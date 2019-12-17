Даниил Марков: «Всегда настраиваюсь только на победу, иначе незачем выходить на старт»

Однако назвать неудачным дебют новосибирца на турнирах мирового ранга никому в голову не придет. Тем более – в родном городе, пловцы которого давно не добивались успеха в составе сборной России. К тому же 18-летний воспитанник СДЮШОР «Центра водных видов спорта» плыл в трех победных эстафетах и стал соавтором юношеского мирового рекорда в мужской комбинации 4х100 м.
Осенними стартами в Аргентине Марков подвел черту своей юниорской карьеры. А летом открыл счет международным наградам в Хельсинки, став обладателем двух золотых эстафетных медалей и одной личной бронзы первенства Европы. Претендовал он и на место во взрослой сборной. Однако на чемпионат мира в короткой воде команда уехала без него. Даниил же отправился в Саранск, на первые всероссийские соревнования «Резерв России». И показал результаты даже лучше, чем на чемпионате страны в Казани. Чтобы, как он признался, «доказать свою проф пригодность взрослой команде на будущее». В этом смотре резервов новосибирец уверенно доминировал на 50 м баттерфляем, кролевых 50 и 100 м, а также помог землякам трижды побеждать в эстафетах.
Понятно, что за его успехами стоят не только большая работа и талант, но и усилия первого тренера Дильбар Лекомцевой и нынешнего наставника Александра Мартынова. И конечно – помощь родителей. Хотя в бассейн Даниила привела мама, свои медали он посвящает памяти отца, который ушел из жизни два года назад. Потому что, утверждает, именно отец привил ему любовь к труду, воспитал силу воли и стремление побеждать. Когда сын пошел в школу, отец, поклонник борьбы, настаивал, что ему самое место на борцовском ковре. Мама же настояла на своем: только плавание, это полезнее для здоровья.
На первых порах не всё ладилось. Плавать Даниилу понравилось, а вот упорства не хватало. К тому же был он полноватым, что тоже не обещало особых перспектив. Но со временем вошел во вкус, физические нагрузки помогли сбросить вес, укрепить мышцы, а результаты начали прибывать. А вместе с тем пришел и
азарт, без которого мечты о большом спорте ими же и останутся.
Первую отметку на этом пути он сделал в 2014 году в СанктПетербурге, став двукратным серебряным призером финальных соревнований «Веселого дельфина». После чего перешел к Александру Мартынову, под началом которого в свое время выросли победитель первенства России и экс-рекордсмен страны среди
юниоров Александр Тризнов, призер первенства Европы Дмитрий Шеломенцев, победитель первой юношеской Олимпиады 2010 года в эстафете Антон Лобанов. Марков не раз поднимался на эстафетный пьедестал первенств и чемпионатов России в короткой воде. Первую же личную победу одержал в мае прошлого года в Саранске, опередив на 50 метров баттерфляем Климента Колесникова. Но если для москвича эта дистанция не профильная, его конек – спина, то новосибирец именно на баттерфляй делает упор. Неплохо совмещая этот стиль с кролем.
Александр Мартынов высоко оценивает шансы ученика пробиться в олимпийскую команду. Оставшегося до стартов в Токио времени, полагает он, вполне достаточно, чтобы Марков достиг нужного для этого уровня. Ближайшим ориентиром для Даниила они считают петербуржца Андрея Минакова – автора «взрослого» рекорда России, с которым тот выиграл юношескую Олимпиаду на 100 м баттерфляем. Между прочим, серебро, добытое в борьбе с ним Даниилом на дистанции вдвое короче, принесло ему звание мастера спорта
международного класса.
В группе Мартынова, надо заметить, есть и другие подающие надежды пловцы. Например, Арина Суркова, дебютировавшая в сборной на чемпионате мира в короткой воде в Ханчжоу и получившая две бронзы за участие в квалификации эстафет. На чемпионате России в Казани она обновила рекорд страны на 50 м баттерфляем в полуфинале, но в финале проиграла, а заодно и уступила рекорд Розалии Насретдиновой. 15 летняя Катя Никонова вернулась из Хельсинки с двумя золотыми медалями первенства Европы, завоеванными в эстафетах.
По всем признакам, плавание в Новосибирске на подъеме. Областная СДЮШОР «Центра водных видов спорта» базируется в 50-метровом бассейне «Нептун». Он был построен полвека назад, а недавно реконструирован и оснащен оборудованием, отвечающим требованиям подготовки мастеров. Благодаря программе «Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на 2015–2021 годы», здесь созданы благоприятные условия для перспективного резерва. В частности, у сборной области есть возможность проходить регулярные сборы в Киргизии, на базе горного озера Иссык-Куль.
Новосибирской молодежи есть на кого равняться. А у заслуженного мастера спорта, чемпиона и неоднократного рекордсмена мира Сергея Гейбеля еще и поучиться в прямом смысле. Тренировать детей он начал, когда сам еще выступал. В ту пору Александр Мартынов помогал ему готовиться, а сейчас они плодотворно работают в одной бригаде.
Что касается Маркова, то наставник признается: «Я в последнее время получаю большое удовольствие, работая с ним и со всеми остальными: ребята сами ставят перед собой достаточно серьёзные цели, так что нам с Сергеем Гейбелем остается лишь помогать их реализовывать». Даниил высказывается в том же духе: «Выигрывать всегда приятно… Всегда настраиваюсь только на победу, иначе незачем выходить на старт».