Как связаны синхронное плавание и Майя Плисецкая 

Конечно, на самом деле этот вид спорта существует значительно дольше.

Синхронным плаванием занимались в древности

Красота отточенных движений в воде ценилась еще в древнем Египте. Юные девушки, отправляясь не реку за цветами лотоса, умели изящно плыть с корзиной в руках, двигаясь лишь при помощи ног. Это было завораживающее зрелище.

В Древней Греции историк Геродот написал трактат о прекрасной девушке, которая умела настолько красиво двигаться в воде, чувствуя себя там, как на суше, что ее сделал своей возлюбленной бог морей.

В Древнем Риме устраивали красочные праздники с обязательным водным хороводом, в котором участвовали и девушки, и юноши.

«Художественное плавание» — на рубеже веков

В Европе широкое распространение синхронное плавание получило в XIX веке. Первое соревнование прошло в 1891 году в Берлине, но своими водными трюками под музыку зрителей завораживали вовсе не девушки, а мужчины.

Спустя год этот вид плавания получил развитие в Великобритании: там была сформирована команда спортсменов, демонстрирующих синхронные движения в воде под музыку.

Французы, известные своей любовью к красоте, обратили внимание на прекрасное зрелище в начале ХХ века, — именно тогда в этой стране был образован клуб «Чайка».

«Водный балет»

Но только в 20-х годах ХХ века, наконец, «водный балет», как тогда называли синхронное плавание, получил действительно широкое распространение. В 1924 году прошел первый чемпионат мира по этому виду спорта – в Монреале. Элегантность и утонченность, с которой двигались спортсмены, быстро покорили сердца зрителей и в Америке, и в Европе.

А потом к соревнованиям в воде допустили девушек, и скоро они вытеснили с водных дорожек мужчин: синхронное плавание стало женским видом спорта. Правда, само название «синхронное плавание» было введено только в 1952 году.

А вот музыкальное сопровождение появилось еще позже – на чемпионате во Франции. Это настолько понравилось всем – и зрителям, и судьям, — что во время чемпионата в Финляндии прошли показательные выступления, — свое мастерство продемонстрировали спортсменки из США.

Первые школы плавания в России

Если говорить о России, то здесь первая школа плавания появилась в 1908 году под Санкт-Петербургом. По будням здесь тренировались в обычных видах плавания, а по выходным устраивали зрелищные праздники, во время которых пловцы выполняли в воде сложные фигуры.

В 30-х годах женские команды демонстрировали показательные выступления по синхронному плаванию.

Война помешала осуществлению планов по развитию синхронного плавания. Но уже в 1957 году в Лужниках прошли соревнования с участием группы синхронисток. К 1979 году были утверждены требования, которые предъявляли к разрядам, а также спортивные нормативы в этом виде плавания.

В 70-х годах была создана Федерация синхронного плавания, начали развиваться тренерские школы.

С легкой руки Майи Плисецкой

Всесоюзная комиссия по синхронному плаванию при спорткомитете СССР была сформирована в 1976 году, ее председателем стала легендарная Майя Плисецкая. Это дало стремительный толчок развитию синхронного плавания в нашей стране.

В 1979 году прошли первые Всесоюзные соревнования, а в 1980-м, на московских Олимпийских играх, синхронное плавание уже является официальным олимпийским видом спорта. Поначалу зрители могли наблюдать одиночные и парные выступления, позднее к ним добавились групповые.

С 1991 года, после распада СССР, начался новый этап синхронного плавания – российский. И довольно быстро наши девушки вырвали безусловное лидерство в этом виде спорта из рук американок, которые прежде уверенно побеждали во всех соревнованиях.

Первой крупной победой российских спортсменок стали соревнования в Сиднее (Австралия) в 2000 году. Этот год стал переломным – пальму первенства уверенно захватили синхронистки из России. Так продолжается и сегодня.

Среди самых сильных наших синхронисток можно отметить Анастасию Давыдову, Анастасию Ермакову, Ольгу Брусникину, Марию Киселеву. Сегодняшние наши звезды синхронного плавания – Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Мария Громова, Светлана Колесничекно.

Всеми этими победами мы обязаны как таланту спортсменок, так и мастерству старшего тренера Татьяны Данченко и главного тренера Татьяны Покровской, которые начали работать со сборной России с 1998 года. «Русские русалки» с каждым годом выступают на международных соревнованиях все более уверенно. Пожелаем им дальнейших побед!