Андрей Дорожкин: «Профессиональный пловец должен понимать, осознавать и чувствовать всё, что он делает»

Прежде чем предоставить вашему вниманию интервью с тренером из Новокузнецка Андреем Дорожкиным, хочу напомнить, что именно он является наставником Александра Жигалова, победившего на первенстве Европы-2018 на дистанции 200 м брассом

– 21-й год работаю тренером-преподавателем. Начинал сразу после окончания Новокузнецкого педагогического института в 1998 году. Так получилось, что в августе того же года умер мой наставник заслуженный тренер России Виктор Иванович Чеповский, и я пришел на его место, набрав также и группу маленьких ребят. Что касается старших, то это были пловцы, тренировавшиеся у моего наставника и уже имеющие спортивные разряды, но еще не вышедшие из юношеского и юниорского возрастов.

– Замечу, что вы пришли в плавание во время так называемого застоя. Как удалось выдержать то сложное время? Тем более все время работали и продолжаете тренировать в одном городе – Новокузнецке, возможности которого, например, с Москвой, Питером или Волгоградом сравнить сложно.

– Всё было волнообразно. Когда-то было очень тяжело. Особенно в финансовом плане. Когда-то – чуть легче. Были и всплески на несколько лет, когда выделялись деньги. Потом финансирование опять

пропадало. И самое неприятное во всем этом, что не было стабильности. Но знаете, в чем мне и моим коллегам повезло? Что в свое время областную спортивную школу возглавил Андрей Анатольевич Дудник. Хотя сам он боксёр, но душой прикипел к плаванию и очень много сделал для его развития. Мы вернули в регион уехавших пловцов, в том числе элитного уровня. Затем Андрей Анатольевич перешел на другую службу, а на его место 6 лет назад пришел Вадим Георгиевич Бабичук – ныне директор областной спортшколы олимпийского резерва и президент федерации плавания Кузбасса. И тут предельно важно, что мы, делая одно дело, прекрасно друг друга понимаем.

К слову, Александр Жигалов – не первый мой воспитанник, пробившийся в состав национальной команды. Тот же Андрей Ушаков попал в юношескую сборную России в 2009 году. И здесь хотел бы отметить Виктора Борисовича Авдиенко, замечательно тренера и неординарного человека, к которому отношусь с большим уважением. Поэтому и направил Ушакова в Волгоград, где он продолжил прогрессировать и стал победителем первенства Европы и завоевал две золотые медали первых Юношеских Олимпийских игр-2010. Кто бы что ни говорил, но программа ВФП «Я стану чемпионом!» реально помогает юным спортсменам реализовать свой потенциал. Активно в ней участвовал ещё один мой воспитанник Владимир Кудряшов, специализирующийся в плавании баттерфляем. Он постоянно пробивается в финалы главных всероссийских соревнований, стал вторым в 2018 году на Кубке России.

Более того, эта программа как воздух необходима представителям регионов. Если Москва и Санкт-Петербург имеют неплохое финансирование, развитую инфраструктуру, большой штат высококвалифицированных специалистов – лидеров тренерского дела в России, то в регионах далеко не везде есть тренеры, чей опыт и мастерство можно было бы почерпнуть. Одно дело встречаться с именитыми коллегами на соревнованиях, и совсем другое – видеть их во время совместных тренировочных сборов, наблюдать, как они работают, перенимать опыт, учиться и делать выводы. Так что «Я стану чемпионом!» помогает не только юным спортсменам, а я бы сказал, в первую очередь, их тренерам. Очень жаль, что программа работает только на базе волгоградского центра Виктора Борисовича Авдиенко. Я понимаю, что на сегодня это, пожалуй, единственное место, которое абсолютно по всем позициям – и специализированным, и базовым, и бытовым – отвечает высоким требованиям программы. Однако надеюсь, что со временем появится возможность организовать ее и в других регионах, предположим, на Урале, в Сибири или на Дальнем Востоке. И еще скажу, что очень большую работу ведут Анатолий Журавлев и Лидия Капкова. Лидия Александровна,

можно сказать, постоянно, целыми днями живет заботами юниорской сборной. А Анатолий Валентинович, например, много помогал мне в подготовке Андрея Ушакова…

Да, кто-то жалуется, что Капкова постоянно требует нахождения на сборах. Но как же по-другому? По-другому нельзя. Спорт высших достижений – это, прежде всего, жесткая дисциплина коллектива в целом и самодисциплина каждого в отдельности. А чемпионский уровень подготовки предполагает работу в самых лучших условиях.

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– Андрея Ушакова вы перевели в свое время в Волгоград. Александра Жигалова решили доводить до уровня основной сборной России сами…

– Тогда были объективные причины. Первое – не такой, как сейчас, опыт. Да, и ситуация с финансированием тогда складывалась не очень.

– Кроме Жигалова, есть перспективные ребята?

– Безусловно, есть. Наша группа достаточно большая. Работаем бригадным методом. Вместе со мной трудятся Инна Манащенко и Антон Миронович – третий из моих воспитанников, ставший мастером спорта, когда я только начинал тренерскую карьеру. Тренируем ребят, начиная с шестилетнего возраста, и так – по возрастающей.

– Александр Жигалов подает пример юным?

– Конечно! И он, и Владимир Кудряшов. Володя своим примером «вытянул» в спарринге Александра. А сейчас уже за Сашей тянутся более юные пловцы. Кстати, Жигалов и сам прогрессирует. Весной в компании взрослых ребят – лидеров сборной России – стал шестым на чемпионате страны. На короткой воде также смог пробиться в финал.

– Реально ли ему конкурировать с ведущими российскими брассистами?

– Мы идем к этому. Как говорится, нет ничего невозможного. Тем более что Саше нет восемнадцати, и ему еще целый год выступать в юниорской возрастной категории.

– А дальше? Не боитесь «временного провала» после его «нежного» возраста? Во взрослую сборную пробиться будет очень сложно, учитывая там острейшую конкуренцию именно в брассе?

– Нет, не боюсь. Он умет работать. К тому же я уверен, в тот момент поможет и другая важнейшая программа ВФП – «Переходный возраст», рассчитанная как раз на то, чтобы талантливые ребята с наименьшими потерями преодолели эту возрастную «горку».

– В чём на ваш взгляд «фишка» Жигалова?

– Он – умный, как и все мои воспитанники. Настоящие интеллектуалы. И это необходимо. Профессиональный пловец должен понимать, осознавать и чувствовать всё, что он делает. Наш вид спорта психологически очень сложный. Туда-сюда от бортика до бортика, и так – день за днем. Поэтому надо не просто иметь, а постоянно включать голову, анализировать и сопоставлять, уметь настроить себя на горизонты, к которым стремишься. В конце концов, просто необходим характер, который

позволит в трудные минуты не проиграть самому себе и получать удовольствие от этой якобы монотонности. Я прекрасно понимаю, что с такими вещами лучше всего справляешься в коллективе. А он у нас есть. Хотя и считается, что плавание индивидуальный вид спорта, но как уже неоднократно убеждался, только в правильном коллективе возможен значительный рост спортсмена и как профессионала, и как человека.