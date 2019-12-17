Формула прогресса

Судить о том, как прогрессирует спортсмен, довольно просто. Для этого достаточно взглянуть на его результаты. Гораздо сложнее оценить ситуацию в виде спорта, который он представляет. Тем более в плавании, статус которого подразумевает, что достижения лидеров – весомое, но не единственное слагаемое суммы развития.

Новый сезон пловцы открыли стартами чемпионатов и первенств федеральных округов России. Они проходили в семи городах и собрали рекордное количестве участников – 3200. Могли собрать и больше, если бы не ограничения по возрасту (не моложе 2004 года) и квалификации (первый разряд). Заслуживает внимания прежде всего слово «рекордное».

Значит, армии вполне зрелых, определившихся с выбором спортсменов у нас приросло. Что само по себе является признаком развития. Понятно, что стратегия развития плавания нацелена на создание конкурентной среды. Благоприятной в конечном итоге для того, чтобы решать задачи, стоящие перед сборными командами на международной арене. Формирование этой среды начинается в регионах, на базовых уровнях так называемой «пирамиды мастерства». Посмотрим, как укрепляются несущие элементы конструкции этой системы. Опираясь на данных сухой, но достаточно красноречивой статистики

последних лет.

Вот как выглядит динамика роста с 2012 по 2017 годы (итоги за прошлый год еще не подведены). Количество детско-юношеских школ и отделений плавания в комплексных школах увеличилось с 645 до 818. А занимающихся в них спортсменов – с 183 233 до 213 887. Стало больше и тренеров: от 3 225 до 3 784. И хотя дефицит специалистов данного профиля сохраняется, вынесем эту тему за скобку нашего анализа.

Спортивная подготовка, как известно специалистам, подразделяется на четыре этапа: начальный, тренировочный, совершенствования и высшего мастерства. В каждой отдельном случае желательно наличие в этой цепочке всех звеньев. Однако для её формирования требуется, естественно, время. Поэтому расширение сети отделений не сопровождается автоматическим ростом прочих показателей. Так, если в период с 2014 по 2017 год количество пловцов, занимающихся в группах совершенствования, увеличилось с 1 724 до 1 972, то контингент групп высшего мастерства даже сократился – с 748 до 671. Что вряд ли можно считать признаком регресса. Скорее всего, это вызвано ужесточением критериев отбора.

Весьма существенный фактор развития – квалификация тренерского корпуса. Всероссийская федерация плавания считает это направление работы одним из ключевых. С открытием в начале прошлого года в Волгограде учебно-тренировочного центра ВФП у специалистов появились новые возможности расширить теоретический и практический кругозор, обменяться опытом, приобщиться к передовым методикам. Стоит отметить также, что в сентябре 2017 года на этой базе впервые прошла аттестация тренеров на присвоение национальной категории «Pro», которая дает Федерации право привлекать их к работе со сборной командой.

Как результат комплекса направленных на повышение квалификации мер, количество тренеров высшей категории за эти годы выросло с 792 до 798, первой – с 714 до 755, а количество специалистов второй категории, наоборот, снизилось со 342 до 138.

Самый наглядный индикатор движения вперед – расширение сети плавательных бассейнов. За тот же период их заметно прибавилось (было 1424, стало 1638). В масштабах нашей страны это не так много. Площадь так называемого «зеркала воды» в пересчете на душу населения изменилась незначительно. Однако без новых бассейнов не было бы прироста школ и отделений плавания. Причем нередко в таких географических точках, которые до этого не значились на картах нашего вида спорта. К тому же, надо отметить, стали активнее обновляться, приводиться в соответствие современным нормам объекты старой плавательной инфраструктуры. Правда, есть примеры и противоположные, когда бассейны, пришедшие в аварийное состояние, попросту ликвидировались. В итоге за четыре последние года стало больше всего на 7 бассейнов с 50-метровыми ваннами,тогда как количество 25-метровых увеличилось на 223.

Впрочем, бассейн бассейну рознь. Стандартные физкультурно-оздоровительные комплексы с четырьмя дорожками, безусловно, нужны. В том числе для того, чтобы прививать детям жизненно важные навыки плавания. Но на решение задач за пределами начального обучения они не рассчитаны. Как далеко не все бассейны, где есть условия для полноценных тренировок, пригодны для соревнований. Согласно законодательству, мероприятия, включенные в официальный календарь, могут проходить только на объектах, которые входят во всероссийский реестр. Сейчас у нас уже 94 бассейна на 50 метров и 252 на 25 метров, где можно проводить турниры разного уровня, от областных до международных.

