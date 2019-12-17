Олимпийский призер Антон Чупков: «Мне есть к чему стремиться»

Пять лет назад Антон Чупков привез из китайского Нанкина сразу пять медалей первых в истории юношеских Олимпийских игр, включая два золота – на 100 м брассом и в комбинированной эстафете.

Там же победы на 50 м вольным стилем и баттерфляем одержала Роза Насретдинова, тоже ученица Александра Немтырёва. По итогам сезона-2014 ВФП назвала его тренером года.

Когда мы встретились с обладателем этого почетного титула, Александр Сергеевич, помнится, первым делом попросил не преувеличивать достижений своих подопечных, не забывать, что они соперничали с такими же необстрелянными юниорами. Что я и сделал. Мы говорили в основном о задачах, которые его подопечным еще предстоит решать, о школе, в которой он проработал немало лет, об условиях – далеко не самых, по его мнению, благоприятных – для подготовки классных пловцов в столице. Что касается Чупкова, то тогда тренер ограничился лаконичной характеристикой: «Антона я бы назвал воплощением «психологии победителя».

Такие задатки сызмальства выделяли его среди сверстников. Проигрывать он не любит и не умеет. Чего бы это ни касалось, в любой игре. От футбола до баскетбола. Папа умер, когда Антон был совсем маленьким. Он страшно любит маму, которая растила сына одна. Но ничего от «маменькиного сынка» вы в нем не найдете. Самостоятельный, рассудительный, ответственный»…

С тех пор немало воды утекло. Я с понятным для журналиста интересом следил за развитием плавательной карьеры Чупкова. И неизменно убеждался в правоте наставника насчет особенностей его психологии. А недавно удивился, обнаружив, что за это время ничего о нем толком так и не написал. Потому что хватало и других объектов внимания, представлявших «новую волну». Ту самую, прилив которой готовился давно, был ожидаем и поднял-таки наше плавание на достойную высоту. Хочу отдать должок перед нашими читателями. Тем более что история его успеха еще очень далека от завершения.

Спустя пару месяцев Антон впервые стал чемпионом России на 200 м брассом и был включен в основную сборную. На домашнем чемпионате мира он стартовал, имея в активе на этой дистанции свежий мировой рекорд среди юношей. В Казани от дебютанта многого не ждали, тем не менее выступил Антон выше всяких ожиданий: в полуфинале улучшил собственное мировое достижение, а в финале приплыл седьмым. Казанский чемпионат он считает знаковым этапом карьеры: «Хотя я занял лишь седьмое место зато впервые осознал, что нахожусь в элите мирового плавания. Мне было всего 18 лет, я хорошо понимал, что всё впереди и есть куда двигаться. Вот и начал двигаться».

На Олимпиаде в Рио россиянин проиграл лишь приятелю из Казахстана Дмитрию Баландину и американцу Джошу Прено. Но ни бронзовой медалью, ни рекордом России не остался до конца удовлетворен. К тому времени они с тренером выработали фирменную тактику на 200 м – отпустить соперников на первой половине дистанции и догонять их на второй, чтобы взорваться мощным финишем. На сей раз Антону для

победы не хватило чуть-чуть, практически касания. Не слишком порадовал Чупкова, замечу, и подаренный после Олимпиады BMW. Машина стояла в гараже больше года: чтобы получить водительские права, не хватало времени. Даже номера пришлось ставить маме.

Гораздо проще оказалось распорядиться первым из завоеванных сыном призов. Одержав еще в детских соревнованиях пять подряд побед, Антон получил по 500 рублей за каждую и купил маме весьма полезную в хозяйстве вещь: электромясорубку. Впрочем, дорогу до очередного чемпионата мира Чупков благополучно осилил и без машины.

А в Будапеште внешне легко выиграл коронные 200 м. Причем с результатом (2.06,96), которого вполне хватило бы для победы в Рио и который стал новым рекордом Европы. Поскольку перед тем турниром несколько брассистов плыли в одно примерно время, Александр Немтырёв признался, что здесь ожидал конкуренции более высокого уровня. Ученик его в каком-то смысле даже «разочаровал» – взял и двумя гребками оторвался от конкурентов. Иппэя Ватанабэ, к примеру, он опередил на целых полсекунды. Того самого японца, который в начале года обновил мировой рекорд, став первым в истории, кому удалось выплыть из 2.07.

