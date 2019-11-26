За что пловца Климента Колесникова прозвали «русским чудом»

В первых числах декабря в Глазго пройдет Чемпионат Европы на короткой воде. В состав российской команды включен, среди прочих, Климент Колесников, - рекордсмен и призер чемпионата мира.

19-летнего спортсмена называют «русским чудом»: он стал главным героем прошлогоднего чемпионата Европы, завоевав 3 золотых, 2 серебряных и одну бронзовую медали. Кроме того, Колесников установил два мировых рекорда. Это стало настоящей сенсацией.

Почему при росте 195 см Колесников не стал баскетболистом

Высокого, стройного Климента (его рост – 195 см) журналисты нередко спрашивают: почему он выбрал именно плавание, а не баскетбол, например, где высокий рост дает множество преимуществ?

И молодой человек неизменно отвечает, что и баскетбол он тоже любит – почти так же, как плавание. И с удовольствием играет в него в свободное время.

А любовь к плаванию у него – от отца, который занимался этим видом спорта с молодости. Впервые маленький Климент попал в бассейн еще в 2-летнем возрасте. А уже в 6 лет начал заниматься серьезно.

«Веселый дельфин»

Климент признается, что окончательно осознал всю важность плавания для себя на соревнованиях «Веселый дельфин», которые прошли в 2014 году. Там подросток сумел установить два рекорда, после чего почувствовал: ему по силам и большее. Именно с тех пор Климент осознанно продвигается к своей цели – получить олимпийское «золото».

Александр Попов: «Не теряй голову!»

Однажды, награждая Климента Колесникова медалью на одном из турниров, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов после стандартного «Молодец» произнес, глядя юному пловцу в глаза: «Не теряй голову!».

Это наставление запомнилось Клименту. После прошедшего в 2018 году чемпионата Европы, который сделал из Колесникова мировую звезду, трудно не заразиться «звездной болезнью». Однако Колесников сумел избежать этой опасности. Скорее всего, потому, что хорошо понимает: рано останавливаться на достигнутом, надо постоянно работать над собой, совершенствоваться, не стоять на месте.

За режимом и питанием следят родители

Чтобы помогать талантливому сыну, его отец даже прошел обучение в профильном институте, и теперь взял на себя планирование времени Климента и заботу о его правильном питании. Составленная им диета достаточно строга, отец следит за тем, чтобы Климент не отклонялся от нее. Строго – 300 граммов мяса в день, строго – абсолютный отказ от газировки, сладостей, фастфуда. «Правильные» блюда готовит для спортсмена мама.

Наверное, такая строгость необходима. Ведь в 18-19 лет вокруг так много соблазнов! Конечно, Климент не все время посвящает спорту – он живет так же, как любой парень его возраста, разве что на прогулки «под луной» с девушками у него остается чуть меньше времени, чем у других.

Но все же дисциплина и ответственность для него – не пустой звук. Климент упорно движется к поставленной цели.

Кумиры – Майкл Фелпс и Райан Мерфи

Наш чемпион отличается необыкновенной скромностью. Может быть, он трезво относится к своим достижениям потому, что с детства старался брать пример с 23-кратного (единственного в мире) олимпийского чемпиона Майкла Фелпса – этот американский спортсмен всегда был для него кумиром.

После ярких успехов Колесникова на него обратили внимание самые именитые спортсмены планеты. Например, американский пловец Райан Мерфи, трехкратный олимпийский чемпион, поздравил его через интернет с рекордом, установленным на Кубке Сальникова. Это произвело впечатление на Климента – он давно наблюдает за достижениями Мерфи, ему нравится техника американца.

О молодых спортсменах из других стран, ровесниках Климента, и говорить нечего, — с ними Колесников общается постоянно. Например, переписывается с венгерским пловцом Кристофом Милаком. Климент признается, что ему приятно всеобщее внимание, приятно получать поздравления со всего мира, но он не придает этому чересчур большого значения, считая, что должен сосредоточиться на тренировках, чтобы осуществилась его заветная мечта.

«Счастливые» носки

У каждого спортсмена есть свои традиции, привычки, талисманы. Климент Колесников признается, что для него таким талисманом стали… носки. Он не считает себя суеверным, однако с 14 лет, с тех самых соревнований «Веселый дельфин», пловец выходит на старт в одних и тех же носках. Правда, нога растет… Но пока что носки справляются. Может, тоже растут? «Счастливые» же…

Мы желаем «русскому чуду», Клименту Колесникову, новых успехов в плавании и, конечно же, обязательно – олимпийского «золота» в Токио в следующем году!