Если для спортсменов соревнования – это цель, проверка своих возможностей, ориентир на пути совершенствования, то для школ, регионов и федераций – скорее средство управления процессом развития. Календарь всероссийских соревнований, проходящих ежегодно под эгидой ВФП, включает 17 турниров. В прошлом году он пополнился двумя дебютными соревнованиями в короткой воде – «Резерв России»

и юношескими. Возвращаясь к упомянутым выше окружным чемпионатам, следует обратить внимание на то, как распределились призовые места. По широте географии медалистов лидирует Центральный округ: в Обнинске на пьедестал поднимались представители 15 областей. Из Пензы (Приволжский округ) медали разъехались в 12 областей.

Из Сыктывкара (Северо-Западный) – в 10. А в общей сложности таких регионов набралось 75. Круг претендентов на медали финального этапа чемпионата, естественно, не так широк. Но и тут география впечатляет. В прошлом году, например, их завоевали представители 21 региона.

Плавание по всем критериям все увереннее утверждается в статусе национального вида спорта. Оно культивируется в подавляющем большинстве из 85 субъектов Российской Федерации, а количество региональных федераций плавания достигло 82. Для сравнения: в 2012 году их было 62. Согласно приказу Министерства спорта «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы», плавание «прописано» в этом качестве в 39 субъектах РФ.

А это расширяет диапазон возможностей для его развития. Прежде всего в тех регионах, которые нуждаются в субсидиях и преференциях из федерального бюджета. ВФП в рамках своих полномочий тоже оказывает поддержку регионам. В частности, с помощью программы «Я стану чемпионом!», призванной повысить эффективность отбора перспективной молодежи. Она была запущена в 2010 году и уже дает плоды. Через неё прошли практически все вчерашние юниоры, составляющие ныне костяк сборной команды. Пользуясь правом осуществлять общественный контроль за тем, как соблюдаются федеральные стандарты спортивной подготовки, ВФП регулярно делегирует специальную комиссию в регионы. Так, в прошлом году она побывала в Пензенской и Воронежской областях, в Приморском крае. Последний представляет особый интерес. В том числе как база для подготовки сборной к чемпионату мира в Южной Корее и Олимпийским играм в Токио. Президент ВФП Владимир Сальников в ходе встречи с и.о. губернатора Приморья Олегом Кожемяко обсудил условия, необходимые для проведения тренировочных сборов в спорткомплексе «Олимпиец» Владивостока. Рассматривались также перспектива строительства здесь современного 50 метрового бассейна и проведение у острова Русский этапа Гран-при FINA по плаванию на открытой воде.

А теперь – о видимой части нашего «айсберга». Нелишне напомнить, что в 2015 году Казань успешно справилась с ролью хозяйки чемпионата мира – первого в истории плавания России. Даже в «родных стенах» наша команда выступила скромно, ограничившись золотом Юлии Ефимовой, серебром мужской эстафеты и двумя бронзовыми медалями той же Ефимовой и Евгения Рылова. А два года спустя в Будапеште россияне завоевали уже 10 наград, поделив в медальном зачете третье место со сборной Китая. Там победы одержали трое – Ефимова, Рылов и Антон Чупков.

Волна прилива была ожидаемой. Рылов и Чупков выходили на старт, имея в активе олимпийскую бронзу. В Рио дошел до финала бронзовый призер ЧМ-2017 Александр Красных. Пошел на пользу олимпийский опыт другому обладателю бронзы – Кириллу Пригоде. Почти полностью обновился состав мужских эстафет за счет молодежи, прошедшей обкатку мировым чемпионатом на короткой воде. А женской комбинированной эстафете в Будапеште удалось подняться до небывалой серебряной высоты.

Минувший сезон отмечен общекомандной победой на чемпионате Европы в Глазго – первой в истории участия россиян в турнирах такого ранга. Из 26 завоеванных там медалей 10 – золотые. Сразу три на счету Юлии Ефимовой, две – в активе Климента Колесникова. Победа на 50 метрах на спине досталась ему ценой мирового рекорда.

Первую победу после возвращения в строй одержала Анастасия Фесикова. Завершился прошлый год вторым местом на чемпионате мира в короткой воде в Ханчжоу. Хотя по количеству медалей сборная России осталась на уровне предыдущего ЧМ, где урожай наград оказался рекордным для 25-метровых бассейнов, но сделала качественный шаг вперед. Если в канадском Виндзоре все шесть побед были одержаны в эстафетах, то в Китае пять из шести – в индивидуальных видах. На высшую ступень пьедестала поднялись Рылов, причем дважды, Колесников, Владимир Морозов и Пригода, установивший мировой рекорд на 200 м брассом…

Продолжение, как говорится, следует. Гадать, каким оно будет – все равно что

писать вилами по воде. Но в том, что вода эта льется на мельницу российского плавания, сомнений нет.