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Свой успех Антон не переоценивал, разделяя мнение наставника, что все случилось, как должно было. «Если в Рио бронзовая медаль для меня была с привкусом золота, то в Будапеште стояла конкретная задача: победить». А о планах высказывался скупо: «Теперь предстоит работать на Токио. Здесь осталось ощущение, что плыл с большим, порядка полсекунды, запасом. А там надо так выступить, чтобы потом

таких мыслей не было». Лобовой вопрос, сможет ли он прервать традицию, согласно которой россияне никогда не выигрывала олимпийское золото на дистанции 200 м брассом, Чупкова не смущает. «О шансах войти в историю даже не задумываюсь. Сначала надо стать олимпийским чемпионом, а потом будут эмоции и впечатления. Поставлена цель – исключительно для её достижения и работаю».

Менять тактический рисунок они не намерены. Разве что оттачивать. Как и технику, которую Немтырёв считает почти идеальной. То есть основанной не на навыках, выработанных искусственно, а на качествах, которые в Антона заложены от природы. Тренер, как утверждает Чупков, вообще никогда не лез в его технику. Наоборот, поощрял:

«Ты нашел для себя, что тебе удобно, и мы над этим работаем».

Той же природе, полагает пловец, он обязан своей способностью сохранять самообладание в любых ситуациях, умением настраиваться на победную волну. «Я просто всё контролирую. В плавании нужна не только физическая подготовка, тут нужно думать головой. Все соперники знакомые, я знаю, что на первой сотне они будут выкладываться, а потом их можно догнать. Я не забываю о соперниках, моя скорость зависит и от них»…

За многие годы между ними не было ни единого конфликта. Исключая разве что разногласия на почве футбола. Александр Сергеевич справедливо считает его вредным для плавания хобби. Антон же, прилично и азартно игравший в детстве, до сих пор неравнодушен к кожаному мячу. Пару раз поплатился: подворачивал голеностопы. Тренеру приходилось чуть не пинками гнать парня с поля. Но до ругани дело

не доходило. Ограничивалось напоминанием: «Антоша, милый, мы же профессионалы!»

Узнав, что чемпион мира по плаванию – армеец и неравнодушен к футболу, клуб ЦСКА предложил ему самому выйти на поле. Конечно, не в составе команды, а чтобы сделать первый удар по мячу в матче с «Рубином». Не получилось – пришлось улететь на этап Кубка мира. Не скрывает, был очень расстроен по этому поводу. После Будапешта он позволил себе тайм-аут – отправился с девушкой за океан, в Доминикану. С Катей, тоже брассисткой, мастером спорта из Санкт-Петербурга, познакомился отнюдь не в бассейне, а на просторах интернета. Увидел ее фото в инстаграме, сначала завязалась переписка, потом стали ездить друг к другу по выходным.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Глазго Чупков сыграл, говоря языком футбола, «в одни ворота». А новый рекорд континента (2.06,80) прокомментировал сдержанно: «Мировой рекорд еще не побит. Сейчас мне не хватило для этого всего 0,1 секунды. Так что есть к чему стремиться».

Там же он стартовал на 100 м и стал бронзовым призером, впервые на непрофильной для себя

дистанции. Впрочем, и здесь у Антона неплохие перспективы. В 2017 году, победив на этапе международного турнира «Маре Нострум», он отобрал рекорд России у Кирилла Пригоды. Тот, правда, в Будапеште вернул себе национальное достижение. Для выхода на более высокие скорости ему надо лишь добавить массы.

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В минувшем сезоне была проделана «просто убийственная», по выражению Антона, работа. Поэтому они с наставником, взвесив все «за» и «против», решили отказаться от чемпионата мира в короткой воде. Так что на старт нынешнего чемпионата страны Чупков вышел в оптимальном состоянии для этого этапа подготовки к главному экзамену предстоящего лета. Уверенно выиграв его и получив, естественно, путевку на чемпионат мировой, он попутно послал своего рода «привет» рекордсмену мира Ватанабэ. На тот момент лучший результат сезона принадлежал японцу. Россиянин, правда, обошел его всего на чуть-чуть, но тут был символичен факт сам по себе.

Противостояние двух амбициозных сверстников на двухсотметровке началось еще в Нанкине пять лет назад. Тогда Ватанабэ обошел Чупкова. В Рио японец вышел в финал с новым олимпийским рекордом, которого вполне хватило бы для победы. Однако Иппэй остался лишь шестым, тогда как Антон поднялся на пьедестал. В Будапеште россиянин стоял на высшей ступени, а мировой рекордсмен – на второй. Александр Немтырёв ничуть не рисковал сглазить, говоря журналистам, что уже на чемпионате России надеялся на мировой рекорд. «Для рекорда Антону не хватило конкуренции на последних метрах. Когда идет азартная драчка, это вдохновляет».

Сомнений нет: в Кванджу «драчка» предстоит самого высокого накала. Но Антон Чупков достаточно закален в огне прошлых испытаний, чтобы не испытывать смущения перед будущими.