимент. С участием Жени Рылова, которого Шишин не упускал из виду и убедил вместе с мамой поменять место жительства. Маму, впрочем, уговаривать долго не пришлось. В спорте она толк знала и понимала, что для сына плавание – не просто детское увлечение. Ради его мечты о больших победах ей пришлось пойти на определенные жертвы: продать квартиру, поселиться на съемной, оставить хорошую работу. И не напрасно,

как показало время.

В борьбе со временем, водой, соперниками и самим собой Евгений перепробовал все стили. А после того, как в 16 лет одолел мастерский норматив на спине, они с наставником решили на ней и остаться. Уже год спустя ему удалось обновить юношеские рекорды России на 100 и 200 метров. Потом Рылов потеряет счет

национальным достижениям для разных возрастов, включая взрослые. В 18 лет, например, преодолел двухсотметровку на 5 секунд быстрее, чем это сделал в 1985 году, устанавливая мировой рекорд, его сверстник, будущий олимпийский чемпион Игорь Полянский. Однако свое первое мировое достижение Женя не забудет никогда. Как важную веху на пути к вершине. Случилось это в 2014 году в Нанкине, бывшей

столице Китая. На II летние юношеские Олимпийские игры Рылов ехал отнюдь не фаворитом. Месяцем раньше довольствовался лишь бронзой юниорского чемпионата Европы в голландском Дордрехте на 100 метров.

Правда, там наши ребята выиграли комбинированную эстафету 4х100 метров, но Жене этого показалось мало. Юношеская Олимпиада давала хороший шанс утолить жажду побед, и он использовал его почти

по полной программе. Стометровку Рылов проплыл с новым рекордом страны для юношей. Однако точно с таким же результатом финишировал итальянец Симоне Саббионе. Судьи, тщательно изучив видеоповтор, выдали по золотой медали обоим. А на дистанции вдвое короче россиянин покусился и на мировой рекорд, оставив позади всех конкурентов. Единственное, что подпортило ему тогда настроение, это проигрыш на 200 метров хозяину турнира Ли Гуанъюаню. Впрочем, ожидаемой победы в комбинированной эстафете оказалось достаточно, чтобы вернуться в Развилку героем.

Я был, возможно, первым журналистом, который вскоре отправился по тому же адресу. А если кто-то из коллег меня и опередил, то почему-то не задался элементарным вопросом: как удалось в простейших условиях вырастить птицу явно дальнего полета? Вкратце повторю, что удалось тогда выяснить с

помощью директора «Дельфина» Гульнары Романадзе. Человека, далекого от спорта, филолога

по образованию, но убежденного: любые задачи можно решить, если доверить дело профессионалам и обеспечить их необходимыми инструментами. Она призналась, что идея спецкласса показалась ей поначалу несерьезной. Но по мере того, как прорисовывались детали программы, предложенной Андреем Шишиным, целью которой было воспитать олимпийского чемпиона, Гульнара Джемаловна решила: игра стоит свеч.

Программа эта, помимо энтузиазма, требовала и немалых затрат.

Например, на одно только современное специальное оборудование. Деньги нашлись из тех, что центр зарабатывал на платных услугах. А позднее, когда питомцы «Дельфина» начали подавать надежды, директор обратилась за поддержкой к ВФП, и те попали в программу «Я стану чемпионом!»

Тот материал пятилетней давности я назвал «Чемпион из Развилки». Как бы авансом на будущее. Хотя успех Жени Рылова на юношеской Олимпиаде произвел впечатление, но отнюдь не служил гарантией побед среди взрослых. Андрей Шишин не скрывал, что его подопечный еще не созрел для выхода на новый уровень. Но, по мнению наставника, даже его отставание в развитии по стандартным меркам сулит резервы для роста. Хотя он очень мотивирован и нацелен на высокие результаты, форсировать события они не намерены.

В дальнейшем, следя за развитием карьеры Рылова, я, признаюсь, с понятным удовлетворением отмечал, что с заголовком тем не ошибся. Участие в чемпионате мира 2015 года не было для них самоцелью. Но Женя на него не просто «попал», а стал одним из главных открытий турнира в Казани. Преодолев 200 метров с рекордом России (первым взрослым в карьере), пропустил вперед бесспорного фаворита австралийца

Митчелла Ларкина и лишь 0,05 секунды уступил поляку Радославу Кавецки.

больше по теме На чемпионате России по плаванию Климент Колесников установил несколько рекордов мира В Казани завершился розыгрыш чемпионата России по плаванию на короткой воде, ставший отборочным перед мировым первенством в Китае.

