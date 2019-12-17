Даниил Марков: «Всегда настраиваюсь только на победу, иначе незачем выходить на старт»

Всего сотая доля секунды отделила Даниила Маркова от золота юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Победа на 50 м баттерфляем досталась его товарищу по сборной России Андрею Минакову. Еще одно серебро Даниил завоевал на той же дистанции вольным стилем, уступив лишь итальянцу Томасу Чеккону.

Однако назвать неудачным дебют новосибирца на турнирах мирового ранга никому в голову не придет. Тем более – в родном городе, пловцы которого давно не добивались успеха в составе сборной России. К тому же 18-летний воспитанник СДЮШОР «Центра водных видов спорта» плыл в трех победных эстафетах и стал соавтором юношеского мирового рекорда в мужской комбинации 4х100 м.

Осенними стартами в Аргентине Марков подвел черту своей юниорской карьеры. А летом открыл счет международным наградам в Хельсинки, став обладателем двух золотых эстафетных медалей и одной личной бронзы первенства Европы. Претендовал он и на место во взрослой сборной. Однако на чемпионат мира в короткой воде команда уехала без него. Даниил же отправился в Саранск, на первые всероссийские соревнования «Резерв России». И показал результаты даже лучше, чем на чемпионате страны в Казани. Чтобы, как он признался, «доказать свою проф пригодность взрослой команде на будущее». В этом смотре резервов новосибирец уверенно доминировал на 50 м баттерфляем, кролевых 50 и 100 м, а также помог землякам трижды побеждать в эстафетах.

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Понятно, что за его успехами стоят не только большая работа и талант, но и усилия первого тренера Дильбар Лекомцевой и нынешнего наставника Александра Мартынова. И конечно – помощь родителей. Хотя в бассейн Даниила привела мама, свои медали он посвящает памяти отца, который ушел из жизни два года назад. Потому что, утверждает, именно отец привил ему любовь к труду, воспитал силу воли и стремление побеждать. Когда сын пошел в школу, отец, поклонник борьбы, настаивал, что ему самое место на борцовском ковре. Мама же настояла на своем: только плавание, это полезнее для здоровья.

На первых порах не всё ладилось. Плавать Даниилу понравилось, а вот упорства не хватало. К тому же был он полноватым, что тоже не обещало особых перспектив. Но со временем вошел во вкус, физические нагрузки помогли сбросить вес, укрепить мышцы, а результаты начали прибывать. А вместе с тем пришел и

азарт, без которого мечты о большом спорте ими же и останутся.

Первую отметку на этом пути он сделал в 2014 году в СанктПетербурге, став двукратным серебряным призером финальных соревнований «Веселого дельфина». После чего перешел к Александру Мартынову, под началом которого в свое время выросли победитель первенства России и экс-рекордсмен страны среди

юниоров Александр Тризнов, призер первенства Европы Дмитрий Шеломенцев, победитель первой юношеской Олимпиады 2010 года в эстафете Антон Лобанов. Марков не раз поднимался на эстафетный пьедестал первенств и чемпионатов России в короткой воде. Первую же личную победу одержал в мае прошлого года в Саранске, опередив на 50 метров баттерфляем Климента Колесникова. Но если для москвича эта дистанция не профильная, его конек – спина, то новосибирец именно на баттерфляй делает упор. Неплохо совмещая этот стиль с кролем.

Александр Мартынов высоко оценивает шансы ученика пробиться в олимпийскую команду. Оставшегося до стартов в Токио времени, полагает он, вполне достаточно, чтобы Марков достиг нужного для этого уровня. Ближайшим ориентиром для Даниила они считают петербуржца Андрея Минакова – автора «взрослого» рекорда России, с которым тот выиграл юношескую Олимпиаду на 100 м баттерфляем. Между прочим, серебро, добытое в борьбе с ним Даниилом на дистанции вдвое короче, принесло ему звание мастера спорта

международного класса.

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В группе Мартынова, надо заметить, есть и другие подающие надежды пловцы. Например, Арина Суркова, дебютировавшая в сборной на чемпионате мира в короткой воде в Ханчжоу и получившая две бронзы за участие в квалификации эстафет. На чемпионате России в Казани она обновила рекорд страны на 50 м баттерфляем в полуфинале, но в финале проиграла, а заодно и уступила рекорд Розалии Насретдиновой. 15 летняя Катя Никонова вернулась из Хельсинки с двумя золотыми медалями первенства Европы, завоеванными в эстафетах.

По всем признакам, плавание в Новосибирске на подъеме. Областная СДЮШОР «Центра водных видов спорта» базируется в 50-метровом бассейне «Нептун». Он был построен полвека назад, а недавно реконструирован и оснащен оборудованием, отвечающим требованиям подготовки мастеров. Благодаря программе «Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на 2015–2021 годы», здесь созданы благоприятные условия для перспективного резерва. В частности, у сборной области есть возможность проходить регулярные сборы в Киргизии, на базе горного озера Иссык-Куль.

Новосибирской молодежи есть на кого равняться. А у заслуженного мастера спорта, чемпиона и неоднократного рекордсмена мира Сергея Гейбеля еще и поучиться в прямом смысле. Тренировать детей он начал, когда сам еще выступал. В ту пору Александр Мартынов помогал ему готовиться, а сейчас они плодотворно работают в одной бригаде.

Что касается Маркова, то наставник признается: «Я в последнее время получаю большое удовольствие, работая с ним и со всеми остальными: ребята сами ставят перед собой достаточно серьёзные цели, так что нам с Сергеем Гейбелем остается лишь помогать их реализовывать». Даниил высказывается в том же духе: «Выигрывать всегда приятно… Всегда настраиваюсь только на победу, иначе незачем выходить на старт».