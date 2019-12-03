Почему тренер заставляет Варвару Субботину удалять фото из Instagram

Журнал Glamour назвал сборную российских синхронисток командой года. Чемпионат мира по водным видам спорта, прошедший в этом году в корейском городе Кванджу, принес нашим спортсменкам золотые медали во всех дисциплинах.

Но и это, наверное, не главное, — ведь, наряду с потрясающим мастерством и артистичностью, наши девушки обладают еще и красотой и обаянием. Каждая – настоящая русская красавица.

Мы расскажем сегодня об одной из участниц российской сборной по синхронному плаванию, — о Варваре Субботиной.

Громкие победы – с 16 лет

Варваре – только 18 лет, однако она уже успела зарекомендовать себя превосходной пловчихой. Она дважды становилась чемпионкой мира, дважды – чемпионкой Европы. Синхронное плавание давно стало для Варвары основным занятием в жизни.

Летом прошлого года на чемпионате мира в Глазго дуэт Светлана Колесниченко – Варвара Субботина завоевали золото, блестяще выступив в программе дуэтов. Субботиной тогда было всего 17, и пресса называла ее уникальной спортсменкой.

По словам пятикратной олимпийской чемпионки Натальи Ищенко, у Варвары – громадный потенциал. Кроме того, Субботину называют невероятно целеустремленной и психологически устойчивой девушкой.

Не обходилось без травм

Любой вид спорта таит в себе некоторые риски, и синхронное плавание – не исключение. Варвара рассказывала журналистам о самом неприятном для себя случае, когда синхронное плавание чуть не превратилось из радости в источник страха.

В 2016 году Варя выступала в команде юниоров. Показывая программу, все девочки очень старались, поэтому, услышав команду тренера – плыть быстрее – Варвара увеличила темп. Одновременно с ней скорость увеличила и другая спортсменка, плывущая рядом.

В какой-то момент Субботина почувствовала сильную боль – обгоняя ее, другая девочка случайно попала пяткой прямо по очкам Варвары. Очки, как вспоминает Варя, буквально впечатались в ее лицо. Было очень больно, оказалась рассеченной бровь, быстро налился синяк…

К счастью, повреждения оказались не настолько серьезными, как все опасались, скоро все зажило, и Субботина смогла продолжить выступления.

Почему тренер заставляет Субботину удалять фотографии из интернета

Как и многие другие красивые девушки, Варвара Субботина обожает выставлять свои фотографии в Instagram. Не просто обожает – Варя признается, что проводит за этим занятием очень много времени. Наверное, для спортсменки, которая в 16 лет победила на чемпионате мира, а в 17 – стала чемпионкой Европы, это простительная слабость.

И, как вы уже догадались, довольно часто на странице Варвары появляются фотографии в купальнике. А почему бы и нет – ведь девушка занимается синхронным плаванием, одним из самых красивых видов спорта!..

Порой, правда, снимки получаются недостаточно сдержанными. По крайней мере, такого мнения придерживается тренер Субботиной – Татьяна Покровская. Она строго следит за соблюдением приличий и, если видит «неподобающее» изображение, строго требует, чтобы Варвара его удалила. Девушка безропотно слушается Татьяну Евгеньевну – а как иначе, ведь тренер для синхронисток – царь и Бог.

Почему в Кванджу наших синхронисток просили повлиять на погоду

Напомним, на чемпионате мира в Кванджу в этом году российские синхронистки в очередной раз доказали всем, что они – лучшие. Их превосходство над соперниками не вызывало ни малейшего сомнения ни у судей, ни у зрителей. Девять видов программы – и в каждой – безоговорочная победа!

Для Варвары Субботиной выступление на чемпионате такого уровня во взрослой категории стало дебютом, и весьма успешным.

Одна из постановок российских синхронисток – произвольная программа – называлась «Шаман». Ее показали в последний день соревнований, как раз, когда на Кванджу надвигался мощный тайфун. Организаторы наполовину в шутку, наполовину всерьез попросили русских девушек постараться «нашаманить» так, чтобы остановить тайфун. Почему с просьбой обратились именно к нашим спортсменкам? Потому что к тому моменту ни у кого уже не оставалось сомнений – русские синхронистки могут все! Они доказали свое превосходство над соперницами.

А мы пожелаем Варваре Субботиной новых успехов в выбранном ею виде спорта. Об этой девушке еще заговорит весь мир.

По свидетельствам ее коллег, по своим физическим данным Варвара – абсолютная синхронистка, высокая, сильная, и в то же время красивая, нежная и женственная. Подобное сочетание – большая редкость. Добавьте сюда невероятную работоспособность и волю к победе, и получите огромные задатки для перспективной карьеры.