Однако тогда 18-летний дебютант сборной России вовсе не сиял от счастья, Наоборот, слегка подосадовал, что дал себя обойти в споре за серебро рекордсмену Европы. В олимпийском Рио история повторилась. В той

лишь разницей, что там, финишировав третьим после американца Райана Мерфи и Ларкина, он не скрывал, что нацеливался на золото. От победителя Рылова отделила лишь треть секунды, а от австралийца – всего одна сотая. И проиграл он, считает, не соперникам – только себе самому. «Два раза я «воткнулся» в поворот, на третий, наоборот, не доплыл… Зря себя перенакручивал. Нужно было думать просто о результате, а не о медалях и победе. Постараюсь исправиться в психологическом плане, не повторять таких ошибок». Встав на «путь исправления», они с наставником проделали огромную работу. Для чего предпочли пропустить декабрьский чемпионат мира на короткой воде в канадском Виндзоре. К тому же намеченные на более отдаленную перспективу планы едва не нарушила травма плеча. Настолько серьезная, что, по версии наших врачей, нужна была операция. С непредсказуемым исходом. Женю отправили на обследование в Германию.

Тамошние специалисты обещали, что после подобающего курса лечения он сможет плавать без проблем. Курс обошелся недешево. Расходы покрыла все та же Романадзе. Из «загашника», рассчитанного на всякие непредвиденные ситуации. Выступление Евгения Рылова стало настоящим хитом отборочного к чемпионату мира в Будапеште чемпионата России. Он с большим преимуществом выиграл все три дистанции на спине

(50, 100 и 200 метров), на «полтиннике» повторив рекорд страны Владимира Морозова, а на двухсотметровке улучшив свое же европейское достижение.

Более того: на первом этапе эстафеты 4х100 вольным стилем Рылов, выступая за команду Московской области, показал время, уступающее лишь результату Морозова на «чистой» стометровке. И превышающее отборочный норматив на чемпионат мира. Делясь планами на Будапешт, Евгений «скромно» признался, что собирается покуситься на рекорды мира. А когда ему сообщили, что Сюй Цзяюй на чемпионате Китая проплыл «сотку» всего на 0,01 хуже мирового достижения Райана Мэрфи, невозмутимо отреагировал:«Это будет интересно. Даже очень!»

В Будапеште было и в самом деле интересно. Особенно для тех, кто знал, что Рылов, не до конца залечив травму, вынужден выступать на обезболивающих уколах. Впрочем, на старте финала он выглядел вполне уверенно, после же финиша признался: пришлось изменить тактику, пойти ва-банк, а на последнем полтиннике потерпеть. И рекордсмен Европы вытерпел, на полсекунды обошел рекордсмена мира Мэрфи. Тем самым не только открыв счет российскому золоту на данном чемпионате, но и прервав паузу в 14 лет, прошедших с последней нашей победы на этой дистанции.

Розыгрыш медалей прошлогоднего чемпионата Европы среди спинистов на 200 метров обошелся без интриги. В Глазго чемпиону мира не пришлось особо напрягаться, чтобы «привезти» поляку Кавецки почти три секунды, как говорится, «трамвайную остановку». А вот сотню Евгений проиграл быстро набирающему

обороты соотечественнику Климу Колесникову. При этом тот сбросил почти полсекунды с собственного мирового рекорда для юниоров.

История их противостояния довольно любопытна. Еще при отборе на ЧМ-2017 юный (тогда ему не исполнилось и 17) Колесников стал вторым с юниорским рекордом мира. В Будапеште он финишировал, правда, четвертым. Тем не менее Евгений по этому поводу заметил; «Он будет подтягиваться. Думаю, на чемпионате Европы Клим будет уже вторым. Вслед за мной…»

Этого не произошло по курьезной причине. Квалификацию юноша отработал без особых усилий, не сомневаясь, что этого будет достаточно. Однако он упустил из виду, что в команде есть еще и Григорий Тарасевич, которому роль «третьего лишнего» (таков лимит на одну страну) не улыбалась. Свою задачу тот решил, лишив Колесникова верной медали.

Обмен любезностями они продолжили на минувшем чемпионате России. Рылов выиграл с лучшим на тот момент временем мирового сезона 200 метров, а Колесников оставил его позади на 50. «Полтинник» я явно не доплываю, при этом выиграл старт и выход. Когда 50 и 200 в один день, это тяжело», – прокомментировал свою неудачу Евгений. А на вопрос, приходится ли ему принимать в расчет натиск дерзкого Клима, ответил: «Я стараюсь думать, как улучшить свой результат, а не о соперниках. Раньше, когда думал о них, получалось хуже».

Как бы то ни было, конкуренция – двигатель прогресса. Так что ближайшее будущее нашей мужской «спины» опасений не вызывает. К тому же нашему герою 22 года. Золотой для пловца возраст! О котором можно сказать и «уже» (в отношении опыта, достижений), и «ещё» (в части перспектив роста). Специалисты отмечают, что за последнее время Рылов заметно добавил физически. За счет не массы, а тонуса мышц. И, что немаловажно, обрел стабильное «чувство воды». На чемпионате мира в Кванджу его ждет своего рода дебют – возможность отстоять высший титул. А нас, надеюсь, очередной успех «чемпиона из Развилки».